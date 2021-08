Vstopite v jesen pripravljeni z najbolj modnimi kosi te sezone

Čeprav smo še globoko v poletju in nas poletni sončni žarki še vedno razveseljujejo, vstopamo v obdobje, ko se bodo police modnih trgovin obarvale v jesenske barve. Kopalke in lahkotne poletne obleke bodo zamenjale jopice in prehodne jakne. Namesto kratkih hlač in natikačev pa bomo izbirali dolge hlače in toplejšo modno obutev.

Bolj ko se bliža konec poletja, bolj se navdušujemo nad svežimi idejami modnih oblačil jesenskih kolekcij. Z "oversize" jopicami, prijetnimi pleteninami in puloverji ter vedno modnim jeansom zlahka ustvarimo najbolj trendi videz te jeseni. Poigrajte se z vrhnjimi oblačili, ki jih kombinirate z udobnimi hlačami, in se udobno oblecite za v službo, šolo ali preprosto za vsakodnevne obveznosti po mestu.

Ekskluzivna modna skupnost z najbolj zaželenimi modnimi kosi letošnje jeseni neverjetni popusti, in sicer kar do 80 odstotkov. Prepustite se tej bogati ponudbi in cenovno dostopni izbiri najbolj trendi kosov letošnje jeseni.



BestSecret je ekskluzivna skupnost, ki se ji lahko pridružite le z vabilom nekoga, ki je že član, ali denimo s povabilom vašega najljubšega modnega portala. Tokrat na Siolu bralcem nudimo posebno BestSecret povabilo, ki je resnično pravi privilegij. Število vabil je omejeno, zato ne odlašajte in se še danes registrirajte v BestSecret ter se oblecite v najboljše modne znamke, kot so Calvin Klein, Armani Jeans, Dolce & Gabana, MaxMara, Levi's, če jih omenimo le peščico, po ekskluzivnih cenah samo za člane.



S tem povabilom se pridružite skupnosti in izbirajte najbolj modne kose med več kot tri tisoč premium znamk. Nakupujte do 80 odstotkov ceneje z brezplačnim vračilom! BestSecret je zaprta modna skupnost, kjer člani lahko nakupujejo oblačila, obutev in modne dodatke, športno opremo ter dekorativne izdelke za dom najbolj zvenečih imen modnega sveta. Najbolj navdušujoči pa so. Prepustite se tej bogati ponudbi in cenovno dostopni izbiri najbolj trendi kosov letošnje jeseni.BestSecret je ekskluzivna skupnost, ki se ji lahko pridružite le z vabilom nekoga, ki je že član, ali denimo s povabilom vašega najljubšega modnega portala. Tokrat na Siolu bralcem nudimo posebno, ki je resnično pravi privilegij. Število vabil je omejeno, zato ne odlašajte in se še danester se oblecite v najboljše modne znamke, kot so, če jih omenimo le peščico, po ekskluzivnih cenah samo za člane.S tem povabilom sein izbirajte najbolj modne kose med več kot tri tisoč premium znamk. Nakupujte do 80 odstotkov ceneje z brezplačnim vračilom!

Na jesen se pripravite v popolni barvni kombinaciji

Za letošjo jesen vsekakor napovedujejo premik k tradicionalno toplejšim tonom, kot so rdeča barva, gorčično rumena ali karamelna. Pridružili pa se jim bodo še modni kosi nevtralnih pastelnih barv in tudi hladnješe jesenske barve, kot sta siva in olivno zelena.

Ste za minimalističen slog? Najboljši način, da razbijete nevtralne kose oblačil, je, da jih kombinirate s kosom oblačila v ognjeno rdeči barvi, ki bo vašemu slogu dodal piko na i.

Če se v rdeči ne počutite dobro, nikakor ne boste zgrešili z nevtralnimi jesenskimi odtenki različnih tekstur in vzorcev. Toplejši odtenki, kot sta gorčično rumena in karamelna, se enostavno prilegajo v vsako omaro v hladnejših jesenskih dneh. Kot tudi kak kos v nežno pastelnih barvah, ki se bo podal k vašim najljubšim jeans hlačam.

Klasični jesenski kosi, s katerimi boste poleg udobja ujeli tudi zadnji modni trend

Oblačila, ki bodo letos modna, vključujejo kar nekaj klasičnih kosov, kot so daljše jesenske jakne, t. i. parke, vedno moden jeans in usnje. Zraven se lepo podajo pletene jopice in puloverji v jesenskih barvah.

Imate raje obleke in krila? Izbira je res velika – od enobarvnih padajočih oblek do takih z drznimi vzorci, h katerim se lepo podajo jesenski gležnarji ali visoki škornji in ujemajoča modna torbica ali pas.

Vedno moden jeans

Ko začnemo razmišljati, kaj obleči, ko se bomo vrnili v svoje vsakodnevno življenje – nazaj v šolo in službo – so zagotovo prva stvar, ki jo povlečemo iz omare, naše najljubše jeans hlače. In tudi letošnjo jesen z njimi ne morete zgrešiti. Vračajo se v velikem slogu in v vseh oblikah – od daljših jeans hlač s hlačnicami na zvonec preko širših in udobnih pa vse do stisnjenih z dolžino nad gležnji. Tako za ženske kot moške in otroke. Spodaj preverite nekaj modnih kombinacij, v katerih boste ob prihodu v službo in šolo zagotovo opaženi. Zraven se lepo podajo pletenine v toplejših tonih ali srajce z modnimi vzorci in teksturami.

Trendi ženske obleke z bogatimi odtenki in vsestranskimi kroji

Ob prijetno toplih jesenskih žarkih boste lahko zasijale tudi v modni obleki v kombinaciji s toplejšimi čevlji in toplo prehodno jakno. Od raznolikosti tekstur, pletenin in tkanin do obilice dodatkov – kako razkošne barvne palete boste našli v najlepših oblekah te jeseni, preverite v spodnjih modnih kombinacijah.

Ne pozabite na toplo prehodno jakno

Zagotovo še nihče ne razmišlja o topli jesenski jakni, a kaj kmalu, ko po dopustniških dneh ponovno prestopimo vrata šole in službe, začutimo, kako hladna znajo biti septembrska jutra. Ne bo odveč, če že danes preverite ponudbo najbolj finih prehodnih jaken in plaščev, ki bodo letos kraljevala na jesensko obarvanih ulicah.