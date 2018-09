Nove dimenzije kolesarjenja

Čarobna barvitost jeseni je nekaj, čemur se težko upremo. Zato nas v tem času narava kar kliče, da se naužijemo še nekaj tistih mehkih in toplih sončnih žarkov, ki so podaljšek poletja. Hkrati pa lahko občutimo svežino večerne rose ali skrivnost jutranje meglice, ki tako tenkočutno ovije Panonsko ravnico.

Zdaj je čas za kolo!

Ne prevroče in ne prehladno. Če se vse začne in končna pri vremenu je to zdaj ravno pravšnje za rekreacijo, izlet, avanturo ali kar popotovanje s kolesom po Panonski nižini. Tu najdete srčiko neokrnjene narave in odlično izhodišče za kolesarjenje, saj ponuja pestro izbiro. Se zapeljemo po ravnini? Ali ste za avanturo po gričevnatem Goričkem?

Poglejte, kam jo boste ucvrli – izbira je enostavna

Res je! Zdaj je izbira kolesarske poti enostavna in popolnoma prilagojena vašim željam. Za vas, ki vedoželjno odkrivate kotičke doma in tudi preko meja, smo ustvarili nekaj, kar vam bo olajšalo načrtovanje. To je aplikacija, ki jo najdete na spletnem portalu www.panobiketrip.si.

Panobiketrip.si – za edinstveno kolesarsko izkušnjo

Odkrijte številne možnosti kolesarskih poti in jih selekcionirajte glede na svoje želje, kolesarske sposobnosti in razpoložljiv čas. Tukaj lahko oblikujte svojo pot, poiščite znamenitosti Panonske ravnice, se navdušite nad razglednimi točkami in najdete potrditev pregovorne gostoljubnosti v restavracijah ter okrepčevalnicah, ki ne skoparijo z edinstvenimi kulinaričnimi užitki Pomurja.

Aplikacija na voljo v App store Aplikacija panobiketrip.si vas bo navdušila z idejami za turistično kolesarjenje v Panonski nižini. Enostavna uporaba filtrov pa vas ne bo motivirala le za izbiro primerne kolesarske poti, temveč tudi za ogled naravne in kulturne dediščine pokrajine. Seveda je aplikacija prilagojena tudi uporabi na vašem pametnem telefonu. Tako v nobenem trenutku ne boste prepuščeni sami sebi, ampak boste s pomočjo aplikacije lahko enostavno spremljali ponudbo na svoji poti, kontaktirali ponudnika hrane in pijače, se dogovorili za ogled ali pridobili koristne informacije o znamenitosti, ki si jo ogledujete.

Najbolj zanimive kolesarske poti, ki jih s panobiketrip.si ne boste prezrli:

Kul trip – 42 km: Po ravnini okrog Murske Sobote spoznavajte kulturo in preizkušajte prekmurske dobrote.

Po ravnini okrog Murske Sobote spoznavajte kulturo in preizkušajte prekmurske dobrote. Romantic trip – 30 km: Proti Selu s cerkvico Rotundo, propadajočem dvorcu v Prosenjakovcih polnem romantike, Bukovniškem jezeru, nato pa do podeželske čokoladnice in Panonske vasi do zaključka romantičnega športnega dne.

Proti Selu s cerkvico Rotundo, propadajočem dvorcu v Prosenjakovcih polnem romantike, Bukovniškem jezeru, nato pa do podeželske čokoladnice in Panonske vasi do zaključka romantičnega športnega dne. Goričko trip – 34 km: Razgibana pot po krajinskem parku vodi do magičnega gradu v vasi Grad, vinske kleti Marof ter odličnih domačih gostiln.

Razgibana pot po krajinskem parku vodi do magičnega gradu v vasi Grad, vinske kleti Marof ter odličnih domačih gostiln. 4nations trip – 59 km: S kolesarjenjem ob reki Muri v enem dnevu kar po štirih državah. Od avstrijske Radgone do Svetega Martina ob Muri ter Lendave in mejnega prehoda Pince z Madžarsko.

S kolesarjenjem ob reki Muri v enem dnevu kar po štirih državah. Od avstrijske Radgone do Svetega Martina ob Muri ter Lendave in mejnega prehoda Pince z Madžarsko. Prlekija trip – 24 km: Od Radencev čez ljubke vrhove do znamenitega Kapelskega vrha, kjer boste zagotovo navdušeni vsi ljubitelji vina.

Od Radencev čez ljubke vrhove do znamenitega Kapelskega vrha, kjer boste zagotovo navdušeni vsi ljubitelji vina. Hungary trip – 52 km: Mimo eko kmetije do Madžarske, kjer boste našli mojstre lončarstva, pustolovski park in odlično madžarsko kulinariko. Kolesarjenje po obmejnih vasicah vas pripelje v ravninski svet do Bogojine ter gostiln s prekmurskimi dobrotami.

Vaše mnenje šteje! Soustvarite "Panobiketrip v žepu" Vaša doživetja in odkritja na zanimivih kolesarskih poteh so dragocena informacija za tiste, ki bodo poganjali pedale za vami. Svojo izkušnjo dodajte kot eno od točk na kolesarski poti in sooblikujte Panobiketrip skupnost. Kolesarski prijatelji vam bodo izjemno hvaležni za vedno nove atrakcije na poti kakor tudi za mnenja o turističnih ponudnikih in zanimivih skritih točkah.

Pobeg v naravo je vedno dobra odločitev

Uživajte s kolesom v neokrnjeni naravi, odmaknite se od stresnega vsakdana, raziskujte značilnosti bogate Panonske nižine, vzemite si čas za svoje najbližje.

Podajte se na pot s panobiketrip.si, spletno in mobilno aplikacijo za raziskovanje Pomurja in čudovite okolice.