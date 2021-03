Horoskop: kako pokažejo svoja čustva?

Oglasno sporočilo

Glede na horoskop tudi najmočnejša čustva izražamo vsak malo drugače.

Strastni: oven, lev in strelec

To so ognjena znamenja in tudi njihova čustva so kot velik kres, ki se hitro vžge in gori vsem na očeh. Svojih čustev ne skrivajo, vendar pa se z njimi najraje tudi ne ukvarjajo preveč. Ko ogenj ugasne, najraje pozabijo na vse skupaj in se odpravijo novim dogodivščinam naproti.

Za ovne je še posebej značilno, da težko sprejemajo svoje šibke točke in jih radi prikrivajo z jezo. Svoja pozitivna čustva pa izražajo popolnoma brez zadržkov, včasih že na meji ekstaze.

Levi radi pokažejo svojo naklonjenost z darili. Še posebej svojega ljubezenskega izbranca obsipajo s pozornostjo in pohvalami. A pozor, da bi vez obstala, morajo prav to v izobilju dobiti tudi v zameno.

Strelci so večni optimisti, ki v drugih vidijo samo dobro. Ravno zato so pogosto razočarani, a to tudi hitro prebolijo. Tudi kadar jih preplavijo čustva, v vsem iščejo neko višjo resnico.

Zmerni: bik, devica in kozorog

To so zemeljska znamenja, ki so rada stabilna tudi na čustvenem področju. V nasprotju s predhodniki pri teh ne boste tako zlahka razbrali, kdaj jih preplavijo čustva in za kakšne občutke gre. Manj so nagnjeni k čustvenim nihanjem, jih pa doživljajo bolj globoko in jih pri sebi temeljito predelajo.

Biki so nežni do drugih in izjemno potrpežljivi. Skoraj nemogoče jih je vreči iz tira, a če vam je to morda uspelo, raje pobegnite in se dlje časa ne vračajte. Kolikor dolgo traja, da se njihova čustva vžgejo, vsaj tako dolgo bodo tudi gorela.

Device izražajo svoja čustva prek skrbi, če so pozitivna, in prek pritoževanja, če se jim zdi, da jih ne cenijo. So mojstrice psiholoških pritiskov in obvladajo vlogo žrtve, zato jim ne pozabite povedati, kako zelo hvaležni ste jim za vse, kar prostovoljno naredijo za vas.

Kozorogi so realistični, če ne kar pesimistični. Če ste jih razočarali, so to najverjetneje že pričakovali, saj znajo dobro oceniti tveganje. Če ste si prislužili njihovo naklonjenost, pa se lahko štejete med prave srečneže, saj vam bodo vedno priskočili na pomoč.

Spremenljivi: dvojčka, tehtnica in vodnar

Intenzivna, a kratkotrajna čustva, ki pridejo in grejo, ne da bi se kdo preveč ukvarjal z njimi. Razpoloženjska nihanja brez pravih pojasnil in posledic. Da, to so zračna znamenja. Na splošno veljajo za najmanj čustvene, saj je njihov vodnik vedno razum.

Dvojčki imajo preveč drugega dela, da bi razglabljali o svojih trenutnih občutjih. Če ne drugega, ste lahko prepričani, da se bodo hitro spremenila, in spet se boste spraševali, ali je pred vami sploh še ista oseba.

Tehtnice so najbolj tolerantno znamenje, kar jih je. Čeprav dobro vejo, koga marajo in koga ne, pa skoraj nikoli ne obsojajo. Poskušajo biti pravične ne glede na svoja čustva.

Vodnarji se praviloma znajdejo na dnu lestvice, med najmanj čustvenimi znamenji. Res potrebujejo veliko svobode, čustva pa jih le spravljajo v zadrego. A verjemite, da se v njih dogaja marsikaj, česar ne pokažejo navzven.

Globoki: rak, škorpijon in ribi

Voda je v astrologiji vladarica čustev in znamenja, ki jim vlada, v njih odkrivajo svoj smisel življenja. Globoko čustvujejo, podvržena so pogostim nihanjem in le počasi predelujejo svoje občutke.

Še posebej raki se morajo počutiti zelo varno, da kogarkoli spustijo v svoj čustveni svet. Za ljudi, ki jih imajo radi, bi dali vse in naredili karkoli. Za vse druge pa imajo neprebojen oklep, kot nekakšno masko, pod katero skrijejo svojo ranljivost in potrebo po varnosti.

Škorpijoni so še bolj skrivnostni. Navzven se lahko smehljajo, v sebi pa nosijo pravi pekel maščevalnih in razdiralnih občutij. So manj navezani na druge osebe, saj jim je predvsem pomembno, da so samozadostni.

Ribe nosijo svoja čustva na dlani, pogosto pa tudi čustva zanašajo njih v eno ali drugo nepredvidljivo smer. Znajo biti tudi praktične, a na splošno so pred svetom najbolj nemočne, saj jih idealizem, empatija in skrb za soljudi pogosto silijo v odločitve, ki jih druga znamenja težko razumejo.

