Vabljeni na brezplačno predavanje za mlade starše!

V prijetnem okolju Čolnarne Tivoli se bomo v petek, 11. oktobra, ob 10:30 skozi poljudno predavanje in pogovor dotaknili pogostih vprašanj v zvezi z razvojem alergij pri otrocih, starih od 0 do 12 mesecev .

Predavanje in pogovor bo vodila Vesna Plevnik Vodušek, dr. med., specialist pediatrije. Po krajšem predavanju bo strokovnjakinja odgovarjala na vprašanja staršev.

Predavanje je BREZPLAČNO, namenjeno bodočim staršem in staršem malčkov, starih do 12 mesecev. Poskrbljeno bo tudi tudi za toplo kavico, limonado in sladoled ter majhne pozornosti za najmlajše.

