LifeClassovo kopališče Meduza prejemnik modre zastave

Zagotavljanje najvišje kakovosti kopalne vode, čistoča kopališča, reševalna oprema in okoljsko informiranje so le nekateri kriteriji, ki jih mora izpolnjevati kopališče za pridobitev modre zastave. Eno od teh je tudi plaža Meduza, ki jo upravljajo v Hotelih LifeClass Portorož.

Modra in bela barva sta zaščitni znak modre zastave, ki s ponosom plapola v središču Portoroža. Plaža Meduza je brez dvoma ena najlepših in najbolj zelenih slovenskih plaž. Prizorišče porok na Belem pomolu, romantična kulisa za televizijske oddaje in promocijske videe je obenem tudi varno in čisto kopališče, kamor se lahko zatečemo ob največji vročini.

Senca mogočnih mediteranskih dreves, gosto posejana trava in bar s ponudbo osvežilnih pijač so vse, kar poleti potrebujemo. Čas je, da se vrnemo Nazaj v Life. Nazaj v LifeClass.

