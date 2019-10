Čas krompirjevih počitnic: katero zavarovanje za tujino izbrati?

Oglasno sporočilo

Pri načrtovanju potovanja, pa naj bo dnevno ali dvotedensko, je dobro misliti na vse, kar se ti na poti lahko pripeti – in zavarovanje za tujino je nujni sopotnik. Predstavljaj si, da na poti na ogled čudovitega Grand Canyon-a doživiš nesrečo z najetim avtomobilom. Na reševanje udeležencev nesreče prihiti helikopter, nakar pristaneš v bolnišnici. Stroški zdravstvenih storitev v Ameriki so lahko 4x višji kot v Sloveniji, zato je pri izbiri zavarovalne vsote potrebno biti še posebej pozoren.

Pred odhodom v tujino se lahko znajdeš v dilemi, ko ne veš kakšno zavarovanje izbrati Zavarovanje WIZ Tujina ima na voljo različna zavarovalna kritja z različnimi zavarovalnimi vsotami in zavarovalnimi premijami. Z nekaj namigi ti bomo pomagali, da boš vedno izbral pravo zavarovalno vsoto za svoje naslednje potovanje. Izbira višine zavarovalne vsote je odvisna od:

Države, v katero potuješ: bolj daleč kot greš, višji so stroški za prevoze nazaj v domovino. Velika razlika je, če potrebuješ helikopterski prevoz z zdravniškim spremstvom iz Hrvaške ali letalski iz Tajske. Poleg tega na višino cene zdravstvenih storitev vpliva standard države. Zdravstvenega sistema in višine stroškov za zdravstvene storitve v tej državi: višji kot je standard obiskane države, višji so stroški za zdravljenje, reševanje in asistenco. Namena tvojega potovanja: če se boš med dopustovanjem v tujini ukvarjal/a s športnimi aktivnostmi, jih je potrebno dodati na polico, hkrati pa dodatni športi predstavljajo dodatne nevarnosti in je bolje, da imaš višjo zavarovalno vsoto. Piši na info@wiz.si, če imaš vprašanje glede tega.

Da bo odločitev, kolikšno zavarovalno vsoto izbrati lažja, si lahko pomagaš z našim zemljevidom s priporočili višine zavarovalne vsote.

Evropska kartica ni dovolj

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije nujne stroške zdravljenja pri zdravnikih javnih zavodov v tujini. Pri tem pa veljajo lokalni zakoni in ceniki in ni nujno, da so storitve brezplačne (kot smo recimo navajeni v Sloveniji). Evropska kartica prav tako ne krije stroškov nujnih prevozov, asistence in stroškov v zasebnih zdravstvenih zavodih. Priporočilo zato je, da se pred odhodom v tujino pozanimate o situaciji zdravstvenega režima v državi vaše destinacije in se nato odločite, kaj želite.

Zavarovanje za tujino WIZ Tujina sodeluje z asistenčno hišo Europ Assistance, ki ima široko razpredeno mrežo zdravnikov in ustanov zasebnega in javnega spektra, nudi pomoč 24 h/dan/365 dni v letu v slovenskem jeziku in pokrije dejansko nastale stroške za vse nujne prevoze (taksi, rešilec, helikopter…) in prevoz nazaj v Slovenijo.

Za vse, ki želite več, npr. zavarovanje izgube prtljage ali kraje dokumentov, je tu WIZ Tujina Plus že za 11,98 € za 8 dni (območje Svet).

