Ljubezenski horoskop: to so najboljše kombinacije horoskopskih znamenj!

Oglasno sporočilo

Ne le osebnost, tudi ljubezen je zapisana v zvezdah. Tako lahko nekatere lastnosti posameznih horoskopskih znamenj pokažejo, kako se bosta dve osebi znašli v ljubezenski zvezi. S horoskopom lahko hitro razkrijemo, s kom smo kompatibilni in s kom ne, zato v nadaljevanju članka preberite in izvedite, s katerim horoskopskim znamenjem bi lahko imeli največ sreče v ljubezni.

KATERA HOROSKOPSKA ZNAMENJA SO MED SEBOJ NAJBOLJ KOMPATIBILNA?

OVEN IN VODNAR

Oven, ljubitelj adrenalina in življenjskih izzivov, zagotovo potrebuje nekoga, ki bo komaj čakal, da se z njim poda v svet pustolovščin. Neradi načrtujejo prihodnost, zato je njihov idealni življenjski sopotnik oseba, ki prav tako ljubi spontanost in svobodo, zato se najbolje ujema z vodnarjem.

BIK IN DEVICA

Bik in devica – čudovita kombinacija, saj se ujemata na vseh področjih. Skupna točka, ki ju najbolj povezuje, je zvestoba, ena izmed največjih vrednot obeh znamenj pa je družina. Bikova poslušnost, čutnost, romantičnost in zaščitniška narava naredijo izjemen vtis na konformno devico, ki mu bo vso naklonjenost in ljubezen povrnila v dvojni meri.

DVOJČKA IN STRELEC

Izjemno družabni in karizmatični dvojčki so skupaj s strelcem nerazdružljiva kombinacija! Skupaj jima nikoli ni dolgčas, ljubita svobodo, sta odprtega duha in ti dve lastnosti ju tudi najbolj povezujeta. Med seboj se znata uskladiti ter dogovoriti o večini zadev.

RAK IN RIBI

Dve vodni znamenji, katerih skupni imenovalec je čustvenost. Zelo kompatibilen par, ki zna nesoglasja in nestrinjanja razrešiti z mirnim in iskrenim pogovorom. Skupaj znata poiskati ustrezne rešitve, iskanje kompromisov jima ni tuje.

LEV IN TEHTNICA

Strast, ambicioznost in življenje na visoki nogi, vse to so lastnosti, ki opisujejo leva in tehtnico. Dobre volje in vedno pozitivno naravnan lev s svojo naklonjenostjo in ognjeno energijo ustvari lep vtis na elegantno in pravično tehtnico. Njun odnos je dinamičen, medsebojno spoštovanje in zaupanje pa jima omogoča svobodo in neodvisnost, kar je odlična popotnica za njuno dolgotrajno razmerje.

ŠKORPIJON IN KOZOROG

Združitev Marsa in Venere – tako različna, a tako dopolnjujoča in ujemajoča se! Posesivna in ljubosumna narava škorpijona bi v marsikom prebudila slab občutek, a kozorogu daje občutek varnosti. Škorpijonovo zakompliciranost in intenzivnost rešuje kozorogova potrpežljivost, kar omogoča srečno in dolgoročno razmerje.

KJE LAHKO PREVERIM, KAKO SE UJEMAM S SVOJIM PARTNERJEM?

Za razumevanje odnosa med dvema osebama pa velikokrat ni dovolj, da se osredotočimo le na njuni horoskopski znamenji. Horoskop opredeljuje določene karakteristike posameznika, za razumevanje vzorca odnosov partnerjev pa se je treba poglobiti v aspekte med Venero in Marsom ter zunanjimi planeti, saj so posameznikove osebnostne lastnosti in značaj zapisani v rojstni astrološki karti. S sinastrijo oziroma s pomočjo natalnih kart lahko ugotovimo, kako se odvija oz. se bo odvijal partnerski odnos, kako lahko rešita nastale težave ali še dodatno izboljšata in poglobita odnos. Kljub številnim težavam, ki se pojavijo v zvezi, pa se je treba zavedati, da je potrebno prilagajanje. Razumeti drugo osebo je včasih težko in ravno pri tem nam lahko priskoči na pomoč partnerska astrološka analiza.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O.