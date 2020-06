Presenetljivo drugačna vstopna točka v regijo, polno zakladov

Expano: 281 kilometrov iz Kopra in 176 kilometrov iz Ljubljane. Prepustite se njegovi bogati vsebini in pestri spremljevalni ponudbi.

Pomurje ponuja nešteto možnosti, da se znebite skrbi, pozabite na obveznosti in odidete daleč stran od stresa, mestnega vrveža, prometa in onesnaženega zraka – tja, kjer se v objemu neokrnjene narave atrakcija sreča z večstoletno tradicijo.

Od prostranih zelenih nižin ter rek in potokov ravenskega sveta do vinorodnih in pogozdenih hribov Radgonskih goric in Goričkega – Pomurje je vedno idealna destinacija za vse, ki vas navdihujejo športno in pustolovsko potepanje ali oddih v stiku s pristno naravno.

Pomurska metropola za vrhunski odklop

Murska Sobota, srce Pomurja, je odlično izhodišče za raziskovanje turističnih znamenitosti, narave, tradicije in kulinarike v regiji.

Razlogi za obisk tega zelenega mesta so številni: drugačnost, mir, gostoljubnost, okus dobrega vina in pristne kuhinje. Sredi parka v mestnem jedru stoji renesančni dvorec s konca 16. stoletja.

Le pet minut hoje skozi park vas pozdravi mestno središče z veličastnimi secesijskimi stavbami. Najlepša med njimi, iz leta 1907, je dom regionalnega kulinaričnega centra Hranilnici prekmurskih dobrot, kjer vas razvajajo z regionalnimi dobrotami. Vsak drugi petek se v mestnem središču odvija festival ulične kulinarike Sočna vilica, ki ponuja odlične lokalne jedi, eksotične okuse, vrhunska vina in izbor piv. Občina Murska Sobota ima veliko naravnih in umetnih jezer.

Pomurje v malem Expano je integrator, generator in promotor pomurskega turizma. Gre za ponovno postavljen slovenski paviljon iz milanskega Expa 2015. Na obrobju Murske Sobote in tik ob avtocesti Ljubljana-Budimpešta vas pričakuje edinstvena vstopna točka v Pomurje, ki vas bo navdušila za nadaljnje odkrivanje te zasanjane dežele ob Muri. Paviljon Expano je eno najbolj naprednih interaktivnih digitalnih predstavitev Pomurja, je interaktivno doživetje, ki ponuja veliko več, kot obljublja zunanjost zgradbe, pa že ta je osupljivo drugačna in obetavna. Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota

Vsi odtenki skrivnostne regije

Regijski turistični in poslovni paviljon Expano na obrežju Soboškega jezera je nova vstopna točka za odkrivanje Pomurja in vseh odkritih in skritih zakladov te čudovite regije. Gre za interaktivni doživljajski park in je zasnovan kot Pomurje v malem, kot iztočnica za odkrivanje tega dela Slovenije.

Ponudba paviljona ima štiri glavne sklope, ki se razlikujejo po namenu in vsebini: interaktivni doživljajski park z razstavo, Turistično informacijski center s trgovinico, poslovno središče in gostinski lokal.

Nepozabna izkušnja v doživljajskem parku je lahko dobra popotnica za nadaljnje raziskovalne izlete po Pomurju.

V razstavnem delu paviljona vam bodo pomursko regijo predstavili iz različnih, precej presenetljivih zornih kotov. Tako si lahko ogledate osupljivo 3D-potovanje skozi čas, kjer se skoraj dotaknete nekdanjega Panonskega morja, ki je oblikovalo pokrajino, potujete skozi snežne meteže in oceane, srečali praživali in praljudi.

Spoznali boste raznoliko kreativnost ljudi ob reki Muri, ki se izražajo z bogato pisano besedo, čarobnimi podobami in čudovito glasbo. Posebno poglavje pomurske ustvarjalnosti je oblikovanje glinenih loncev, ki jim je Expano posvetil svoj prostor.

S pomočjo virtualne resničnosti poletite nad Pomurje

Glavna rdeča nit razstavnega paviljona je - ne omejujte svojih čutov.

Odpravite se lahko tudi na neverjetno doživetje v zraku, kot ga je pred več desetletji izkusil belgijski znanstvenik. Leta 1934 je namreč v Ženavljah, majhni vasici na Goričkem, nepričakovano pristal čisto pravi stratosferski balon, iz njega pa je izstopil belgijski znanstvenik Max Cosyns.

S pomočjo virtualne resničnosti je v Expanu mogoče tudi poleteti.

Sedite v maketo Cosynsovega balona, nadenite si virtualna očala in se podajte na polet nad pomursko regijo — nad pomurskimi ravnicami do Goričkega, prek Jeruzalemskih goric in Prlekije do Lendave in spet nazaj.

Maketa Cosynsovega balona

Mura nudi zavetje mnogim živalskim vrstam. V Čarobnem gozdu Expana boste zagledali hologramske podobe živali iz pomurskega gozda: navadnega jelena, lesno sovo, štorkljo, smrdokavro in plavčka.

Čarobni gozd

Delček Panonskega morja, ki še vedno vztraja

Pomurje in voda sta neločljivo povezana – naj gre za termalne kopalne vode, mineralne pitne vode ali Muro.

Zdravilne vode, ki nastajajo daleč pod površjem zemlje, lahko pomenijo prijetno sprostitev v enem od številnih kopališč, mineralne pitne vode pa poleg potešitve žeje poskrbijo tudi za boljše zdravje.

V Expanu lahko preverite, koliko veste o različnih pomurskih vodah in kaj zmorejo vaše misli. V delu Expana, namenjenem vodi, vam bodo nadeli napravo EEG, ki bo izmerila stopnjo vaše koncentracije ter v skladu z njo premaknila vodo v tulcu.

V Expanu lahko s pomočjo nevroznanosti doživite posebne terme - nevroterme.

Pomurje ponuja veliko in včasih se je težko odločiti, kam, kdaj in proti kateremu od številnih zanimivih ciljev se odpraviti najprej. Lažje se boste odločili, če boste na koncu na ogromni fotografiji izjemne ločljivosti poiskali del Pomurja, ki vas zares zanima.

S panoskopom, ogromno panoramsko fotografijo izjemne ločljivosti, se lahko po Pomurju najprej odpravite kar v Expanu.

Jezero kot vir nepozabnih doživetij

Čeprav je jezero rezultat človekovega posega v prostor, je danes povsem zlito z naravo.

Najlepše jezero v okolici Murske Sobote je na novo razvito Soboško jezero ob Expanu, ki vabi ljubitelje narave ter vodnih športov.

Na jezeru lahko supate, deskate, veslate in uživate v naravi – do sončnega zahoda ali še dlje. Mogoče je tudi plavanje, vendar le na lastno odgovornost, saj jezero še nima statusa kopalne vode. Kljub temu redno preverjajo kakovost vode. Svoje gibalne spretnosti pa lahko preizkusite tudi na 35 različnih napravah v parku ob jezeru.

Expano predstavlja priljubljeno turistično točko skupaj s Soboškim jezerom, ki obiskovalcem ponuja številne aktivnosti.

Reka Mura, ki ji številni pravijo kar evropska Amazonka in je pod okriljem Unesca, očara z izjemnim rastlinskim in živalskim svetom. Doživite jo lahko kar iz čolna.