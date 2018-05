Na poroki ga je ustrelila s puščico! #video #foto

Oglasno sporočilo

Majsko soboto so prijatelji in družina Mateje in Braneta preživeli na z naravo obdani romantični lokaciji, kjer sta svojo ljubezensko zgodbo okronala s Sanjsko ona-on.com poroko. Mateja je na poročni dan prevzela delo kupida Ljuba in Braneta ustrelila s puščico ljubezni! Kako je izgledal njun poročni dan?

Svate je pričakal in pozdravil ženin Brane, ki je naravnost sijal v sivi po meri izdelani poročni obleki iz Morro Sartoriale. Pika na i njegovemu izgledu so bili oranžni čevlji, ki so mu jih po njegovih željah izdelali v čevljarstvu Mihoya in so predstavljali barvno nit poroke.

Kmalu je prišel čas, ko je Brane začel pogledovati proti dovozu: V daljavi se je namreč slišalo hupanje pravljične kočije, ki je prevažala prav posebno dekle – njegovo bodočo ženo. Ko je kočija, ki jo je upravljal grof Štatenberški, ustavila, je na rdečo preprogo stopila nevesta. Mateja je sijala v čudoviti beli obleki, piko na i njenemu izgledu pa so dali v frizersko-kozmetičnem salonu SNIP SNAP Professional, kjer so jo naličili in ji uredili frizuro.

Nevesta se je do svojega ženina s poročnim šopkom v belo-oranžni kombinaciji, ki so ga skupaj s preostalo cvetlično dekoracijo pripravili v Vrtnem centru Gašperlin, sprehodila v družbi očeta, nato pa je skupaj z bodočim možem stopila proti matičarju.

Civilni obred je bil poln čustev. Izmenjava poročnih prstanov, ki so jih po željah mladoporočencev pripravili v Zlatarnici, je požela velik aplavz. Po obredu sta se mladoporočenca ponovno sprehodila po rdeči preprogi, svatje pa so ju zasipali z rižem.

Svatje navdušeni na prvim plesom in poročno torto

Po spustu belih helijevih balonov in čestitkah vseh prisotnih je bil čas za poročno zabavo. Po prvem okrepčilu sta novopečena mož in žena otvorila plesišče – navdušila sta z živahno plesno koreografijo, ki sta jo izpilila v plesni šoli La Bolita. Sledil je pravi poročni žur, kmalu pa ura odbila polnoč in čas, da si mladoporočenca izmenjata grižljaj sladke poročne torte, ki so jo pripravili v slaščičarni Galerija Grad.

Da so na poroki uživali tudi najmlajši svatje, sta poskrbeli varuški iz Varuška po meri, poročni dan pa je ovekovečil fotograf in videograf Max Verderber.

Ljubezenska zgodba Mateje & Braneta se je pričela na ona-on.com

Njuna zgodba se je na ona-on.com pričela pred 13 leti, ko je Brane našel Matejo in ji pisal. "Med mojimi dopisovalkami je bila tudi črnolasa lepotica, ki je živela na obali," se spominja Brane.

Mateja je prejela sporočilo od "urejenega fanta s kravato, pristen nasmeh, vesele očke, samozavestna drža. 'Opa,' sem si mislila, tega bi pa rada spoznala." In mu je odgovorila.

