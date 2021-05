10 družinskih izletov po Sloveniji

Vedno toplejši dnevi kličejo v naravo, le vreme nam še občasno ponagaja. Izleti so odlična priložnost za skupne aktivnosti v naravi, da se zbližamo in sprostimo v družbi svojih najbližjih.

Iskanje prave izletniške točke, primerne za družino, v Sloveniji res ni težko, saj je prav v vsaki regiji mogoče najti zanimive kotičke, ki so vredni raziskovanja. Letošnje leto je lahko odlična priložnost, da na vsakem koncu Slovenije poiščemo dve točki, ki ju bomo obiskali.

Izbira cilja mora biti skrbno premišljena, glede na starost otrok, njihovo zmogljivost in letni čas. Na voljo je veliko poti, ki so posebej prilagojene za zabavno raziskovanje lokalnih posebnosti in zanimivosti, kar imajo še posebej naši najmlajši zelo radi. Tudi sicer poskrbimo, da bo na izletu zabavno, predvsem pa sproščeno, saj nihče ne mara izletov, kjer je vse podrejeno cilju. Tudi pot je pomembna, saj se v naravi sprostimo in poglobimo svoje odnose, tako da si marsikatera družina šele na dolgem celodnevnem izletu vzame čas za klepet in zaupne pogovore. Na svežem zraku bomo zbistrili svoje misli, se predihali in napolnili z energijo.

Priporočljivo je, da pred prvimi resnimi pohodniškimi izleti posrbimo za nabiranje kondicije in se večkrat podamo na okoliške hribčke, da na prvem resnem izletu ne bomo omagali.

Najljubše ideje za družinske izlete

Koča pri Jelenovem studencu (850 m)

Od Kočevja do koče nas vodi lahka označena pot, ki traja uro in pol. Pol ure stran od koče lahko občudujemo razvaline gradu Friderika Celjskega in Veronike Deseniške, v bližini pa je tudi Ledena jama na Stojni. Od koče se bolje pripravljeni lahko odpravijo še na Livoldski vrh, Požgani hrib in Mestni vrh.

Planinski dom na Boču (658 m)

Iz Zgornjih Poljčan do doma nas vodi eno uro dolga lahka pot, ki jo bodo zmogli tudi najmlajši. Na vrhu nas čaka 20-metrski razgledni stolp, ki nas nagradi z lepim razgledom po večjem delu vzhodne Slovenije. Do vrha Boča nas čaka še ena ura hoje, do Planinske koče Velikonočnica (550 m) pa samo še pol ure lahke planinske poti.

Kosijev dom na Vogarju (1.054 m)

Bohinj Nad Bohinjskim jezerom se dvigajo številne zanimive razgledne točke in dom na Vogarju je odlična izbira, če želimo uživati v razgledu in dobri hrani. Iz Stare Fužine gremo lahko čez Hudičev most ob Mostnici in naprej na Vogar, kamor bomo prispeli v uri in pol.

Domžalski dom na Mali planini (1.534 m)

Lepo izhodišče za raziskovanje Kamniško-Savinjskih Alp je tudi Domžalski dom na Mali planini. Pot z Rakovih Ravni, kamor se iz Stahovice oziroma Gornjega Grada pripeljemo z avtom, je dolga 40 minut. Lahko pa do Rakovih Ravni pridemo tudi iz Luč ob Savinji, po dolini Podvolovljeka. V bližini doma je mogoče videti Jamo Veternico, Preskarjev muzej, pastirske koče in v sezoni lahko tudi poskusimo mlečne izdelke.

Slavnik (1.018 m)

Slavnik v bližini Kozine je lep cilj za družinski izlet, kjer je poleti tako veliko različnega cvetja, da bodo očarani tako otroci kot mi. Iz Podgorja do vrha, kjer je Tumova koča, je eno uro hoje.

Zasavska Sveta Gora (846 m)

Na Planinski dom na Zasavski Sveti Gori lahko pridemo tudi z avtomobilom, in sicer iz Zagorja ob Savi, čez Kisovec in Čolnišče ali pa z Vač, čez Podbukovje. Sicer pa pohod z Vač traja dve uri in pol, iz Kisovca pa dve uri. Na Vačah lahko obiščemo tudi GEOSS – Geometrijsko središče Slovenije.

Vremščica

Velika Vremščica (1.027 m)

Pogorje Vremščice med Senožečami, Pivko in Divačo nas bo očaralo z osupljivimi razgledi od Dolomitov do morja. Iz Senožeč bomo v uri in 45 minut prispeli na to prekrasno planoto v Senožeških hribih. Na vrhu je orientacijska plošča na kamnitem stebru, da bomo lažje prepoznali vse vrhove. Na vrhu je tudi cerkev.

Naravne toplice Klevevž

Blizu Šmarjeških Toplic je zanimivo naravno kopališče, kjer voda nikoli v letu ni hladnejša od 21 stopinj Celzija. To so naravne toplice Klevevž ob potoku Radulja, ki ustvarja čudovito sotesko z nekaj manjšimi slapovi. Ob vznožju zadnjega slapu je bazen, v katerem se zbira voda izvira Klevevška toplica, ki na dan priteče s temperaturo 24,8 stopinje Celzija. Zraven je tudi grajski park z mlinom in kraške jame.

Foto: Getty Images

Krajinski park Sečoveljske soline

Krajinski park Sečoveljske soline je s svojim razvejanim sistemom potk med solinarskimi bazeni primerna pohodniška destinacija tudi za najmlajše in za vozičke. Otroci bodo z zanimanjem poslušali, kako pridelajo sol, da pride od tu na prodajne police. Izlet bo zelo zanimiv tudi za ljubitelje ptic, saj so v parku registrirali že več kot 300 vrst ptic. Pot ob Dragonji od vstopne zapornice do Muzeja solinarstva je dolga približno 2,5 kilometra.

Cerkniško jezero

Krožna pot okrog Cerkniškega jezera

Okrog presihajočega jezera vodijo tri različno dolge poti (10, 12 in 18 km). Najkrajša vodi od Dolenjega Jezera čez Ribiški kot, ob vznožju Javornikov do Dolenje vasi ter nazaj na izhodišče. Sprehodimo se mimo ostankov gradu Karlovec in razglednih točk na Slivnico ter Cerkniško jezero. Pot je položna in primerna za vse.

