Lahko Ciper postane najbolj priljubljena destinacija v Sredozemlju?

Ogromno slovenskih počitnikarjev in popotnikov že desetletja dopustuje na različnih grških otokih. Nič čudnega, saj so ravno prav odmaknjeni od vrveža ponorelega sveta in zato popolno zatočišče za sprostitev, zabavo in raziskovanje bogate naravne in kulturne dediščine. A njihova lepota ima tudi svojo ceno, zato se vse več ljudi spogleduje z ugodnejšimi alternativami.

Med temi velja vsekakor izpostaviti Ciper – tretji največji otok Sredozemlja, ki v marsičem spominja na Grčijo, a je hkrati edinstven v več pogledih. Severni del si namreč lasti Turčija, južni dve tretjini pa predstavlja Republika Ciper – samostojna država, članica Evropske unije, ki je pretežno naseljena z grškim prebivalstvom, zato ima človek tu občutek, kot da je na kakšnem grškem otoku. Le da so cene občutno nižje!

Zakaj so počitnice na Južnem Cipru prava izbira za vas?

Na Južni Ciper lahko potujete z osebnim dokumentom, uradna valuta je evro, glavno izhodišče turistične ponudbe pa mesto Paphos na jugozahodu otoka, kamor lahko skozi vse leto večkrat na teden poletite z nizkocenovnim prevozom iz Zagreba . Prav zato Južni Ciper predstavlja odlično destinacijo tako za zimski in spomladanski kot tudi poletni oddih po ugodni ceni.

Na Počitnice.si so namreč bogat nabor kakovostnih hotelov in apartmajev na Južnem Cipru iz lastne ponudbe povezali z nizkocenovnimi letalskimi prevozi iz Zagreba. Odhodi direktnih letov iz Zagreba v Paphos na Cipru so vse leto, dvakrat na teden.

Popoln oddih za vse generacije – v vseh letnih časih

Južni Ciper se lahko pohvali s tipičnim sredozemskim podnebjem, kar pomeni, da so poletja dolga in vroča, zime pa kratke in mile. Če k temu dodamo še čudovite in izjemno urejene peščene plaže, kristalno čisto morje, bogato zgodovino ter razgibano pokrajino, je jasno, zakaj je Južni Ciper turistično zanimiv skozi vse leto.

Poleti so v ospredju morske dogodivščine in vodni športi, hladnejši meseci pa so kot nalašč za raziskovanje in oglede ter uživanje v odlični kulinariki, ki v marsičem spominja na grške taverne. Ogromno jedi je tipično grških, a ne gre zanemariti niti turških, arabskih in angleških vplivov. Zraven se priležejo tipična lokalna vina, ki so širom Evrope znana po svoji izjemni kakovosti.

Središče turističnega dogajanja na Južnem Cipru predstavlja mesto Paphos, ki ga krasita čudovit srednjeveški grad in romantično staro mestno jedro. V okolici je vzdolž obale nanizanih ogromno hotelskih kompleksov, ki jih skoraj v celoti povezuje čudovita sprehajalna pot, ki je kot nalašč za romantične sprehode ali družinska pohajkovanja.

Več o turističnem kraju Paphos si lahko preberete na našem blogu.

Južni Ciper je več kot 300 dni na leto obsijan s soncem, temperature pa tudi v zimskih mesecih čez dan praviloma ne padejo pod 20 stopinj Celzija.

Od zgodovinskih obeležij do vrelcev lepote in čudovitih pohodniških tur – tudi to je Južni Ciper

Čeprav so hotelski kompleksi na Južnem Cipru odlično urejeni in ponujajo bogat nabor storitev ter aktivnosti za vse starosti, bi bil v tako slikoviti deželi greh ne raziskati vsaj nekaj delčkov njenih lepot. Krasno izhodišče je že Paphos z arheološkim parkom Kato, kjer velja izpostaviti lepo ohranjen amfiteater in dovršene rimske vile: Dionizovo, Aionovo, Tezejevo in Orfejevo hišo, vse z odlično ohranjenimi mozaičnimi tlemi. Prava arheološka dragocenost je nekropola, ki je znana kot Grobnica kraljev, čeprav tu niso pokopani kralji, temveč premožni meščani.

V bližnjem mestecu Phassouri se nahaja ena najznamenitejših turističnih točk Cipra, Afroditina skala. Iz morske pene naj bi se tukaj namreč po legendi rodila mitološka boginja lepote in ljubezni Afrodita ter pozneje tu dnevno izvajala svoj ritual kopanja in s tem ohranjala svojo lepoto ter mladosten videz. Prav zato naj bi plavanje okoli te skale zagotavljalo večno mladost duha in telesa.

Na Južnem Cipru boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji pohodništva. Ena od možnosti je polotok Akamas, ki se lahko pohvali z večkilometrskimi trekingi po obalnih poteh in klifih. Tu se nahaja tudi svetovno znan zaliv Lara Beach, ki je dom redkih morskih želv. Druga raziskovalna tura pa vas bo vodila v notranjost otoka, v pogorje Troodos, ki ponuja čudovit sprehod med borovimi gozdovi, vse do veličastnih slapov in naprej do starih vasic, ki jih krasijo tlakovane ulice ter bizantinski samostani. Najbolj znana med njimi je vsekakor vasica Omodos, ki je znana po vinogradih in tradicionalni proizvodnji vina.

Kak dan se splača odpraviti na izlet do letovišča Limassol, drugega največjega mesta na otoku, kjer lahko obiščete srednjeveški grad in ljudski vrt z mufloni, noji, pelikani in drugimi živalskimi ter rastlinskimi vrstami. V bližini leži še Kourion, ostanki pomembne mestne države iz časov stare Grčije, od katere so ostale ruševine gledališča, rimskega foruma, mozaikov, zgodnjekrščanske bazilike, kopališča in hiše gladiatorjev.

Proti vzhodu se tik ob mejnem območju s severnim turškim delom lahko zapeljete do letovišča Ayia Napa, kjer boste našli eno izmed najlepših belih plaž na Cipru, ki se lahko pohvali z burnim nočnim življenjem. Povsem edinstvena izkušnja pa bo vsekakor obisk Nikozije, edine razdeljene prestolnice na svetu. Tako imenovani Zeleni pas razdvaja grški južni del od turškega severnega dela, prečkanje meje pri prehodu Ledra, za katerega potrebujete potni list, pa je zanimiva izkušnja, ki omogoča vpogled v kulturo in zgodovino obeh strani mesta – in otoka nasploh.

Več kot dovolj razlogov je torej, da na Počitnice.si še danes preverite bogato akcijsko ponudbo počitnic na Južnem Cipru in rezervirate čudovit podaljšan vikend oddih ali konkretno mero dopusta po super ugodni ceni.

