Majorka – najlepši španski otok

Sončni dnevi in prijetne temperature naznanjajo, da je prišla pomlad, s tem pa tudi čas za iskanje prvomajskih in poletnih počitnic. Slovenci imamo zahvaljujoč geografski legi kar precej izbire, zelo veliko pa je v zadnjih letih zanimanje za španske počitniške destinacije. Še posebej privlačni so otoki, zato vam bomo zaupali nekaj najboljših trikov za nepozabne počitnice na Majorki.

Tako počitnikarji kot popotniki se bodo najbrž strinjali, da ima dopustovanje na otokih prav poseben čar. Deloma lahko to vsekakor pripišemo temu, da imajo otoki ogromno obale, praviloma so tudi manj poseljeni kot celina, obenem pa ponujajo občutek ekskluzivnosti, saj so dostopni le z letalom ali ladjo.

Foto: Počitnice.si

Kateri so najbolj priljubljeni evropski otoki med slovenskimi počitnikarji?

Nič čudnega torej, da Slovenci že desetletja radi dopustujemo na grških otokih, v zadnjih nekaj sezonah pa postajajo močno priljubljeni Španija in španski Kanarski otoki ter Baleari. Pri zadnjih velja še posebej izpostaviti Mallorco oziroma po slovensko Majorko, ki se lahko pohvali z dolgimi belimi peščenimi plažami, številnimi zalivi, kristalno čistim morjem ter živahnimi promenadami s kopico barov in restavracij, kjer strežejo odlične španske dobrote in božanska lokalna vina. Notranjost otoka krasi razgibana pokrajina s številnimi planotami in idiličnimi dolinami, kjer uspevajo agrumi in vinska trta, s številnih razglednih točk pa se odpirajo razgledi, ki jemljejo dih.

Poleg tega je Majorka zelo blizu. Let do tega balearskega otoka z okoliških letališč traja samo dobri dve uri, kar pomeni, da boste na morju hitreje, kot če bi se odpravili na hrvaško obalo. Prav zato so na Počitnice.si pripravili bogat nabor počitniških paketov za Majorko s kar 18-tedenskimi letalskimi povezavami z bližnjih letališč.

To pomeni, da lahko s Počitnice.si od aprila do oktobra na počitnice na Majorko poletite petkrat tedensko iz Celovca , štirikrat na teden iz Zagreba , štirikrat tedensko iz Gradca in štirikrat na teden iz Trevisa pri Benetkah . Celotno ponudbo počitniških paketov za Majorko lahko pregledate TUKAJ ali pa preprosto pošljete povpraševanje z želenim terminom in trajanjem dopusta, številom potnikov in pričakovano namestitvijo na info@pocitnice.si ter počakate na nabor najboljših ponudb glede na svoja merila, ki ga samo za vas pripravijo izkušeni svetovalci na Počitnice.si ter vam ga pošljejo na vaš elektronski naslov. Za več informacij jih lahko pokličete na 01/280 30 00, prav tako pa jih od ponedeljka do sobote lahko obiščete v eni od njihovih poslovalnic v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo. Za več informacij jih lahko pokličete na, prav tako pa jih od ponedeljka do sobote lahko obiščete v eni od njihovih poslovalnic v nakupovalnih središčihinter

Majorka, košček raja sredi Sredozemlja

Majorka leži sredi Sredozemskega morja in se lahko pohvali s tipičnim sredozemskim podnebjem, kar pomeni, da so temperature prijetno poletne vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Nasploh se ta balearski otok lahko pohvali z več kot 300 sončnimi dnevi na leto, kar pomeni, da je skorajda nemogoče, da bi vas med počitnicami na Majorki presenetil dež.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Čeprav meri manj kot štiri tisoč kvadratnih kilometrov, na Majorki zagotovo nikomur ne bo dolgčas. Priljubljeni zalivčki s peščenimi plažami so popolni za družinske vragolije ob in v morju, odročnejši in težje dostopni predeli zagotavljajo popolno intimo parom ter ljubiteljem miru, območja z množico barov in diskotek pa so kot nalašč za vse, ki si na počitnicah želijo zabave.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Najlepši turistični kraji Majorke

Počitnice na Majorki so odličen način za sprostitev od napornega sodobnega tempa življenja, res pa je, da je dobro vedeti, v katerem delu otoka je najbolje iskati prenočišče. Najbližje letališču v prestolnici Palma de Mallorca je letovišče Playa de Palma na jugu otoka s čudovito peščeno plažo ter številnimi trgovinami, restavracijami in bari. Blizu je tudi Palma Nova, ki ponuja številne aktivnosti za družine, pa El Arenal, kjer so plaže namenjene neskončnim zabavam, območje pa gosto posejano z diskotekami in nočnimi klubi. Na nasprotni severni strani je zanimivo letovišče Pollensa, ki ponuja čudovite razglede na vrhove Tramuntane in Sredozemsko morje, ter letovišče Ca'n Picafort, ki se lahko pohvali z eno najlepših plaž na svetu.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Katere so najboljše počitniške lokacije na Majorki? Preverite TUKAJ!

