Poletni skok v veliko modrino med zelenimi travniki

Ob besedi poletje se nam v misli najprej prikrade podoba romantične plaže in modrega morja. Kaj pa če bi poletje letos preživeli malce drugače? Osvežitev lahko najdete tudi sredi zelenih travnikov, kjer vas ob termalnih vrelcih na Štajerskem in v Pomurju čaka poletna zabava v najrazličnejših oblikah.

V Sava Hotels & Resorts vedo, da pričakujete nepozaben oddih. In vedo, kako ga pričarati. Radodarna narava jim je v varstvo zaupala termalne vrelce, dragoceni dar, ki ga, oplemenitenega s skrbno pripravljenimi programi za zdravje in dobro počutje ter neštetimi nepozabnimi doživetji, radi delijo z vami. V času poletnih počitnic za družine velja družinski bonus, saj do dva otroka bivata brezplačno.

V Termah 3000 – Moravske Toplice boste nekaj zase našli najmlajši, starši in stari starši. Nekaj aktivnega, poučnega, zabavnega, sproščujočega vas čaka, zagotovo vam ne bo dolgčas. Tudi tam v času poletnih šolskih počitnic velja družinski bonus, po katerem dva otroka bivata gratis.

Prvo ime zunanjega vodnega parka v Termah 3000 – Moravske Toplice je zagotovo tobogan Aqualoop s polnim obratom, kjer so pospeški večji kot v dirkalnem avtomobilu. Je četrti najhitrejši tobogan v Evropi, po oceni revije Architectural Digest pa med osmimi najstrašnejšimi vodnimi tobogani na svetu.

Drugo ime vodnega parka je tobogan Kamikaza s prostim padom, kjer se z 22 metrov poženete v globino. Za manjše in manj pogumne so na voljo družinski tobogani ter tobogan z zvočnimi in vizualnimi učinki. Osvežitev ponuja devet termalnih bazenov, vodna zabava pa je mogoča tudi v slabem vremenu: v popolnoma prenovljenem notranjem termalnem parku sta dva tobogana, veliko prostora je za tiste, ki iščejo sprostitev stran od živžava. Zanj bo poskrbel Štrk Viki, maskota term, ki poleti uganja štrkastične vragolije. Vodne aktivnosti lahko dopolnite z aktivnostmi na suhem – športnimi igrami na športnih igriščih v termah, golfom in sprehodi, ali pa osedlate kolo in kolesarite po prekmurskih ravnicah. Po vsem tem bodo prijali kakšna izmed masaž v wellnessu in pristni prekmurski okusi, po katerih slovijo kuharji v termah.

Najslajši trenutek v dnevu naj pripada prekmurski gibanici ali njeni sodobnejši različici Locati Panonii. Ker v Prekmurju čas teče počasneje, boste imeli na voljo veliko časa za obisk številnih lokalnih znamenitosti: otroke bosta navdušila doživljajski muzej Vulkanija in adrenalinski park na Bukovniškem jezeru.

Odraslim bodo všeč otok ljubezni v Ižakovcih s plavajočim mlinom, razgibano Goričko, Plečnikova cerkev v Bogojini, pa Rotunda v Selu. Eksotiko boste našli v tropskem vrtu orhidej v Dobrovniku, lokalne specialitete pa v prekmurskih vinogradih in na okoliških kmetijah.

V Termah Ptuj tudi poleti na vsakem koraku prevladujeta razvajanje in skrb za telesno pripravljenost. V zunanjem termalnem parku je nemalo priložnosti za oboje: tobogani za spuste z blazinami, tobogan s prostim padom, visoke skakalnice, olimpijski bazen, sončenje na počasni reki, zabava z zorbi ter namakanje ob robu bazena.

Najmlajše bo na vodi zabaval raček Vili, odrasle pa čakajo vodene aktivnosti ob bazenih, rekreacija na zelenici ali uživanje na ležalnikih v senci velikih dreves. Novih moči si boste nabrali na jutranjem teku ali sproščujoči masaži, na dihalnih vajah na vetrnici zdravja ob hotelu ali na pomlajevalnem tretmaju v tamkajšnjem wellnessu. Na igri golfa na igrišču nedaleč od hotela, na kolesu ali v savnah.

Vsak dan se lahko ob Dravi sprehodite do središča Ptuja, si tam ogledate katero izmed znamenitosti, se povzpnete na grad, na koncu pa ob kozarčku uživate v pestrem dogajanju katerega izmed poletnih festivalov.

