Paket dobrih idej za #druzinskevezi

Mogoče se sliši klišejsko, a si vseeno privoščimo: tega obdobja, ko družine tičijo skupaj 24 ur na dan, sedem dni v tednu, ne bo pozabil nihče. Najmlajši si bodo zapomnili, da so bili starši - vsaj v tistih družinah, kjer so odrasli lahko delali od doma - vedno na voljo. To je ena od prednosti življenja v samoizolaciji.

Običajni življenjski tempo je tako hiter, da nam zmanjkuje časa, ki bi ga lahko brezskrbno preživeli kot družina, se povezali kot družba in zaživeli tudi kot ključen del širše skupnosti. Prej smo s svojimi družinskimi člani preživeli v povprečju nekaj ur dnevno, zdaj imamo na voljo ves ljubi dan.

Čas za tradicijo in stare navade

Končno imamo dovolj časa, ki ga lahko podarimo drug drugemu. Foto: Getty Images

Kako ga bomo preživeli? Se bomo prepustili malodušju in samo čakali, kdaj bo vsega konec? Nikakor ne. Obudili bomo aktivnosti in navade, rituale in tradicijo, na katere smo že čisto pozabili.

Vsak dan si rezervirajmo čim več časa, ko se načrtno odpovemo skrbem glede zdravja, službenih zadev in morebitnih napetostih, ki se lahko pojavljajo med družinskimi člani, ko veliko časa preživijo skupaj. Za nekaj zabavnih predlogov, kako zapolniti vse te skupne ure, smo pobrskali po svojem spominu in babičini skrinji, kjer se vedno skrivajo dragocene ideje za vse generacije.

Kako okrepiti #druzinskevezi?

Čas izolacije je priložnost, da na novo odkrijemo jezik družinske ljubezni. Foto: Getty Images

Z ustvarjanjem družinskih kulinaričnih posebnosti, pri katerih nam lahko pomagajo najmlajši, bomo zmanjšali tudi stres, ki se v teh dneh lahko nakopiči, saj situacija ni preprosta.

Spomnimo se, česa že dolgo nismo skuhali, pa vemo, da je vedno navdušilo vse družinske člane.

Končno se lahko lotimo tudi receptov, ki smo se jih do zdaj vedno izogibali in jih prepuščali izkušenim babičinim rokam. Tokrat jih pripravimo sami. Lahko bi se lotili legendarne družinske orehove potice, slanih rogljičkov ali pa polnjenega piščanca s pravim praženim krompirjem – velikih uspešnic tradicionalnih družinskih srečanj. Otroci bodo navdušeni, da je tradicija dobila prostor tudi pri nas doma.

Čokoladne blazinice z medom, cimetom in sezamom Ko si želimo nekaj res slastnega, lahko pripravimo te čokoladne blazinice, ki imajo moč, da potolažijo, razveselijo ali prijetno nasitijo prav vsakogar. Sestavine za približno 25 blazinic:

50 g masla

2 jajci

3 žlice medu

žlička cimeta

100 g moke

25 g kakava v prahu

pecilni prašek

sol

100 g sezama Priprava: Čokolado stopimo na vodni kopeli in vanjo vmešamo maslo. Jajca in med penasto vmešamo. K jajčni zmesi prilijemo mešanico čokolade in masla ter dobro premešamo, da se poveže. V posodi zmešamo suhe sestavine in jih nato primešamo k čokoladni zmesi. Vse skupaj postavimo v hladilnik, da se strdi toliko, da lahko oblikujemo kroglice. Ohlajeno maso oblikujemo v manjše kroglice (3-4 cm) in jih povaljamo v sezamu. Razporedimo jih na pekač, pokrit s papirjem za peko, in pečemo od osem do deset minut pri 180 stopinjah Celzija. Recept sta pripravila brata Simon in Sašo Šketa v sodelovanju z Medexom. Preverite še več slastnih receptov za vse okuse.

Dobro počutje – močan imunski sistem

Ko nam ni treba žonglirati med najrazličnejšimi opravki in dejavnostmi, se končno lahko osredotočimo na tisto, kar res šteje največ – na družino in dobro počutje vseh. Stres je zelo povezan z odpornostjo našega organizma, zato poskrbimo, da bomo v teh dneh dovolj spali, se dovolj gibali in se seveda tudi čim več smejali. Smeh je pol zdravja in zadovoljna družina vsak dan najde priložnost za iskren smeh. Če ni drugega, se lahko malce pošalimo med seboj.

Sicer pa nam v teh dneh zelo prav pridejo sirupi in napitki, ki nam pomagajo krepiti odpornost telesa in jih lahko pripravimo kar sami.

