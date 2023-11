Do 40-odstotni first minute popust za poletne počitnice v Turčiji

Oglasno sporočilo

Že razmišljate o naslednjih poletnih počitnicah? Še ne? Kaj pa, če vam povemo, da si lahko kraljevsko all inclusive razvajanje v priljubljenih letoviščih v Turčiji v ekskluzivni first minute ponudbi zagotovite tudi do 40 odstotkov ugodneje?

V gospodarsko zahtevnih časih smo ljudje postali pozornejši na ravnanje z osebnimi financami in veliko bolj izkoriščamo razne kupone ugodnosti ter popuste, saj lahko na ta način s premišljenim ravnanjem dejansko precej prihranimo.

Prav zato bi bilo dobro, da bi že zdaj začeli razmišljati o naslednjih poletnih počitnicah. Vemo, sliši se noro, saj nas do nove poletne sezone loči še več kot pol leta, a z zgodnjim načrtovanjem lahko ubijete dve muhi na en mah in si zagotovite TOP počitnice po izjemno ugodni ceni!

Turčije so vam denimo zdaj v z odhodom letala iz Ljubljane, Graza, Dunaja ali Munchna na voljo po noro ugodni ceni – tudi do 40 odstotkov ceneje ! Poletne all inclusive počitnice v top resortihso vam denimo zdaj v ekskluzivni first minute ponudbi z odhodom letala izna voljo po noro ugodni ceni –

Poletne počitnice 2024 v Turčiji so v tem trenutku dostopnejše kot kadarkoli prej, ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da lahko v paketni ponudbi na Počitnice.si proti priljubljenim turškim letoviščem Antalya, Side, Belek in Alanya poletite tako iz Ljubljane kot tudi iz Graza , Dunaja ali Munchna. Iz Graza, Dunaja ali Munchna lahko izberete poleg sedem- in 14-dnevnih ponudb tudi deset-, 11- ali 12-dnevne ponudbe.

Zakaj na poletne počitnice v Turčijo?

Turčija je v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij slovenskih gostov. Zasluga gre v veliki meri cenovno dostopnim počitniškim paketom in ekskluzivni all inclusive ali celo ultra all inclusive ponudbi, ki jo boste zaman iskali v drugih delih sveta.

Turški all inclusive se namreč ponaša z bogato tradicijo in že dolgo ne pomeni več samo neomejenih količin hrane in pijače, temveč obsega tudi pester dnevni in večerni animacijski program za otroke in odrasle, mini klub za različne starostne skupine otrok, vodne parke s številnimi tobogani, kopico aktivnosti za vse generacije (joga, zumba, vodna in klasična aerobika, vodne igre, odbojka na mivki, balinanje, tenis, košarka, nogomet ...), nekateri hoteli pa se lahko pohvalijo celo z lastnimi zabaviščnimi parki!

Na Počitnice.si lahko izbirate med bogato ponudbo več kot 400 hotelov 4* in 5* v priljubljenih letoviščih turške riviere: Antalya, Side, Belek in Alanya. Večina hotelov in resortov se nahaja na ali ob čudoviti prodnato-peščeni plaži z bogato ponudbo barov in prigrizkov ter možnostjo številnih vodnih športov. Brez skrbi, na all inclusive počitnicah v Turčiji se zagotovo ne boste dolgočasili!

Rezervirajte nepozabne poletne počitnice 2024 v Turčiji še danes in si zagotovite TOP first minute popuste do -40 odstotkov! Preverite izjemno bogato ponudbo paketnih počitnic na obalah turške riviere TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na e-pošto prejeli nabor najboljših ponudb glede na vaše želje. Za več informacij in rezervacije so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Kranj Primskovo.

Izkoristite first minute prednosti in si že danes zagotovite nepozabno poletje v Turčiji

Kljub visokim popustom številni ne želijo prezgodaj rezervirati poletnih počitnic, saj so prepričani, da je načrtovanje toliko vnaprej lahko preveč tvegano, zato spregledajo izjemne prednosti, ki jih prinašajo zgodnje prijave.

Kraljevske all inclusive poletne počitnice v TOP hotelih turške riviere si lahko denimo zdaj ob zgodnji rezervaciji zagotovite tudi do 40 odstotkov ceneje ! S tem ne boste samo ogromno prihranili, temveč boste "odkljukali" tudi pomembno opravilo za leto 2024. Dopust namreč ni luksuz, temveč težko prigaran oddih, ki ga boste veliko lažje dočakali, če boste vedeli, kam greste in kaj vas tam čaka.

Poleg tega lahko na Počitnice.si ob rezervaciji počitniškega paketa plačate le 30 odstotkov kupnine , preostali znesek pa bodisi razdelite na več obrokov oziroma ga poravnate kadarkoli do 14 dni pred odhodom. Če denimo štiričlansko družino all inclusive počitnice stanejo 2.500 evrov, ob rezervaciji plačate samo 750 evrov , ostalo kupnino pa poravnate v naslednjega pol leta, kar je vsekakor veliko lažje, kot če bi morali celoten znesek poravnati takoj.

Seveda ne gre spregledati niti dejstva, da so poletja v Turčiji dolga, sončna in vroča, zato so skrbi, da bi vam na počitnicah zagodlo vreme, povsem odveč.

Glede na izjemno all inclusive ponudbo in tradicionalno turško gostoljubje boste na počitnicah v Turčiji resnično imeli občutek, da so tegobe vsakdanjega hektičnega tempa življenja končno poplačane in da ves trud ter delo nista bila zaman. Morda se sliši klišejsko, a gre za občutke, ki prijetno pobožajo dušo in vam dajejo zagon za nove karierne in osebne izzive.

Ne čakajte, da cene počitniških aranžmajev poletijo v nebo! Praviloma je tako, da bližje kot je počitniška sezona, višje so cene počitniških aranžmajev, zato se vam resnično ne splača čakati na maj. Niti na novo leto! Že danes rezervirajte all inclusive poletne počitnice v Turčiji in si v prihajajočem poletju zagotovite razvajanje v slogu Sulejmana Veličastnega po TOP ceni – tudi do 40 odstotkov ugodneje! Uporabite priročen iskalnik ali pošljite povpraševanje na za nepozaben oddih v izbranem letovišču na turški rivieri! ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše first minute ponudbeza nepozaben oddih v izbranem letovišču na turški rivieri!

