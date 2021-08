Artupuncture: Umetnostna terapija Zagreba

Zagreb je kot mesto, ki ni nikoli enako in je vedno v gibanju, dobro znan po svojem edinstvenem vzdušju in pozitivni energiji. Od letos bo tej mešanici svoj pomemben doprinos dal nov projekt, ki ga zaznamujejo nenavadne razstave na mestnih ulicah – Artupuncture.

Foto: S. Carek

Zdravilna moč umetnosti

Z umetniškim dotikom, potezo s čopičem, oblikovanjem objektov, kiparstvom ali igro svetlobe in sence bodo umetniki ulicam in priljubljenim lokacijam Zagreba prinesli lepoto, energijo in umetniško vizijo kot del približno desetih kreativnih projektov ter tako obogatili mimoidoče in samo mesto.

Oglejte si fotogalerijo (Fotograf: Ante Majić):

Ker umetnost izbriše rane, ki jih na nas pusti čas, in okoliščine, v katerih živimo.

Na ulicah in trgih, v parkih, galerijah, izložbah in na fasadah po vsem mestu, tudi na oglasnih panojih, ki so ponavadi uporabljeni za oglaševanje, na pričakovanih in tudi na popolnoma nepričakovanih mestih … "predpisana" umetnostna terapija bo pripovedovala novo, unikatno zgodbo Zagreba. Umetnost zdravi, zares zdravi …

Oglejte si fotogalerijo (Fotograf: J. Duval):

Projekt Artupuncture je bil zasnovan kot platforma za kulturo in umetnost, s katero se želi povečati vidnost umetniške scene in oživiti mesto, kar je krovna ideja projekta – umetnostna terapija Zagreba.

Oglejte si fotogalerijo (Foto: Art Zagreb):

Mnogi so se odločili za sodelovanje – posamezniki, muzeji in galerije, fakultete in organizatorji že uveljavljenih mestnih projektov … Prek svojih inovativnih programov vsi delajo skupaj, da bi dosegli isti cilj: ustvariti prepoznaven dogodek, ki bo z letošnjim letom postal nova in privlačna vsebina za prebivalce Zagreba in njihove goste.

Foto: Ognjen Karabegović

Ta prvi dogodek projekta ponuja bogat in raznolik program z značilnim umetniškim odtisom ter prepoznavno zgodbo.

Oglejte si fotogalerijo (Fotograf: M. Gašparović):

