Jesenske termalne počitnice – idealna priložnost za odkrivanje Prekmurja

Kdaj ste nazadnje obiskali Prekmurje in odkrivali njegove skrite kotičke? Zakaj za jesenske počitnice ne bi združili odkrivanja lepot Slovenije z oddihom, na katerem se lahko pogrejete, razvajate svoje brbončice, se sprostite in se napolnite z energijo, medtem ko se vaši otroci zabavajo in zraven učijo?

Prekmurje lahko s celotno družino odkrivate tudi s kolesa.

Po odkrivanju okolice, razvajanje

Med odkrivanjem Prekmurja si lahko naberete nove energije in se pogrejete v Termah 3000 – Moravske Toplice, ki so odlično izhodišče za odkrivanje okolice in, kjer vas pričakujejo z notranjim termalnim vodnim parkom in nešteto možnostmi zabave za celotno družino.

Tisti, ki tudi pozimi radi uživate v vodnih vragolijah, boste idealno priložnost za to našli v prenovljenem notranjem delu termalnega parka, do katerega iz Hotela Termal vodi pokrit in ogrevan hodnik, imenovan Prekmurski most. S postanki v štirih kotičkih boste lahko v njem doživeli štiri različne zgodbe Prekmurja.

V vsakem od njih je tudi kromoterapija, s katero si boste lahko povrnili dobro počutje. Spodnji del termalnega parka je kot nalašč za živahne in aktivne, za plavanje in čofotanje. Otroški bazen s toboganom pa ponuja ogromno prostora za otroško igro in razposajenost. Če se želite dobro pregreti, so v zgornjem nadstropju finska, parna in infrardeča savna, po obisku katere se lahko ohladite pri ledenem vodnjaku, nato pa si odpočijete v Ajdovi počivalnici, na blazinah, polnjenih z ajdovimi luščinami.

Vodni park v Termah 3000 je zabaven tudi v hladnejših mesecih.

Prekmurske zgodbe na vsakem koraku

Zanimiva lokalna zgodba Prekmurja se vam ponuja tudi v Hotelu Ajda, ki živi zgodbo lokalnega žita, ki ga nosi v imenu. Ajda namreč gradi ponudbo hotela in spremlja goste na vsakem koraku – najdete ga v posteljnih vzglavnikih, kjer poskrbi za miren in globok spanec; v kulinariki, kjer bogati okus lokalnih in drugih jedi; pa tudi povsod v hotelu, kjer s svojo podobo vnaša občutek miline.

Bolj pustolovske družine se bodo odlično počutile tudi v novih hiškah Prekmurske vasi Ajda, ki so jih navdahnile cimprače, tipične prekmurske hiške, krite s slamo. Bivanje v njih je namenjeno predvsem tistim, ki imajo na počitnicah radi neodvisnost hkrati pa radi uživajo v vseh prednosti termalnega hotela.

Gostje lahko uživajo v polpenzionu in kulinaričnih specialitetah hotela Ajda v Termah 3000 – Moravske Toplice, uporabljajo lahko njihove bazene in prosto vstopajo tudi v enega največjih vodnih parkov v Evropi, Termalni park Terme 3000.

Hiške v Prekmurski vasi Ajda nudijo ravno prav svobode za vse ljubitelje pustolovščin, hkrati pa uživajo tudi v vsem udobju hotela.

Možnosti za nepozabne počitnice v Prekmurju zlepa ne zmanjka, zato ne odlašajte in tudi vi s svojimi najdražjimi to jesen ustvarite spomine, ki trajajo!