Odkritje poseben dragulj ob obrobju Ljubljane

Ruska dača je prava lepotica, ki je dolga leta samevala in propadala. Danes je po temeljiti prenovi in natančni rekonstrukciji dobila čudovito podobo, v kateri je sijala leta 1908.

Popolna destinacija za čudovit izlet

Letošnje poletje nas vleče v naše kraje in v odkrivanje najrazličnejših kotičkov Slovenije. Eden od še morda neraziskanih draguljev se nahaja v Zgornjih Gameljnah, le nekaj kilometrov od prestolnice.

Ruska dača je prava destinacija za vse tiste, ki bi želeli od bliže spoznati delček naše zgodovine in uživati ob lepotah, ki jih ponuja njena okolica.

Vila je namenjena tako enodnevnim obiskovalcem kot tistim, ki bi radi prenočili in doživeli kanček življenja iz naše polpretekle zgodovine. Je v celoti opremljena in ponuja zelo slikovit vpogled v življenje v času od leta 1908 do leta 1915, ko jo je kupil in obnovil ljubljanski posestnik in trgovec s pivom Franc Petrič. V njej je proste dneve preživljal skupaj z družino.

Prijavite se na voden ogled V Ruski dači organizirajo tudi vodene oglede, na katerih boste veliko izvedeli o zgodovini podeželske vile in življenju njenih lastnikov ter o tem, kako je ta edinstvena stavba uspela ohraniti duh časa. Če se boste naročili na voden ogled, boste lahko odkrili zanimive zgodbe, ki so se odvijale v čudovitih prostorih te ruske meščanske vile. Že ob vhodu boste začutili kanček življenjskega utripa iz tistega časa – tudi zaradi skrbno izbranih detajlov, ki pričarajo tisto pravo vzdušje iz preteklosti. Ogledi potekajo vsako soboto ob 11.00 in 12.00, zaradi velikega zanimanja pa v juliju tudi ob četrtkih ob 18.00.

Vsaka soba pripoveduje svojo zgodbo in je zato unikatna. Pravo pašo za oči predstavlja zelena soba z razkošno jedilno mizo, kjer vam bodo lahko pripravili tudi posebno doživetje – Cesarsko večerjo.

S svojo izbrano družbo se lahko namreč udeležite edinstvene kulinarično-igrane izkušnje. Medtem ko boste uživali v originalnih jedeh iz leta 1908 in jedli s krožnikov iz porcelana in s srebrnim priborom, boste lahko tudi uživali v živahni gledališki predstavi, ki vam bo orisala življenje družine Petrič. V njej glavno vlogo igra igralec Jernej Kuntner, ki se je odlično znašel v vlogi Igorja Petriča.

V vili ponujajo tudi prenočitev zaključenim družbam. Na voljo so tri sobe – razkošna spalnica v prvem nadstropju in še dve sobi s kopalnico v novo urejeni mansardi.

Pravi zaklad pa je tudi manjša knjižnica, nekoč otroška soba, kjer shranjujejo zgodovinske izvode knjig, kot sta prva in druga izdaja Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske ali pa prva izdaja Cankarjevih del.

Romantična kavarna za sproščen klepet

Ob hiši so prijetna zelenica, terasa ob potočku ter majhna in lična, romantična kavarna, ki na dveh vrtnih terasah ponuja pribežališče za oddih, prostor za klepet in sprostitev. Težko boste našli bolj romantično kavarnico, ki bi na letnem vrtu ponujala tako čudovit razgled.

Poleti je tukaj tudi zelo živahno, saj organizirajo številne kulturne, glasbene in zabavne dogodke z zanimivimi gosti. Preverite zanimiv program, ki ga pripravljajo v naslednjih dneh:

Komedija Pod milim nebom – Gašper Bergant, petek, 17. julij 2020, ob 19.00

Gašper Bergant je eden najbolj duhovitih in kreativnih slovenskih stand-up komikov. Zato nikar ne dvomite o tem, da tisti petek ne bo "za počit" od smeha. S šalami na račun vsakdanjih in aktualnih družbenih dogajanj spravi v smeh še tako zahtevne in zadržane poslušalce stand-up zvrsti. Cena vstopnice: 10 evrov.

Koncert Pod zvezdami – Nuška Drašček, sobota, 25. julij 2020, ob 19.00

Nuška Drašček, glasbena mojstrica z angelskim glasom, se umetniško brez težav sprehaja od operne glasbe do šansona, od jazza ali bluesa do najlepših domačih popevk, od svetovnih evergreenov do muzikala ali gospela. Večer bo pester in raznolik, ne le glasovno, tudi jezikovno. Cena vstopnice: 20 evrov.

Koncert Pod zvezdami – Manca in Benjamin Izmajlov, sobota, 21. 8. 2020, ob 19.00

Ruska noč je posebej oblikovan koncertni program mezzosopranistke Mance Izmajlove in violinista Benjamina Izmajlova. Z Rusijo ju vežejo študijski časi in nastopi v najuglednejših umetniških inštitucijah. Z lepoto ruske glasbe in kulture ter čutnostjo vas bosta preprosto očarala. Cena vstopnice: 20 evrov.

Vstopnice za vse koncerte in predstave so že na voljo v kavarni Ruske dače v Zg. Gameljnah. Rezervacije lahko uredite po e-pošti vila@ruska-daca.si ali pokličite na 068 646 148. Vse cene že vsebujejo DDV.

Odkrivajte lepote Slovenije z Rusko dačo V Ruski dači pa bodo poskrbeli za nešteto doživetij – z njimi se lahko odpravite tudi na izlet ali potovanje. Ker je letos čas za Slovenijo in njene lepote, so pripravili prav posebna doživetja, ki vas bodo popeljala v različne kraje po naši deželi. Organizirajo namreč vrhunske vikend pakete z odličnim vodenjem in izjemno pokrajinsko kulinariko, spoznavanjem kulturne dediščine, rekreacijo in še veliko več. V poletnih mesecih tako organizirajo tridnevni izlet v Vipavo ali v Belo krajino. Jeseni se spet spogledujejo s tujino, preverite, kakšne nepozabne dogodivščine pripravljajo za vas.

Prepustite se tisočerim zgodbam, ki jih razkriva Ruska dača.