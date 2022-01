Zimska razprodaja prinaša do 40 odstotkov popusta!

Oglasno sporočilo

Prišel je najlepši čas v letu za obsedenke s čevlji! Ne, to ni božič. To je ... zimska razprodaja!

Moon.si ima razprodajo, ki te bo sezula, hkrati pa obula! Kaj potrebuješ, povej nam! Nove gležnarje, morda copatke ali nogavičke? V spletni trgovini z žensko obutvijo moon.si te čakajo tudi hlačne nogavice in noro poceni superge.

Ali veš, kaj sploh je fenomen zimskih razprodaj? Mala podjetja, kot smo mi, se moramo po hitrem postopku znebiti vse zaloge iz skladišča, ker kmalu prihaja nova zaloga – že konec januarja te čakajo nove ženske superge! Prostora za vse pač ni, vse mora ven. In če si prava zapravljivka, potem dobro veš, da se zimsko zalogo dela šele po novem letu, ker ... popusti!

Še dobro, da te na moon.si čakajo popusti do 40 odstotkov! Izkoristi odlično akcijo in si privošči nove gležnarje, copate, nogavice ali hlačne nogavice.

Zakaj se odločiti za gležnarje Moon?

Ker so gležnarji moon.si nepremočljivi ob običajni uporabi, so mehki in topli, prav vsak od njih pa je bil skrbno izbran, da bo trendovski in kakovosten za svojo ceno. Copati so mehki, udobni in kakovostni, stoodstotno bombažne nogavice pa te čakajo v čudovitih barvah!

Poglej si mnenja naših kupk in se prepričaj sama:

Barbara, Ljubljana: Pozdravljeni, zelo sem zadovoljna s pestro izbiro in hitro dostavo. Lep pozdrav! Rebeka, Gornja Radgona: Vsi gležnarji so top, sicer jaz sem si kupila ene in sem tok zadovoljna, da si bom še ene ali pa dvoje ... Hčerka je kupila kar 3 pare in je presrečna. Tudi drugi me sprašujejo, kje sem jih kupila?! In jim zelo priporočam. Tako, da še tako naprej in hvala vam, ker ste. Anja, Slovenska Bistrica: Izdelki so super udobni, bom še naročevala, saj so super.

Kaj praviš tudi na nove copatke, nogavičke, hlačne nogavice ali modne superge?

V spletni trgovini s čevlji moon.si lahko najdeš vse dodatke, ki bodo opremili tvoj outfit.



Vabljena na zimsko razprodajo, kjer te čaka 40-odstotni popust na gležnarje, nogavice, copate in hlačne nogavice! Kupuj kot bralec Siola!





Naročnik oglasnega sporočila je Moon.si.