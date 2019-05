Odprli najdražje letovišče na svetu: stane 90 tisoč evrov na noč #video

Letovišče Banwa Private Island je to, kar govori njegovo ime - zasebni otok. Najeti ga je mogoče le v celoti, za to pa je treba odšteti sto tisoč dolarjev oziroma okoli 90 tisoč evrov na noč. Pa to še ni vse - najeti ga morate za vsaj tri noči, v določenih delih leta pa je minimum celo pet noči.

Kaj lahko človek pričakuje od dopusta, ki ga v treh dneh stane približno toliko kot dve povprečni slovenski hiši? Prvič: celoten otok, ki je del filipinskega otočja Palawan, ima le zase in za svojo družbo. V šestih vilah (vsaka ima svoj bazen in džakuzi), enem razkošnem apartmaju in 12 nič manj luksuznih sobah lahko namreč biva do 48 ljudi.

Foto: Banwa Private Island

Foto: Banwa Private Island

Za goste na tem odmaknjenem otoku, dve uri leta oddaljenem od Manile, skrbi cela četa osebja. Med drugim je tam vedno prisoten strokovnjak za morski živelj, ki se je pripravljen z vsakim zainteresiranim gostom pogovarjati o lokalni flori in favni, med drugim o zaščitenih lokalnih živalskih vrstah v tistih krajih, kot so morske želve in ptice.

Foto: Banwa Private Island

Foto: Banwa Private Island

Foto: Banwa Private Island

Trajnostno in čim bolj samooskrbno je usmerjena tudi kuhinja, zelenjavo namreč pridelujejo na ekološki kmetiji na otoku, ribe so ulovljene v okoliškem morju, na otoku celo čebelarijo in pridelujejo svoj med. Po drugi strani pa ni nič zmernega v izboru vin, ki so na voljo gostom, najdražja steklenica po poročanju CNBC stane 32 tisoč evrov. Mimogrede - vino ni vključeno v ceno bivanja.

Foto: Banwa Private Island

V ceno pa ni vključen niti prevoz do otoka. Za pot iz Manile in nazaj s helikopterjem, ki lahko hkrati prepelje pet oseb, je treba odšteti dodatnih 10 tisoč evrov.

