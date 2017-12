10 nasvetov, kako osvežiti družinske vezi

Darila niso samo pod smrečico, vsak dan jih lahko najdemo povsod, tudi ko ni december. Darilo je čas, nasmeh, velik objem, občutek, da nas nekdo posluša in sliši, da smo skupaj in da se razumemo.

V prazničnem času, ko se nam zdi, da si komaj vzamemo nekaj časa za svoje najbližje, se moramo večkrat spomniti, da so medosebni odnosi in družinske vezi veliko bogastvo, ki ga moramo skrbneje negovati.

Kako najpreprosteje poskrbeti, da se bodo vsi v naši družini počutili ljubljene in cenjene? Najprej se je treba večkrat spomniti, da naši medosebni odnosi niso nekaj zapletenega. Sami si jih prevečkrat po nepotrebnem zapletamo in se včasih ne zavedamo, da je ta vozel povsem preprosto razvozlati in uživati v družbi drug drugega.

Iz česa so najboljši spomini na otroštvo?

Otroci se dobro počutijo, če vedo, da jih imajo starši radi, pa tudi staršem je pomembno, da jih imajo radi otroci. Ljubezen najlepše pokažemo, ko smo skupaj. Zato preživimo čim več časa skupaj. Ustvarimo si kakšne čisto svoje domače rituale. Najboljši spomini na otroštvo so vedno spomini na te preproste skupne trenutke.

1# Berimo skupaj

Veselimo se zgodb, ki se skrivajo v knjigah. Berimo otrokom in prosimo tudi stare starše, da berejo svojim vnukom. Gotovo bodo izbrali čisto druge knjige, kot bi jih sami. Večerno branje naj postane naš skupen večerni obred.

2# Naredimo si brlog

Dnevi, ko se vsi stisnemo skupaj na kavč in si ogledamo film, so zlata vredni in si jih je treba večkrat privoščiti. Specimo si tople sendviče ali kaj drugega slastnega, recimo pokovko, in uživajmo. Takšen večer nas skoraj nič ne stane, medtem ko kot družina lahko dobimo zelo veliko.

3# Vrt pred hišo

Zunaj je svet z otroki lahko noro čaroben. Sploh ne vemo, kaj vse skriva navadna skala ob poti. Že vrt pred hišo je lahko navdih za vse.

4# Pojdimo na sprehod

Izberimo si kakšno novo pot do priljubljene točke. Na sprehod povabimo še stare starše, ki nam lahko pomagajo mlade navdušiti nad lepotami narave. Narava nas bo vedno navdihnila in nas spodbudila k pogovoru o najrazličnejših temah.

5# Prismuknjena tekmovanja

Večeri so pozimi dolgi, preživimo jih malce drugače – tekmujmo, kdo bo prvi ugledal večernico, komu se bo prva nasmehnila luna in kdo se bo prvi spomnil rime na neki predmet, ki ga vidimo z okna.

6# Igrajmo se

Premalo se igramo, zato naj bo igra pomemben del družinskega vsakdanjika, ki ga sestavljajo domače naloge. V družinskem življenju naj bo čim več smeha, žgečkanja in raznih drobnih nagajivosti. Družinska srečanja lahko postanejo dobra priložnost za družabne igre.

7# Skuhajmo kaj dobrega

Če do zdaj tega nismo počeli skupaj z najmlajšimi v družini, je decembra idealen čas, da to spremenimo. H kuhinjskemu pultu povabimo najmlajše in najstarejše pomočnike in skupaj ustvarimo najboljše božično pecivo do zdaj. Božično peko si privoščimo vsaj enkrat na mesec, vse leto.

8# Večerja na poti

Kdaj pa kdaj si res lahko pripravimo malce drugačno večerjo. Skuhajmo kaj dobrega, to zapakirajmo v plastične posode in se odpravimo na potep. Odpeljimo se v neznano in se ustavimo tam, kjer nam bo res všeč, ter si pripravimo piknik večerjo. Otroci bodo uživali, če bomo večerjali v bližini letališča, kjer lahko gledajo letala med pristajanjem in vzletanjem.

9# Sproščanje

Prižgimo dišeče svečke in si kar na tleh dnevne sobe naredimo domači wellness studio. Malčki bodo uživali v sproščujoči masaži in ambientalni glasbi. Povabimo še babice in se skupaj z malimi princeskami in princi frizirajmo, ličimo in zabavajmo. Na koncu naj seveda sledi obvezno fotografiranje za družinski album.

10# Družinska kosila

Med tednom imamo premalo časa, da bi skupaj sedli za mizo. To moramo popraviti konec tedna, ko h kosilu povabimo še sorodnike. Tako bomo vedno na tekočem, kaj se dogaja z našimi najbližjimi, kako se počutijo in kaj jih teži. Veliko lažje nam bodo zaupali, če kaj potrebujejo, pa tudi mi se bomo lažje obrnili nanje, ko bi nam prišla prav pomoč nekoga, na katerega se res lahko zanesemo.

Sodobne družinske vezi – ko nam pomaga tudi mobilna tehnologija

Družinske vezi se v sodobnem času prepletajo v malce drugačnem ritmu kot so se včasih. Lahko smo hvaležni, da nam sodobna tehnologija pomaga ohranjati tradicionalno povezanost, ki jo ogrožata hiter življenjski tempo in preobilica najrazličnejših opravkov.

Zaradi vsega dela, ki ga imamo, nam pogosto primanjkuje časa, da bi bili več z ostarelimi starši in drugimi, ki potrebujejo več pomoči in podpore pri samostojnem življenju. To je še posebej težavno ob različnih zdravstvenih težavah. Vendar nam tudi tu lahko na pomoč priskočijo sodobne komunikacije.