Na vzhodni strani Majorke je priljubljeno letovišče Playa de Muro, ki je kot nalašč za družinske izlete in pohode v bližnji narodni park, naravnost osupljive plaže pa ponuja letovišče Cala Mesquida, kjer lahko najdete svoj mirni kotiček tudi sredi poletne sezone. Središče dogajanja na vzhodni obali je Cala Millor z dolgo plažo, obkroženo z velikimi hoteli in številnimi odličnimi možnostmi nastanitve. V bližini je zanimivo še letovišče Sa Coma, ki je odlična destinacija za družine, saj ima z modro zastavo nagrajeno plažo, na jugovzhodni obali pa očara sproščeno mestece Cala d'Or s sedmimi peščenimi zalivi, elegantnimi trgovinami in marino za superjahte.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Najlepše plaže na Majorki

Naj gre za polne peščene plaže, na katerih se ves čas nekaj dogaja, ali idilične romantične zalive, v katerih brez težav najdete prostor za mir, počitek in tišino – počitnice na Majorki vam lahko ponudijo oboje. Ena najbolj znanih plaž na otoku je vsekakor Platja de Palma v prestolnici, kjer se vedno kaj dogaja, zato je kot nalašč za družine ter ljubitelje vodnih športov in zabav.

Tudi zaliv Cala Sa Nau na jugovzhodni obali je znan po živahnih zabavah na plaži, res pa je, da je dostop do plaže nekoliko težji, saj do te vodi ozka makadamska pot in še nekaj deset stopnic. Kljub temu je ob koncih tedna precejšnja gneča, kar pomeni, da tu vlada res pravi žur. Ljubitelji miru lahko v južnem delu zatočišče poiščete na plaži Es Trenc, kjer najfinejši, snežno bel pesek in turkizna voda ustvarjata pravo karibsko vzdušje. Na jugu sta še dve znameniti plaži Majorke, ki pa sta nekoliko težje dostopni: naravna plaža Caló des Moro je obdana s pečinami in je videti kot laguna, do plaže Cala en Tugores pa vodi daljša pešpot, je pa zato obiskovalec nagrajen z idilično tišino in intimnim vzdušjem.

Foto: Počitnice.si

Romantični zalivi in ​​dolge peščene plaže – razkrivamo najlepše plaže na Majorki

Po mir in tišino se lahko odpravite tudi v zaliv Cala Figuera na severu Majorke, ki ga obdaj očarljiva gorska kulisa in ki velja za eno najlepših plaž na Cap de Formentor. Blizu Artà na severovzhodu vas pozdravlja idiličen, čudovit zaliv s široko plažo, strmo obalo in čisto, turkizno vodo – Cala Torta. Če se odločite počitnice preživeti v Cala Ratjadi, vsekakor velja obiskati plažo Cala Agulla, kjer na svoj račun pridejo ljubitelji peska in vodnih dogodivščin. Sosednji Cala Gatu je še manjši, a izjemno očarljiv zaliv, priljubljen zlasti pri družinah. Obiskati velja še slikovit zaliv Cala Mesquida, ki ga obdaja borov gozd in ki je del naravnega rezervata, kjer živijo kormorani ter galebi.

Najlepše plaže na Majorki boste našli na vzhodu otoka. Med Porto Christo in Cales de Mallorca leži Cala Varques, obdana s skalami ter pečinami s čudovitim drobnim peskom, turkizno vodo in ravno plažo. Do zaliva lahko pridete s čolnom ali peš po ozki kamniti poti z glavne ceste. Sosednji zaliv Caló Blanc je nekoliko bolj samoten ter bolj primeren za dopustnike, ki iščejo mir in sprostitev.

pošljite povpraševanje na 01/ 280 30 00 in že danes rezervirajte nepozaben dopust na največjem balearskem otoku! Dovolite, da vas letošnje poletje očara ležerni duh Majorke! Preverite bogato ponudbo počitniških paketov na Majorki TUKAJ pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličitein že danes rezervirajte nepozaben dopust na največjem balearskem otoku!

Santa Ponsa Foto: Počitnice.si

Aktivnosti in izleti na Majorki

Uživanje na plaži in morske vragolije lahko na Majorki brez težav v vsakem trenutku prenesete na ladjico ali katamaran, se podate na izlet na odprto morje ter počakate na čaroben sončni zahod ali pa se odpravite na organiziran izlet s čolnom s steklenim dnom in si ogledate podvodni svet. Za piko na i lahko s čolnom ali peš obiščete kakšno od obalnih jam, ki jih je na Majorki res veliko. Najbolj znane in tudi ene največjih v Evropi so jame Drach na vzhodni obali otoka, ki se lahko pohvalijo s čudovitimi kapniki, še daljše pa so jame Hams, ki so zaradi nekoliko lažjega dostopa in poti primerne tudi za otroke.

Foto: Počitnice.si

Kakšen dan počitnic na Majorki lahko morje zamenjate s kopnim in obiščete znamenito katedralo La Seu v prestolnici Palma de Mallorca, s strehe katere se odpira čudovit panoramski razgled na celotno mesto. Tu se lahko vkrcate tudi na kultni vlak za Porto de Soller, ki je včasih skrbel za prevoz agrumov, danes pa velja za turistično atrakcijo, ki vključuje obilo idiličnih razgledov na razgibano pokrajino, posejano z vinsko trto in agrumi.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Še več aktivnosti in izletov, ki so vam na voljo na Majorki, najdete TUKAJ.

Proti zahodu se je vredno do zgodovinske vasice Vallermossa med vršaci gorske verige Tramuntana, kjer vas bodo osupnila pročelja hiš z lonci različnih cvetlic in začimb, na vsakem vogalu pa prodajajo tipične darove Majorke: izdelke iz gline, lesa oljk, školjk, pa tudi bisere, saj je Majorka znana po izdelavi biserov, ki jih izvažajo na različne konce sveta.

Foto: Počitnice.si

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.