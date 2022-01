Katera astrološka znamenja bodo imela v letu 2022 zlomljeno srce?

Oglasno sporočilo

Lahko počakate in se prepričate, kako se bo odvila vaša ljubezenska zgodba v letu 2022, lahko pa si preberete namig, kaj bo po napovedih najverjetneje doletelo vaše astrološko znamenje. Če veste, kaj vas čaka ali na kaj morate biti pozorni, se lahko z malo truda obvarujete pred nesrečo in jo spremenite v srečo.

Oven

Vaše srce bo zlomil nekdo, ki vam ni namenjen. Vse leto si boste prizadevali, da bi vam izkazal ljubezen, a tega ne bo zmožen. Če ste pametni, boste hitro ugotovili, da je edina možnost, kako doseči ljubezensko srečo, da odkorakate stran od te osebe in priložnost poiščete drugje.

Bik

Nobenega dvoma ni, da boste leta 2022 vstopili v svežo zvezo. A na žalost to ne bo razmerje, ki ga potrebujete. Medtem ko boste sami iskali trajno in resno razmerje, bo vaš partner želel več spontanosti in svobode, kar vas bo spravljalo ob živce.

Dvojčka

Leta 2022 se boste morali naučiti spustiti ljudi, ki se jih oklepate, sicer se boste znova znašli v objemu nekoga iz preteklosti. Čeprav se je že večkrat zgodilo, da vam je zlomil srce, očitno nimate dovolj. Globoko v sebi upate, da se bo izbrani partner spremenil, a se raje soočite z resnico, da se to ne bo zgodilo tako kmalu.

Rak

Podobno kot pri dvojčkih vam bo srce znova zlomil nekdo iz preteklosti, a to ni oseba, s katero ste trenutno v stiku. To je nekdo, ki vas je v preteklosti zelo prizadel in pustil trajne brazgotine na vašem srcu. Letos se bo ta človek vrnil, da se še malo poigra z vašo glavo, zato bodite pripravljeni in neomajni, da vas ne zavede.

Lev

Začeli boste razmerje z nekom, ki od samega začetka ne bo čutil enako kot vi, a boste tako zaslepljeni, da tega sploh ne boste opazili. V zvezi se boste počutili bolj osamljene, kot če bi bili samski, poleg tega vas bo izčrpavalo, da ves svoj trud vlagate v odnos z nekom, ki za uspeh ni pripravljen niti migniti s prstom.

Devica

Tega zagotovo ne želite slišati, toda vašega srca ne bo zlomila druga oseba – ampak vi sami. Okoli svojega srca znate zgraditi visoke zidove, da vam nihče ne bi prišel blizu. Toda to ni najhuje, tudi ko se odločite, da ljubljeno osebo spustite do svojega bistva, ji ne zaupate in ste preveč previdni. Točno to se vam bo zgodilo leta 2022 – zaradi pretirane previdnosti boste izpustili iz rok dobro priložnost, človeka, s katerim bi lahko bili srečni.

Tehtnica

Ljubezenske težave vam bo letos povzročila vaša brezkompromisnost, ko gre za ljubezen. Trma vam bo nakopala veliko preglavic, lahko se celo zgodi, da oseba, ki je že zelo dolgo prenašala vse vaše muhe v zvezi, obupa nad vami. Če ne želite odgnati človeka, ki vam veliko pomeni, se pripravite na kompromise. Ne more biti vedno vse po vaše.

Škorpijon

Podobno kot tehtnica bodo tudi škorpijoni zaradi lastnih napak odgnali od sebe ljubezen svojega življenja. Ko storite napako, se naučite sprejeti odgovornost zanjo in se opravičiti. Namesto tega ste navajeni za vso nesrečo vedno kriviti drugo osebo. Čeprav globoko v sebi veste, da ni kriva, si ne morete pomagati ali priznati lastne zmote.

Strelec

Že po naravi imate strah pred razmerji in čeprav se vam bo letos ponudila dobra priložnost za srečo v ljubezni, boste stisnili rep med noge, kakor hitro bo začelo postajati resno. Namesto da bi sprejeli, koliko vam ljubljena oseba pomeni, boste začeli razmišljati, kako bo ta zveza vplivala na vašo svobodo in prosti čas. Če boste osebi, ki vam veliko pomeni, dovolili oditi iz svojega življenja, bo to ena najslabših odločitev tega leta.

Kozorog

Nekdo vas je v preteklosti prepričal, da vam sreča v ljubezni ni namenjena, zato ste obupali nad tem, da bi se sploh trudili zanjo. Letos se vam obeta dobra priložnost za srečo, a če ne boste preusmerili svojih misli, iz vsega skupaj ne bo nič. Vaše srce v tem primeru sicer ne bo zlomljeno, bo pa prežeto z osamljenostjo.

Ribi

Leta 2022 boste končno spoznali, da ste edini, ki se trudite za uspešno zvezo, da vanjo vlagate vse in ne dobite ničesar nazaj. Ugotovili boste, da si zaslužite več kot nekoga, ki vam ni pripravljen pokazati čustev in vračati ljubezni. A žalostno je, da se boste kljub spoznanju še vse leto ukvarjali s to osebo.

Naročnik oglasnega sporočila je 12 MEDIA, D. O. O.