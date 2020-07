Edinstveno v Sloveniji: šest zvezdic narave

Naša mala dežela je polna dragocenih zakladov, ki jih ima le malokatera država. Podčetrtek že vrsto let velja za enega najlepših slovenskih krajev, ki z raznolikimi turističnimi ponudniki predstavlja idealno izletniško destinacijo. Tamkajšnja pestra ponudba je mnogim obiskovalcem postala nova butična turistična destinacija. Obiskali in preverili smo utrip dogajanja v apartmajih v naravi – Ortenia , ki je kot edini večapartmajski objekt v Sloveniji prejela mednarodni okoljski certifikat Green Globe ter enega od prvih članov Zelene sheme slovenskega turizma - Slovenia Green .

V jugovzhodnem delu Slovenije, v dolini reke Sotle, ob meji s Hrvaško stoji turistični kraj Podčetrtek. Na griču nad vasjo se razpira Ortenia - šet "zvezdic" narave, ki vas popeljejo v svet udobja in užitka. Če apartmaje v osrčju neokrnjene narave in termalnega dela Slovenije s – karikirano – šestimi zvezdicami še niste vzeli v obzir za letošnje počitnice, je zdaj gotovo pravi čas, da to storite. Imeli boste kaj videti in predvsem doživeti. Vzemite si čas zase in se potopite v obilje zelenja, mir in tišino, ki ga prinaša le povezanost z naravo, in telesu omogočite, da se sprosti in umiri. Pobegnite pred vrvežem vsakdana v apartmaje Ortenia, kjer se narava in duša zlijeta v eno. Kot radi poudarijo, bodo poskrbeli, da boste ponovno odkrili srečo ...

Foto: Miran Kambič

Zgodba o svežini gozda, miru, šumenju potočka in čarobnih hortenzijah, ki sega 50 let nazaj

Na pobočju pod gradom v Podčetrtku, mestecu, ki slovi po zdraviliškem turizmu, so nekoč zasadili čudovit vrt, na katerem so rasli grmi hortenzij. Prav na tem pobočju, sredi rajskega vrta, lahko danes uživate v eko apartmajih Ortenia. Njihova zgodba se je pravzaprav začela že dobra štiri desetletja nazaj. Na južnem bregu Podčetrtka, na idilični lokaciji ob gozdičku in potoku, ob vznožju grajskega griča, je takrat nastalo posestvo, ki se je skozi desetletja in ob veliki ljubezni do hortenzij spremenilo v rajski vrt, kot so ga poimenovali mimoidoči sprehajalci.

Leta 1970 sta parcelo pod gradom, tik ob gozdu in potočku, začela urejati Franc in Marija Jazbinšek z otroki. Gospa Marija je bila ljubiteljska vrtnarka ter je na svojem vrtu vzgajala številne cvetlične vrste in sorte – od vrtnic, oleandrov do hortenzij. Otroci so odšli, posestvo je dobivalo vedno lepšo obliko, Marijin vrt pa je postal prava mala lokalna znamenitost.

Posest z več kot 50-letno tradicijo je z leti dobila novo podobo, ohranila pa cvetlični vrt, po katerem je dobila ime.

Mir, svežina gozda, šumenje potočka ter nepozaben pogled na vasico in bližnji grad, ki so pred štirimi desetletji tako prevzeli starega očeta Franca, pa čarobnost hortenzij, ki jih je v rajskem vrtu z ljubeznijo vzgojila oma Marija, so prvine, ki jih zdaj skupaj z elementi večnosti − da, tudi tako bi lahko imenovali trajnostno bivanje – še danes ponujajo vsakomur, ki želi uživati naravne lepote Ortenie ter se spočiti ob pestri ponudbi in bogatih naravnih danostih celotne destinacije.

Foto: Jošt Gantar

Apartmaji, zgrajeni po načelih trajnostnega bivanja

Pri kompleksu Ortenia gre za prve ekološke apartmaje, ki so grajeni po načelih inovativne trajnostne gradnje. Koncept eko posesti je zastavljen tako, da gostom ponuja pristno doživetje povezanosti z naravo, medtem ko uživajo v premišljenem bivalnem udobju. Posest sestavlja šest apartmajev, studiev, ki jih odlikujejo številni naravni materiali, njihova največja odlika pa so transparentne zunanje stene, čez katere gostom pogled uhaja v naravo in jim omogoča pristnejši stik z njo.

Ortenia je med drugim v letu 2014 za dosežke na področju trajnostne arhitekture prejela tudi nagrado zeleni svinčnik.

Prostor ima naravno prijetno klimo, ki jo uravnava glineni omet in lesena konstrukcija. Arhitekturna zasnova je delo Petre Ostanek in Tinke Prekovič, prvi ekološki apartmaji v Sloveniji, ki tako rekoč dihajo, pa so tudi uvrščeni v mednarodno združenje v Svetovno združenje trajnostnih namestitev Green Globe in Zeleno sheme slovenskega turizma - Slovenia Green. Energijsko varčne apartmaje odlikujejo arhitekturna dovršenost, naravni, izolacijski materiali, skrbno izbrana notranja oprema apartmajev, ki je v celoti delo slovenskih proizvajalcev iz masivnega neobdelanega, oljenega hrastovega ter bukovega lesa. Tkanine so naravnega izvora, večina je izdelanih iz ekološkega bombaža. Tudi prostore čistijo s certificiranimi ekološkimi čistili.

