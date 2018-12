Kako se lotiti nakupov daril brez stresa?

Vas samo ob misli na dolg seznam daril, ki jih morate kupiti še pred božičem, boli glava? Ne marate gneče v nakupovalnih središčih, in če je le možno, bi se jim najraje izognili? Potem imamo za vas rešitev, ki vam bomo letos močno olajšala obdarovanje.

Foto: Getty Images

Najprej: sestavite si seznam

Če želite, da bo obdarovanje uspešno in da bo vaše darilo res seglo v srce vaših najbližjih, potem je skrajni čas, da si zadate majhno raziskovalno nalogo. Ne hitite s hitrimi rešitvami ali splošnimi darili, ampak se posvetite vsakemu obdarovancu posebej, poglobite se v njegove želje, interese in ga obdarite z darilom, ki bo dejansko uporabno in za katero boste prepričani, da bo narisalo nasmeh na njegovem obrazu.

Še pred tem pa si začrtajte točen proračun, ki ga boste namenili za obdarovanje. To je prvi pogoj, da vas proti koncu meseca ne bo po nepotrebnem bolela glava. Zapomnite si, da za popolno darilo ni pomembna njegova denarna vrednost, ampak predvsem njegovo sporočilo. Že za nekaj evrov lahko sestavite darilo, ki bo naredilo pravi vtis.

Foto: Getty Images Če se nikakor ne znajdete med sestavljanjem seznama, je tukaj majhna pomoč za obdarovanje: ZANJO: koledar, naravna kozmetika, vstopnice za kakšno prireditev, dobra knjiga, bon za trgovino, pižama, povabilo na poseben zmenek, kuharski pripomočki. ZANJ: športna oprema, pižama, orodje za hobi, smučarska karta, torba za prenosnik, naročnina za priljubljeno revijo.

Drugi korak: pobrskajte po spletu

Seznam imate, zdaj je čas za nakupe. Ker ste se letos odločili, da se boste odpovedali stresni noriji v nakupovalnih središčih, je potem logična odločitev za spletni nakup.

Foto: Getty Images

Pri tem bodite pozorni na prežeče pasti, ki vas lahko čakajo pri zapravljanju na spletu:

Previdno pri izbiri spletnih strani: nakupujte samo na tistih spletnih straneh, ki jih poznate. Zavedati se morate, da z vsakim spletnim nakupom izpostavite svojo identiteto, saj prodajalcu razkrijete vse svoje osebne podatke, s katerimi lahko razpolagajo in jih izkoristijo za neznane namene.

Prepričajte se, da imate vse informacije o izdelku, ki ga kupujete – datum dobave, garancijo, odpoved rezervacije in kontaktno številko podjetja. Ne kupujte mačka v žaklju, bodite natančni in preudarni.

Varno pri plačevanju: najvarnejši način plačevanja pri spletnih nakupih je plačilo po povzetju. V primeru, da boste plačevali s kartico, preverite varnost, ki jo zagotavlja spletna povezava. Pri tem pa imejte v mislih zlato pravilo: ne posredujte več podatkov, kot je treba, po končanem nakazilu denarja pa si shranite vse informacije o spletni transakciji, da jih boste lahko uporabljali kot dokazilo, če se bo postopek zapletel.

Odločite se za lažjo in zanesljivo dostavo

Pošta Slovenije bo poskrbela za hitrost in udobnost dostave, vi pa lahko brez skrbi načrtujete presenečenje!

Foto: Getty Images

Po vsej Sloveniji je namreč postavila napredne paketomate, ki vam zagotavljajo, da boste naročeni paket prevzeli kjerkoli in kadarkoli boste želeli. Preprosto in učinkovito!

Zato bodite naslednjič, ko boste nakupovali prek spleta, pozorni in že ob naročilu izberite PS Paketomat v svoji bližini.

izberite Pošto Slovenije za dostavo svojega paketa; za svoj naslov izpišite lokacijo izbranega paketomata; dodajte svojo mobilno številko in prevzemite paket.