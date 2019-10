Pet nasvetov, kako spodbuditi otrokovo ustvarjalnost

Oglasno sporočilo

V sodobnem času, ki je podvržen hitenju, kopičenju materialnih dobrin in najrazličnejših rezultatov, pomanjkanje kakovostnega skupnega časa pogosto pripelje do razvoja duševnega neravnovesja (kot posledica stresnih motenj ipd.) pri otrocih. Zato je dobro, da v tem času poskrbimo za otrokov socialni, čustveni in telesni razvoj ter podporo pri celostni rasti. Pri tem je še posebej pomembno, da otroke usmerjamo k ustvarjalnemu izražanju.

Ustvarjalnost pomeni ustvarjanje pogojev za zdrav način delovanja v odnosu do sebe in okolice. Ustvarjalnost pa je povezana z radovednostjo. Otroci so nagnjeni k radovednosti, hkrati pa otroška radovednost vpliva na boljše razumevanje okolja. Otrok, ki je radoveden in išče odgovore na lastna vprašanja, bo lažje in hitreje razumel, kako stvari v okolju delujejo. Številni psihologi in drugi znanstveniki ugotavljajo, da je ustvarjalnost bistvena za vzpostavitev in negovanje duševnega zdravja, saj omogoča rast in razvoj, ki sta v skladu z naravo otroka.

Otroci se učijo z izkušnjami. Kljub temu, da je želja po raziskovanju otroku lastna, k razvoju njegove radovednosti v prvih letih pripomore tudi njegovo najožje okolje. Prav zato je v celotnem otroštvu zelo pomembna vloga odrasle osebe, ki se navdušeno odziva na otrokovo zadovoljstvo pri raziskovanju.

Dobro je, da so izzivi, ki jih ponujamo otroku, skladni z otrokovimi trenutnimi interesi, stopnjo razvoja in temperamentom. Z razvojem se radovednost spreminja in starejši kot je otrok, bolj ga ta spodbuja k raziskovanju kompleksnejših izzivov. Pomembno je torej dobro opazovanje otrok, saj nam ti večkrat sami sporočajo, na kaj so pripravljeni ter predvsem kaj jih zanima. Z ustvarjalnim izražanjem, kot so na primer pisanje, slikanje ali ples, otroci urijo spomin in pozornost in bolje razumejo svoje okolje oziroma kaj se okoli njih dogaja.

V svoje vsakodnevno življenje lahko vpletemo marsikatero dejavnost, s katero bomo spodbudili otroško ustvarjalnost.

Ob gledanju televizije ali risank na računalniku, tablici ali telefonu je otrok ustvarjalno pasiven. Ta čas, ki bi ga otrok preživel ob gledanju risank, raje namenite medsebojnemu druženju. Kako je konec tedna brez računalnika in televizije preživela mami blogerka Nataša GP (@Never2late4u), preberite TUKAJ in pod zavihkom 'Starši vemo' preverite, kaj vse so počeli konec tedna, ko jih je s prav posebnim izzivom obiskal Zdravko Lidl.

Med igro ali ustvarjanjem ne razmišljajte namesto otroka in namesto njega prav tako ne iščite rešitev. Spodbujajte ga k sodelovanju pri iskanju kreativnih izzivov. Prav tako naj bodo navodila in pričakovanja včasih raje ohlapnejša, da otrok lahko pride do rešitve po svoji poti. Ustvarjalnost in domišljijo bo otrok krepil tudi z ustvarjanjem iz plastelina, gline in podobnih materialov za oblikovanje.

Spodbujajte radovednost z enostavnimi igrami, ki jih po možnosti ustvarite sami, in to kar na prostem. Tudi zaradi boljše predihanosti in prekrvavljenosti telesa, vključno z možgani.

Več zanimivih PREDLOGOV ZA IGRO NAJDETE TUKAJ, pod zavihkom 'Igralnica'. Igra namreč pomaga otrokom spoznati, kako deluje svet okoli njih.

Otroška ustvarjalnost se krepi tudi s popolnoma preprostimi dejavnostmi, kot sta peka in kuhanje. Otroci z veseljem pomagajo v kuhinji. Takšna "kuhinjska druženja" sicer res zahtevajo malo več časa in volje, a je to tako za starše kot za otroka koristno z več vidikov. Med drugim lahko v skupno pripravo jedi vključite živila, ki jih otroci po navadi nočejo jesti, saj je veliko večja verjetnost, da jih bodo poskusili, če jih bodo sami pripravili.

Veliko idej za hitre, preproste in OKUSNE RECEPTE, ki jih lahko pripravite z otroki, NAJDETE TUKAJ, pod zavihkom 'TV kuharije'.

Ustvarite zanimivo okolje, ki ga otrok lahko samostojno raziskuje. Če ste se zelo zabavali pri skupni pripravi jedi, morda lahko v to okolje postopoma dodajate nove izzive, prek katerih otrok razvija odnos do hrane. Pri tem je dobro imeti v mislih otrokovo starost in sposobnosti. Dober primer tega je natečaj Ustvarjalne kuharije, ki ga pripravlja Zavod Zaupanje (med drugim organizatorji Čarobnega dne) v sodelovanju z Lidlom Slovenija in Žitom Podravko.

Z natečajem se bo pri otrocih spodbujalo ustvarjalno razmišljanje o enostavni in okusni pripravi hrane. Hkrati bodo tudi vizualizirali pripravo te hrane in ilustrirali svoje ideje za pripravo različnih jedi. V vrtcih bodo otroci v ilustrirani obliki pripravili pravljice o zdravi prehrani, sadju in zelenjavi. Cilj natečaja je otrokom na zabaven način približati zdravo prehranjevanje in gibanje ter pri tem spodbujati njihovo domišljijo. Več o natečaju si preberite TUKAJ.

Otroško ustvarjalnost lahko krepimo še na mnoge druge načine, pri vsem skupaj pa je najpomembnejše, da se otroci ob tem zabavajo.