Za ogrevanje vode in prostorov uporabljajo vodo, ki jo črpajo iz globine 80 metrov. Kar sto odstotkov porabljene električne energije izhaja iz obnovljivih virov. Deževnica s streh se zbira v vodnem zbiralniku, to vodo pa uporabljajo za splakovanje sanitarij in zalivanje zunanjih površin.

Foto: Jošt Gantar

Kot rečeno, lahko gostje izbirate med šestimi različnimi apartmaji, ki so veliki od 32 do 33 kvadratnih metrov, vsi pa ponujajo prvovrsten objem narave, čudovite razglede na okolico ter uživanje na terasi in vrtu. V vsakem apartmaju se nahajajo spalnica, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica, stranišče in zunanja terasa. Dan boste začeli s pridelki okoliških kmetij, ki vas bodo vsako jutro pričakali v tradicionalni, ročno pleteni košari.

V vsakem se boste prebudili ob ptičjem petju, se sprostil, zbistrili misli, se zazibali v lenobnost bivanja, se poglobili sami vase in morda spet začutili nežnost ter romantiko. S prelepim pogledom na grad in zelenjem se boste počutili kot na velikem puhastem oblaku.

Izbirate lahko med naslednjimi šestimi apartmaji, ki vsak po svoje prinaša svojo unikatno zgodbo:

V kompleksu Ortenia imate, jasno, tudi možnost koriščenja turističnih bonov za nočitev z zajtrkom od 19. 6. 2020 do 31. 12. 2020 in glede na različne pakete.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Poleg edinstvene nastanitve v prej omenjenih šestih apartmajih pa se lahko prepustite razvajanju v Spa centru Ortenia, v katerem je zunanji masažni bazen za poletno osvežitev ali romantične trenutke v dvoje. Spa center je odprt 24 ur na dan, za doplačilo pa so na voljo tudi različne masaže.

Prvovrstna doživetja

Poleg nastanitvenih kompleks Ortenia prinaša tudi številne doživljajske prednosti in možnosti.

REKREACIJA:

Tudi glede rekreacije. Prostor za vadbo je opremljen s profesionalnim sobnim kolesom in eliptikom (orbitrekom) – brez zunanjega napajanja (self-powered), TRX-trakovi za vadbo s pomočjo vzvoda in lastne teže, blazinami za jogo in drugimi manjšimi pripomočki za vzdrževanje psihofizične kondicije. Prostor je primeren tudi za skupinske vadbe do 15 oseb.

Zunanjim športnim aktivnostim so namenili poseben prostor, kjer boste lahko shranjevali opremo za golf, kolesa ter pohodniške palice. Pri Ortenii imajo na izposojo vrhunska kolesa z vso dodatno opremo, otroškim sedežem in otroška kolesa. Na voljo vam je karta okoliških kolesarskih poti. Lokacija apartmajev v naravi ponuja izvrsto izhodišče za krajši, enourni pohod do stolpa zdravja in veselja na Rudnici. Vsi, ki se bolj navdušujete nad rekreacijo, boste v okolici vinorodnih gričev našli veliko pohodnih in kolesarskih poti, kjer se vam bodo odpirali številni dih jemajoči razgledi.

KULINARIKA:

Za vse ljubitelje pristnih kulinaričnih izkustev pokrajine je razgibana okolica Podčetrtka pravi kulinarični raj. Tudi v kompleksu Ortenia ni glede tega nič drugače. Vsakemu obiskovalcu želijo ponuditi kar največ, kar jim daje narava, zato kulinarično ponudbo črpajo iz okolice. Dan pri njih boste začeli s pridelki okoliških kmetij, ki vas bodo vsako jutro pričakali v tradicionalni, ročno pleteni košari – Holandarica, z lokalnimi specialitetami pa nadaljevali tudi pri drugih obedih.

Foto: Jošt Gantar

Ker posestvo Ortenia tvori sestavni del Kozjanskega in Obsotelja, ki je prepoznano po jabolkih in starih sortah jablan, vam ponujajo sveža avtohtona jabolka, 100-odstotni jabolčni sok in jabolčni kis, lokalne in hkrati ekološke pridelave oziroma predelave. Svoje razpoloženje boste lahko uravnavali s celo vrsto mešanic zeliščnih čajev po recepturi patra iz bližnjega Minoritskega samostana Olimje, ter eko mešanic tako pravih čajev kot kave in kavnih napitkov. Vinsko doživetje vam bodo pričarali v njihovi kleti, kjer boste poleg lokalne kapljice lahko okusili tudi izbrana vina drugih vinorodnih okolišev Slovenije.

NARAVNE DANOSTI:

Naravne danosti, ki jih ima okolica Podčetrtka, vam ponujajo številne možnosti za družinski oddih in aktivno preživljanje prostega časa v naravi, saj je pokrajina prepredena s pohodnimi in kolesarskimi potmi ter številnimi domačijami. Bližnja okolica vam poleg neokrnjene narave ponuja veliko možnosti za športne aktivnosti, rekreacijo, raziskovanje kulturne in zgodovinske dediščine Kozjanskega, širok izbor užitkov v velnesih (Ortenia je le 15 minut hoda po gozdni poti oddaljena do bližnjih Term Olimia) ter kulinarično razvajanje. In še več ...

KULTURA:

Vas bolj zanima kultura? Zgodovino kraja lahko spoznate na gradovih Podčetrtek in Podsreda ter v manjših etnoloških zbirkah. Pred samostanom v Olimju se bohoti zeliščni vrt. Patri, ki vodijo eno najstarejših lekarn v Evropi, iz njih že od leta 1663 pripravljajo celo vrsto zeliščnih pripravkov.