Podajte se na pot v Ribnico!

Oglasno sporočilo

Ribniška dolina leži v jugovzhodnem delu Slovenije, je neokrnjen biser, obiskovalca očara s svojo bogato naravno in kulturno dediščino. Pomemben pečat celotni zgodbi dodajo domačini s svojo pojočo govorico, prijaznostjo in pregovorno šegavostjo.

Skozi stoletja te kraje najbolj določata in zaznamujeta suha roba in lončarstvo. Mojstrovine rokodelstva in prodaja le-teh še vedno predstavljajo pomemben vsakdanjik domačinov, kar se čuti na vsakem koraku.

Obiščite Rokodelski center Ribnica, preizkusite se v izdelovanju, srečajte se z mojstrom, doživite Ribnico.

Veste, zakaj ima Ribnica v svojem grbu ribo in kako je mesto Ribnica dobilo svoje ime? Ste se že preizkusili na lončarskem vretenu? Ali veste, kako so v Ribnici merili most in širili cerkev ter kako se splete čisto prava košara?

Vse to boste izvedeli in doživeli, če obiščete Rokodelski center Ribnica.

Cajna, eden izmed pletarskih izdelkov v Muzejski trgovini

Rokodelski center je javni zavod, ki pod svojim okriljem združuje muzej, galerijo, rokodelstvo, v sklopu zavoda pa deluje tudi Muzejska trgovina s pestro ponudbo izdelkov s suhorobarskega območja. Ponudba zavoda je raznolika in primerna za različne ciljne skupine.

Popeljali vas bomo po razstavah Muzeja Ribnica in Rokodelskega centra, kjer si boste ogledali zanimivo razstavo o čarovniških procesih, spoznali zgodovino izdelovanja ribniške suhe robe in lončarstva, v Galeriji Miklova hiša boste spoznali dela slovenskih likovnih ustvarjalcev.

Lončar Janez Pogorelec pri delu

Aktivno preživite dan v Ribnici … Izpostavljamo: #Rokodelski center Ribnica - ustvarjalno preživljanje prostega časa na eni izmed delavnic rokodelstva,

- ogled stalnih in občasnih razstav,

- ogled izdelovanja suhe robe in lončarstva,

- nakup izdelkov suhe robe in lončarstva v Muzejski trgovini. Razstava Suha roba in lončarstvo v Muzeju Ribnica #Ribniški grad - Razstave Muzeja Ribnica bodo prebudile vedenje in znanje o dediščini.

- V Parku kulturnikov boste spoznali pomembne žene in može, ki so zaznamovali ta prostor.

- Sprehod po ribniškem gradu bo prinesel prijetno sprostitev.

- V letnem gledališču lahko v mesecu juliju in avgustu ob petkih obiščite Grajske večere. #Galerijo Miklova hiša, kjer so na ogled razstave sodobne likovne umetnosti. #Cerkev sv. Štefana, ki je ena največjih cerkva v ljubljanski nadškofiji, krasijo jo zvoniki arhitekta Plečnika. #Škrabčevo domačijo v Hrovači z rojstno hišo patra Stanislava Škrabca, enega najpomembnejših jezikoslovcev. #Ribniški semenj Suhe robe in lončarstva in Rokodelski festival vsako prvo nedeljo v septembru, letos 2. septembra. #Podajte se na hrib Sv. Ana (940 m).

Občasna razstava v Galeriji Miklova hiša (Boris Beja: Koncert za pianino in dva mešalca)

Poleg naštetih aktivnosti v Rokodelskem centru izvajamo tudi pletarsko in lončarsko šolo, rokodelske delavnice za osnovne in srednje šole, team building programe, individualne rokodelske delavnice, kjer si pod vodstvom mentorja-rokodelca sami izdelate izdelek domače obrti.

Vabljeni v Ribnico!

Sledite nas lahko tudi na:

Facebook - Rokodelski center Ribnica,

Facebook - Muzej Ribnica,

Facebook - Galerija Miklova hiša.