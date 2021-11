Kaj vas čaka do konca leta 2021?

Oglasno sporočilo

Do 31. decembra, ko se bo leto 2021 izteklo, nas čakata dva mrka, najprej lunin, nato še sončni. Obdobje škorpijona in napornih energij se počasi izteka, saj bo Sonce 21. novembra vstopilo v strelca, konec leta pa nam bo štrene v odnosih in financah še malo mešala Venera, ki bo od 19. decembra retrogradna.

Obdobje napornih škorpijonskih energij se s tem tednom izteka, še prej pa se bo zgodil močen delni lunin mrk v biku, ki bo aktiviral novo 18-mesečno obdobje mrkov na karmični osi bik-škorpijon. Lunin mrk v biku, ki bo sovpadel s polno luno 19. novembra, bo vplival na finance in odnose, predvsem pa na življenjske spremembe pri ljudeh, rojenih v znamenjih bika in škorpijona.

Bik predstavlja obilje, lepoto in odnose, škorpijonova energija pa očisti vse, kar zaradi sprememb ni več potrebno. Ta mrk bo tako pri vseh nas sprožil spuščanje starih energij, da bi naredili prostor novim, izpolnjujočim manifestacijam. Če vam določen odnos ali navada ne služi več, je energija mrka idealna, da zadevo končate, saj vas bo podprla.

Začenja se vladavina strelca

Konec meseca oziroma 21. novembra se bo Sonce iz škorpijona, ki nam je naprtil veliko intenzivnih in stresnih energij, premaknilo v optimističnega strelca. Strelčeva sezona pa prinaša energijo za širitev kril ter polet proti našim ciljem in sanjam.

Decembrski mrk in retrogradna Venera

December 2021 bo naklonjen vsem, ki znajo z denarjem in so zmožni sprejemati premišljene odločitve. Dvoumnost občutkov in čustev, ki jih bomo doživljali ves mesec, ima lahko namreč nepredvidljive rezultate. Močne energije, ki nas bodo doletele s sončnim mrkom v začetku meseca (4. decembra), bodo vplivale na našo ustvarjalnost in nam dale zagon. Če bomo energijo, ki nam jo podarja mrk, usmerili v kariero in razvoj, se nam to lahko obrestuje z velikim uspehom.

Močne energije mrka nam bodo dale zagon in nas podprle pri uspehu.

V sredini decembra bo Mars vstopil v strelca, Merkur pa v kozoroga, oboje 13. decembra, kar nam lahko prinese kar nekaj pustolovščin, zelo bomo motivirani za iskanje resnice o sebi in svetu. Venera, ki bo od 19. decembra retrogradna v kozorogu, pa nam prinaša zastoje in slabo energijo na področju financ in ljubezni.

Še posebej bo vplivala na rake, tehtnice in ovne, ki se bodo počutili nemočne. Če se bodo še tako trudili izboljšati odnose in stanje v denarnici ali na bančnem računu, bo njihovo prizadevanje slišano prav toliko kot glas vpijočega v puščavi, veliko vložka za pičel izkupiček. A obdobje na njihovo srečo ne bo trajalo dolgo, končalo se bo z začetkom novega leta, 1. januarja 2022.

Leto 2021 se bo končalo v kozorogovi energiji, saj Sonce 21. decembra, ravno na zimski sončni obrat, stopi v znamenje kozoroga. Ta energija nam prinaša prizemljenost, praktičnost in priložnost, da še enkrat preverimo, kje stojimo in kaj smo dosegli v letu, ki se izteka, ter damo zagon svojim ciljem in željam v novem letu, ki se rojeva.

