V TEH PRIMERIH je bolje nakupovati preko spleta!

Oglasno sporočilo

V času koronavirusa so mnogi Slovenci spremenili svoje nakupovalne navade in začeli nakupovati preko spleta. Temu so se prilagodili tudi mnogi trgovci in odslej je mogoče preko spleta naročiti celo vse izdelke iz drogerije, za kar je že aprila poskrbela Tuš drogerija .

No, tokrat pa smo za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov, kdaj je nakupovanje preko spleta zares najboljša rešitev.

Ko ste v ČASOVNI STISKI …

Gotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, ko vam do določene ure enostavno ni uspelo do drogerije in ste nato ostali brez kreme za obraz, blazinic za čiščenje make upa ali pa najljubšega dezodoranta. Le-to se pogosto dogaja mnogim poslovnežem pa tudi zaposlenim mamicam. Plenice in kašice je vendarle nujno potrebno kupiti in le katera mamica uživa ob tem, ko v eni roki potiska voziček, v drugi pa nosi dva velika paketa plenic (v spletni drogeriji tusdrogerija.si vas čaka tudi velika izbira plenic Pampers) in polno vrečko kupljenih izdelkov. Veliko bolj enostavno je, medtem ko otrok (končno) zaspi, sesti za računalnik in z enim klikom v košarico dodati vse, kar potrebujete za nego in gospodinjstvo.

IZDELKI, ki vam jih je NERODNO kupovati: kondomi in erotični pripomočki

Dejstvo je, da je nakupovanje preko spleta veliko bolj diskretno. Saj veste, nihče ne želi srečati soseda (ali še huje opravljive sosede) medtem, ko v drogeriji kupuje kondome, erotične pripomočke ali denimo test nosečnosti. Prav tako obstajajo različni tipi kondomov (že samo znamka Durex ponuja vrsto različnih) in v trgovini je težko najti priložnost in si zares vzeti čas, da bi izbrali pravi model zase.

BREZPLAČNA DOSTAVA

V drogeriji so večji nakupi, še posebej če nakupujete za vso družino, nekaj običajnega in če vam ob določenem znesku trgovina podari dostavo na dom, se vam skoraj ne splača sesti v avto in pritisniti na plin. V spletni drogeriji Tuš drogerija vam podarijo brezplačno dostavo na dom že ob nakupu nad 45 €, poleg tega pa vas razvajajo tudi s privlačno akcijsko ponudbo.

NE PREZRITE TUDI: ravnalec za lase BaByliss za oblikovanje mokrih in suhih las ZDAJ za samo 19,19 € sončna kozmetika tudi do 50 % ceneje pestra ponudba izdelkov za nego perila

Naročnik oglasnega sporočila je Engrotuš d.o.o.