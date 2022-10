Po sedmih letih naj bi znani DJ končal zvezo z lepotico

DJ David Guetta naj bi se po sedmih letih razšel z dekletom Jessico Ledon. Kot poroča DailyMail, naj bi 54-letnik in 30-letna igralka svojo romanco odložila, saj zaradi obveznosti in prenatrpanih urnikov njuna življenjska sloga nista več združljiva.

Par je razmerje začel leta 2015, leta 2017 pa naj bi Guetta Jessici podaril prstan zaobljube, ne zaročni prstan, saj naj ne bi več verjel v zakon.

Ona v ZDA, on na Ibizi

Vir je za The Sun povedal, da je poleti David veliko časa preživel v svoji rezidenci na Ibizi, Jessica pa je medtem živela v ZDA, kar je zamajalo njuno razmerje.

Imela naj bi dolgo skupno zgodovino

"Imata toliko skupne zgodovine, da smo vsi okoli njiju mislili, da sta ustvarjena drug za drugega, a se ni izšlo," je povedal neimenovani vir. Vendar pa ostaja nekaj upanja, da bosta David in Jessica nekega dne obnovila svojo romanco. "Nista popolnoma prekinila stikov, zato nekateri upajo, da bosta popravili stvari," je dodal vir, "vendar si David ne dovoli, da bi se trenutno preveč ukvarjal s tem."

Avtor uspešnic Say My Name in drugih se je leta 2014 po 22 letih zakona ločil od žene Cathy, s katero sta bila poročena od leta 1992. Par se je razšel prijateljsko ter se odločil za skupno vzgojo zdaj 18-letnega sina Elvisa in 14-letne hčerke Angie.