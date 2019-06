Dalmatinci se čudijo slovenski fantovščini: kdo so ti moški s križi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski ženini, ki so pred poroko v Šibeniku prestali klasično slovensko fantovščino, so vzbudili toliko pozornosti, da o njih pišejo celo tamkajšnji mediji.

Šibeniški spletni portal ŠibenikIN je objavil članek o trojici mladeničev, ki so bili v petek zvečer na zabavi v središču tega dalmatinskega mesta. Kaj je bilo na njih tako posebnega? Križi, ki so jih nosili na hrbtih.

"Le redkokdo jih ni opazil, kar niti ni čudno, saj ni ravno običajno, da bi se trije moški v petek zvečer po središču mesta sprehajali s križi na hrbtih," pišejo na portalu, "predvidevamo pa, da je šlo za fantovščino ali kaj podobnega, ker jih je ves čas spremljal fotograf."

Umetniki ali verski fanatiki?

"Če ni bila fantovščina, pa je mogoče, da je šlo za umetniški performans ali verske fanatike," še ugibajo na šibeniškem spletnem portalu, s čimer so dodobra nasmejali slovenski splet, predvsem pa glavne akterje - mladeniče s križi. Gre namreč za Štajerce, ki so se pretekli konec tedna v Šibeniku poročili, pred skokom v zakon pa so se, kot se za klasične slovenske fantovščine spodobi, preizkusili v nošenju križa na hrbtu.

