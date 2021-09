Kako študirati za uspeh?

Po dolgem poletnem premoru se bodo počasi tudi študentje vrnili v učilnice in se podali novim izkušnjam naproti. Dolgi premori nam pomagajo, da se spočijemo in v miru pripravimo na nadaljnje učenje. Zato je zdaj, tik pred pričetkom novega študijskega leta, idealen čas, da ocenite svoje študijske navade in jih po potrebi izboljšate, da boste za učenje porabili manj časa, hkrati pa dosegali boljše rezultate.

Bodite osredotočeni, recite ne večopravilnosti

Delovanje naših možganov je izjemno v več pogledih, pa vendar naši možgani niso vsemogočni. Neprestano prejemajo neskončno število dražljajev iz okolja, a če hočemo biti učinkoviti, jih moramo znati usmeriti v eno ali dve nalogi naenkrat.

Zato med učenjem nikar ne počnite več stvari hkrati. Ko namreč enkrat izgubite fokus, boste porabili več časa, da se ponovno osredotočite na nalogo pred vami. Tako boste po nepotrebnem izgubljali dragoceni čas za učenje. Zmanjšajte moteče dejavnike in se osredotočite na eno nalogo naenkrat.

Če hočemo biti učinkoviti, se moramo usmeriti na eno nalogo na enkrat. Foto: Getty Images

Čeprav ste osredotočeni le na eno stvar, ta pogosto zahteva, da simultano pregledujete dve datoteki naenkrat.

Dobro se naspite

Učinkovito učenje ni lahko, zato je pomembno, da ste med učenjem skoncentrirani, pri tem pa vam pomaga, če ste se ponoči dodobra naspali. Če se boste zjutraj zbudili sveži in naspani, se boste veliko lažje osredotočili na nove izzive.

Na drugi strani pa je spanje pomembno tudi pri pomnjenju vsega, kar ste se naučili prejšnji dan, torej preden ste se odpravili spati. Številne raziskave o delovanju človeških in živalskih možganov so namreč pokazale, da naši možgani med spanjem ponovno obdelujejo vse, kar smo tekom dneva doživeli oziroma se tudi naučili.

Dober spanec vam bo pomagal pri osredotočenosti. Foto: Getty Images

Zagotovo že veste, koliko ur spanca potrebujete, da boste zjutraj spočiti. Preden se odpravite spat, zato izračunajte, kdaj bo za vas najbolj optimalno, da zjutraj vstanete.

Preizkusite svoje znanje še pred izpitom

Pomemben del učnega procesa je testiranje. Veliko več se naučimo, ko doma sami testiramo svoje znanje, ki smo se ga sicer že naučili, kot takrat, ko znanje samo ponavljamo. Zato na koncu učenja vedno preizkusite svoje znanje. Postavite si vprašanja, odgovorite nanje, če nečesa ne znate, pa le poiščite odgovor.

Proces priklica naučenih informacij namreč poskrbi, da se te še bolj vtisnejo v spomin. Še bolje si boste zapomnili snov, če imate ob testiranju znanja tudi možnost, da sproti preverjate, ali so bili vaši odgovori pravilni. Priporočljivo je, da svoje znanje preizkušate že sproti, torej po vsakem naučenem poglavju.

Preizkusite svoje znanje še pred izpitom. Poiščite odgovore na vprašanja, na katera ne boste znali odgovoriti. Foto: Getty Images

Ne učite se kampanjsko

Delovanje naših možganov, ko si moramo nekaj zapomniti, je podobno potem, ki jih v naravi ustvarjajo pohodniki. Več pohodnikov, ki se bodo podali po posamezni poti, bolj bo ta pot utrjena. Hitreje jo boste našli. Enako torej velja tudi za pomnjenje. Veliko bolj si boste zapomnili snov, če jo boste utrjevali redno in dlje časa, torej ne kampanjsko. Raje vsak dan ponovite že obravnavano snov, potem jo ponovno ponovite čez en teden in čez mesec dni. Tako si jo boste lažje zapomnili, predvsem pa si jo boste zapomnili za dlje časa, ne samo za nekaj dni.

Naj vam pri postavljanju urnika učenja pomaga opomnik.

Triki za lažje pomnjenje

Uporabljajte praktične trike za pomnjenje, kot je mnemotehnika. Zagotovo se še spomnite, da se predlog s uporablja pri besedah, ki se začnejo na soglasnike iz stavka: ta suhi škafec pušča. S pomočjo trikov si lahko zapomnite tudi stvari, ki si jih sicer težko zapomnite.

Druga zanimiva tehnika za učenje je palača spomina. Pomislite na prostor, ki ga resnično dobro poznate, kot je na primer vaš dom. Napolnite ta prostor s podatki, ki si jih morate zapomniti, nato pa ustvarite pot, ki vas bo peljala mimo njih.

Pomagajte si s triki, kot je analogija. Tako kot popotniki uhodijo pot v naravi, morate tudi vi večkrat ponoviti snov, tekom daljšega obdobja, saj si jo boste tako bolje zapomnili. Foto: Getty Images

Pri pomnjenju vam lahko pomagajo tudi analogije in metafore. V članku omenjena pot popotnikov v naravi je že primer, po katerem upamo, da si boste zapomnili, kako pomembno je, da pot med podatki, ki si jo želite zapomniti, čim večkrat prehodite in to v različnih obdobjih. Le tako bo ta pot ostala uhojena in opazna.

Ustvarite svoje analogije, dopolnite jih z dovolj spanca, sprotnim učenjem, osredotočenostjo in preizkušanjem svojega znanja in vaše učenje vas bo popeljalo do še boljših rezultatov.