Če želite to poletje odkriti nekaj magičnega, morate na oddih v Terme Banovci, kjer vas bo začarala skrivnostna Prlekija. Daleč stran od ponorelega sveta se boste razvajali v savnah s prleškim pridihom, uživali v prleških dobrotah, kalorije pa kurili na dolgih sprehodih ali kolesarskih izletih. Raznoliki termalni bazeni banovskega termalnega vrelca vas bodo zazibali v vašo prleško pravljico. Vaš oddih pa bo zagotovo popestrilo tudi vedno atraktivno dogajanje za vse generacije: rokodelske delavnice, delavnice priprave prleških dobrot, še posebej pa savne in wellness programi s prleškim pridihom, ki jih morate preizkusiti

Prlekija je polna legend in skrivnostnih zgodb, o katerih bo tako odrasle kot tudi otroke poučil gusar Edi, ki poleti kraljuje na valovih nekdanjega Panonskega morja z najrazličnejšimi podvigi. Najmlajši se bodo opremili z vso potrebno gusarsko opremo in iskali gusarski zaklad, se merili v gusarskih spopadih, pripravljali gusarske piknike, vsak večer pred spanjem pa uživali v gusarskih kinopredstavah. Ljutomer, Jeruzalem, Razkrižje in Krapje bodo vaše nove koordinate za Prlekijo, da jo boste še dolgo ohranili v sladkem spominu, domov pa obvezno odnesite pristni prleški med.

Družinsko poletje v Termah Banovci Čisto prave gusarske dogodivščine: gusarski krst, tabor, piknik in ječa, lov na zaklad, vodni spopad ter tudi izdelava herbarija.

Sprostitev za starše: vodena telovadba, zvočna kopel ob zvokih gonga, apiterapija in savna programi.

Poučno druženje za vse: rokodelska delavnica tkanja prtičkov, lončarska delavnica, spoznavanje zelišč pod vodstvom zeliščarke, peka prleške gibanice, spoznavanje medu v čebelarskem muzeju in kuhanje bograča.

Poletje lahko preživite tudi v Termah Lendava, nedaleč stran od madžarske in hrvaške meje. Tamkajšnja maskota vitez Miha poleti z otroki zganja takšne in drugačne vragolije: na bazenih, otroških delavnicah ali poučnih izletih.

Starši ter babice in dedki boste deležni novih moči v zeleni parafinski vodi, ki blagodejno vpliva na gibalni sistem, ter se napolnili z energijo v parku energijskih točk ob hotelu. Če se boste bosi sprehodili po bosonogi poti, se boste počutili kot prerojeni, saj masaža stopal sprošča telo in očisti duha vse nepotrebne navlake.

Vaš oddih bo zaznamovala tudi odlična kulinarika – Lendava slovi kot svetovna prestolnica bograča, ki ga znajo odlično pripraviti tudi v termah. Dopolnite ga s Hadikovim nabodalom, znamenitimi pereci ter zavijte na razgledni stolp Vinarium, od koder seže pogled v Italijo, Avstrijo in na Madžarsko.

Družinsko poletje v Termah Lendava Poletne dogodivščine, viteške delavnice in viteški večeri z vitezom Miho in njegovimi zgodbami.

Razgibavanje na jutranji telovadbi, vodni gimnastiki, badmintonu, vodnih igrah, večeru plesa in spretnosti ter kolesarjenju po Prekmurju.

Poletna druženja ob pitju energenizirane vode, vodenih izletih, degustacijah lendavskih vin, živi plesni glasbi, obisku lončarja ter potepanju po Lendavi in Lendavskih goricah.

Stari starši vedo, da je najboljši recept za ohranjanje mladosti čas z vnuki. Zakaj jih ne bi naslednjič pripeljali s sabo? Ali še bolje, prepričajte tudi njihove starše in si privoščite pravi družinski oddih.

Zdravilišče Radenci je umirjena počitniška destinacija na desnem bregu Mure, kjer bodo še posebej uživale družine z manjšimi otroki.

Zdravilišče slovi po odličnih animacijskih programih, na katerih najmlajši osvajajo nova znanja, ročne in gibalne spretnosti, zdraviliški park jim omogoča prosto tekanje, poti ob Muri pa so kot nalašč za prijetne družinske sprehode ali kolesarjenje.

Morebitne poletne vročinske nevihte vas ne bodo spravile iz tira, saj se lahko otroci igrajo v veliki notranji igralnici s priljubljeno maskoto veveričko Muki, vi pa zaplavate v plavalnem bazenu, se prepustite mehurčkom v mineralni kopeli ali si privoščite razvajanje v wellnessu z znamenitimi fango oblogami iz zdravilnega blata, ki pomaga lajšati bolečine v hrbtu in sklepih ter pomaga pri oblikovanju telesa.