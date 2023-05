Kvarner: Raziskovanje najboljših plaž, kulinarike in še več

Če iščete popolne poletne počitnice, ne iščite dlje od čudovitega Kvarnerja na Hrvaškem. Ta osupljiva regija se ponaša s kristalno čistimi vodami, peščenimi plažami in slastno kulinarično ponudbo, ki bo razvajala vaše brbončice. Torej, vzemite sončno kremo in raziščimo nekaj najboljših destinacij, ki jih Kvarner ponuja!

Crikveniška Vinodolska riviera: sonce, pesek in morska hrana!

Odločite se za nepozabne poletne počitnice ob čudoviti Crikveniški Vinodolski rivieri, kjer vas čakajo sončne plaže, kristalno čiste vode in osupljivi krajinski razgledi. V srcu Kvarnerja ponuja popolno sprostitev za družine, pare in solo popotnike. Mestna plaža je tik ob središču Crikvenice, zato se lahko enostavno sprehodite tja iz svoje nastanitve in se vrnete, ko potrebujete počitek. Ob plaži je sprehajalna pot s trgovinami, bari in restavracijami, kjer lahko kosite ali večerjate s svojimi najdražjimi. S pestro gastronomsko sceno Crikveniške Vinodolske riviere bodo vaše brbončice razvajale okusne morske dobrote in regionalne specialitete, ki jih spremljajo lokalno pridelana vina.

Foto: TZ Crikvenica

Opatijska riviera: eleganca in razkošje

Potopite se v veličastnost opatijske arhitekture Belle Époque. Opatijska riviera je znana po svoji elegantni arhitekturi, čudovitih vrtovih in osupljivem krajinskem razgledu. Mesto Opatija ponuja širok izbor restavracij in kavarn, kjer lahko uživate v okusni kulinariki in osvežilnih napitkih. Opatijske restavracije ponujajo različne mednarodne kuhinje, ki jih dopolnjuje obsežen izbor lokalnih in mednarodnih vin. Ne glede na to, ali ste ljubitelj morske hrane ali poznavalec gurmanske kuhinje, opatijska gastronomija bo zagotovo razvajala vaše brbončice in vas pustila hrepeneti po več.

Foto: TZ Opatija

Riški prstan: bogata kultura in okusna vina

Reka, mesto kulture, bogate zgodovine in živahnih lokacij, pripoveduje zgodbo, ki očara obiskovalce. To je mesto karnevala, svetega Vida in pristanišče raznolikosti. Reka je mesto, ki se razvija in spreminja, vsako leto ponuja nov razlog za obisk. Grad Trsat, visoko nad živahnim mestom Reka, razkriva očarljiv razgled, ki je prav čaroben. Po kamnitih stopnicah, ki vodijo skozi zgodovinsko sosesko, se povzpnite do mogočnega Trsata, kjer se zdi, da se je čas ustavil. Moč Reke leži v raznolikosti njenih okoliških območij, ki se dopolnjujejo in prepletajo z mestom ter ustvarjajo dinamične zgodbe Kvarnerja. Raziščite jih!

Foto: TZ Rijeka

Otok Rab: vaša popolna sprostitvena oaza

Uživajte v resnično pomlajevalnih počitnicah na sončnih plažah Raba, kjer se mir in naravna lepota popolnoma prepletata. Ta idilični hrvaški otok se ponaša s številnimi peščenimi plažami in skritimi zalivi, ki vas vabijo, da se sprostite in uživate v sredozemskem soncu. Ali izberete priljubljeno plažo Paradise, ki je znana po zlatem pesku in kristalno čistem turkiznem morju, ali pa poiščete zavetje v skritih draguljih, kot je plaža Pudarica. Zaradi mirne atmosfere Raba in osupljivih razgledov, ki jih otok ponuja, je obmorski raj za vsakega zahtevnega popotnika. Poglobite se v pomirjujoč zvok nežnih valov, uživajte v toploti sredozemskega vetra in si privoščite priložnost, da pobegnete od vrveža vsakdanjega življenja v tej blaženi oazi sprostitve.