Napitek za hidracijo in zaščito grla Foto: Getty Images Že naše babice so prisegale na limone in čebelje pridelke. Tudi mi si lahko pripravimo vsak dan svež napitek, s katerim poskrbimo za hidracijo in naravno obrambo telesa. Sestavine 1 l vode

1 sveže stisnjena limona

1 velika žlica medu

1 ml propolisa na vodni osnovi Priprava: Limono, med in propolis zmešajte v topli vodi ter pijte med aktivnostjo na prostem. Preverite še več predlogov za različne napitke.

Hitre ideje za krajši čas

Ker imamo veliko manj priložnosti za druženja s prijatelji, moramo za malce več zabave poskrbeti kar sami. Foto: Getty Images

Ponujamo vam deset preprostih idej, kako si lahko popestrimo družinsko življenje:

1. Naj zadiši po domačem kruhu

Poiščimo mamin star recept za kruh in presenetimo domače s svežim, hrustljavo zapečenim hlebčkom domačega kruha. Potrebujemo le moko, kvas, vodo, žličko sladkorja in sol.

2. Družinski turnir v balinčkanju

Balinčkanje je resen šport, predvsem pa napet šport. Namesto pravih krogel balinčkajmo s plastičnimi balinčki. Naša dnevna soba, hodnik ali terasa naj postanejo poligon za družinski turnir v tej zabavni igri.

3. Skupne priprave na veliko noč

Pripravimo se na skupinsko barvanje pirhov. Naberimo čim več cvetja, travnih bilk in drugega zelenja ter nalupimo dovolj čebule, da bomo lahko nekaj časa uživali v skupinskem ustvarjanju čebulnih pirhov. Pri barvanju in okraševanju pirhov pustimo domišljiji prosto pot. Na koncu pripravimo družinsko razstavo najlepših pirhov, jo fotografirajmo ter delimo s sorodniki in prijatelji.

4. Filmski večer s starimi slovenskimi filmi

Ob poplavi najrazličnejših kanalov za ogled filmov včasih kar pozabimo, kako bogata je slovenska filmska zakladnica. Otrokom predstavimo klasike slovenskega filma – od Kekca do Sreče na vrvici. Tu so še To so gadi, Ne čakaj na maj, Vesna, Ne joči, Peter, Cvetje v jeseni …

5. Se kdo jezi?

Preverimo svojo srečo in se sprostimo z igranjem družabnih igrah. Preizkusimo se v enki, spominu, štiri v vrsto, mikadu, monopoliju, človek ne jezi se. Vsak dan naj en družinski član izbere svojo najljubšo igro.

6. Veselimo se zdravja, ki nam ga ponuja narava

Nazdravimo vsaj enkrat na dan. Lahko si natočimo Bio gelée royale forte z matičnim mlečkom iz ekološke pridelave ali kakšen drug izdelek z matičnim mlečkom, ki pripomore k dobremu počutju.

7. Vzemimo si trenutek zase

Zelo pomembno je, da se znamo umiriti in si vzeti čas za svoje drobne rituale, kot so branje knjige, nega obraza, samoten sprehod, pisanje dnevnika ali prebiranje časopisa. Družinska zakladnica je polna dobrih receptov za pripravo negovalnih mask.

Jogurtova maska s cvetnim prahom - 2 čajni žlički strtega cvetnega prahu - 1 čajna žlička medu - 1 žlica jogurta - 1 žlička gela aloe vere (če imamo suho in občutljivo kožo) - 1 žlička kokosovega olja (če imamo mešano ali mastno kožo) Cvetni prah stremo in ga vmešamo v med, dodamo jogurt in gel aloe vere ali kokosovo olje. Če želimo učinek pilinga, masko zmešamo kar z žlico. Če imamo raje gladke teksture, pa pripravimo večjo količino, ravno toliko, da jo lahko zmešamo s paličnim mešalnikom. Masko nanesemo na očiščeno kožo in pustimo delovati 15 minut. Odstranimo jo z mlačno vodo. Nato kožo navlažimo s tonikom in ji privoščimo svojo običajno nego. Recept je pripravila Nika Veger v sodelovanju z Medexom. Preverite še več koristnih nasvetov za zdravo življenje.

8. Vedno je čas za telovadbo

Razgibajmo svoje telo vsaj nekajkrat na teden. Pomembno je, da smo ves čas aktivni. Pri tem nam lahko pomagajo spletne strani z vajami za domačo vadbo.

Preverite še več idej za učinkovito vadbo.

9. Izdelajmo družinsko drevo

Foto: Getty Images

Čeprav ne poznamo vseh podatkov daljnih prednikov, pa lahko naredimo vsaj nekaj nadstropij visoko družinsko drevo. Pokličimo stare starše, da nam pomagajo pri potovanju v preteklost.

Preverite, kako so s svojimi družinskimi člani povezani slovenski športni junaki.

10. Uredimo družinske fotografije

V času digitalne fotografije, ko se vsi spomini shranjujejo na računalnik, se premalo potrudimo za izdelavo družinskih fotoalbumov. Kdaj smo nazadnje razvili fotografije in jih vstavili v album, da smo lahko skupaj listali po spominih?