Foto: TZ Rab

Otoka Lošinj in Cres: mirne počitnice

Svoje potovanje začnite z obiskom očarljivih otokov Lošinj in Cres. Ti sosednji otoki se ponašajo z neokrnjenimi plažami, bujnim zelenjem in očarljivimi obalnimi vasmi. Cres je znan po svojih nedotaknjenih plažah in naravi, med njimi je ena najlepših skritih plaž na svetu, Lubenice, kjer je pristna prodnata plaža obdana z nedotaknjeno naravo in vonji. Poleg Lubenic Cres ponuja še mnogo drugih samotnih zalivov in plaž, pa tudi dobro urejene plaže, ki z veseljem ponosno vihajo Modro zastavo.

Južno od Cresa leži prelepi otok Lošinj, znan po svojih bujnih gozdovih in čistem morju. Lošinj se ponaša tudi z dvema čudovitima promenadama – ena povezuje mesti Mali in Veli Lošinj, druga pa poteka skozi čudovit zaliv Čikat, kjer je tudi plaža. Če ste ljubitelj potapljanja, vam Lošinj ponuja edinstveno izkušnjo: Podvodni zgodovinski park. Ta izjemni park prikazuje 11 očarljivih razstav, ki se poglobijo v bogato zgodovino otoka in njegove regije ter so umetniško postavljene na globinah od 5 do 15 metrov.

Foto: H. Serdar, TZ Lošinj

Otok Krk: srednjeveški čar in okusna kuhinja

Naslednji na vašem itinerariju je očarljivi otok Krk. Krk je zaradi svoje osupljive naravne lepote znan kot Zlati otok in ponuja raznolik izbor doživetij. Preživite dni na slikovitih plažah, ki se razprostirajo ob obali, in se osvežite v kristalno čistem morju. Plaže Krka zadovoljijo vse okuse, od družinam prijaznih peščenih obal do samotnih kamnitih zalivov. Sprostite se na sončni plaži Vela v Baški, kjer se kristalno čisto turkizno morje sreča s polkrožno obliko obale, ali pa raziščite skrite bisere Punta Debij v Malinski, ki ponujajo mir in mirno zavetje. Ne pozabite se prepustiti slavni krški kuhinji, ki združuje tradicionalne sredozemske okuse z edinstvenimi lokalnimi sestavinami, kot so slavna krška jagnjetina in vino Žlahtina.

Foto: TZ Krk

Gorski kotar: nepokvarjena narava

Zaključite svoje potovanje po Kvarnerju z obiskom Gorskega kotarja, nedotaknjene gorske regije, ki ji pravijo tudi Zelena pljuča Hrvaške. Narodni park Risnjak ponuja dih jemajoč pobeg v neukročeno divjino. Podajte se v njegove nedotaknjene gozdove, kjer visoka drevesa in mirni potoki ustvarjajo raj za pohodnike in ljubitelje narave, medtem ko skrivnostne divje živali, vključno z risi, bogatijo to čudovito območje. Gorski kotar je tudi priljubljena destinacija za ljubitelje adrenalinskih športov, kot so gorsko kolesarjenje, plezanje in ribolov.

Foto: J. Poljanec, TZ Gorskega kotarja

Kvarner je resnično destinacija, ki bo zadovoljila vse vaše potrebe po popolnem poletnem oddihu. Od čudovitih plaž do slastne hrane, kulturne dediščine in čiste narave, ta regija bo očarala vse obiskovalce. Ne glede na to, ali se želite sprostiti na sončni obali ali raziskati neokrnjeno naravo, vas Kvarner vabi, da odkrijete svojo lastno poletno blaženost.

Poiščite več informacij o vaših poletnih počitnicah na Kvarnerju.