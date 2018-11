V tej trgovini boste našli najboljša darila za svoje izbranke

Prihaja čas praznikov in z njimi evforija iskanja primernih daril . Če še vedno ne veste, kaj bi svoji dragi podarili za božič ali novo leto, poskusite biti pozorni na stvari, ki si jih z navdušenjem ogleduje, kadar gresta v trgovsko središče. Če svojo boljšo polovico dobro poznate, verjetno veste, da z različicami ekskluzivnih dišav svetovno znanih znamk parfumov, kozmetiko in obveznimi kosi iz sveta mode ne morete zgrešiti.

In če svoji dragi privoščite le najboljše, boste darilo zanjo poiskali v središču prestolnice, v trgovini Ikona na Mestnem trgu 24, v hiši s konceptom lepote, mode in umetnosti, kjer se prepletajo ekskluzivne modne znamke in očarljivi parfumi. Ponujamo vam nekaj idej za praznično darilo za ženske, s katerimi brez dvoma ne boste brcnili v temo, in predlogov, kako popestrite svojo garderobo v hladnejših delih leta.

"Ah, kako smo si različni"

Da, moški in ženske smo včasih res kot z dveh različnih planetov. Ženske z Venere, moški z Marsa, kakorkoli hočete, še posebej pa se razlikujemo v odnosu do nakupovanja. Imamo moški radi neumorno poskakovanje po trgovinah in iskanje tistega popolnega stajlinga? Če poslušamo, za večino gotovo lahko rečemo, da ne. Če že, štejemo nakupovanje med tista opravila, za katera vemo, da bodo v odnosu slej ali prej prišla na vrsto, obenem pa upamo, da jo bomo pri tem odnesli kar se da dobro.

Poenostavljeno rečeno, marsikdo nakupovanje opisuje kot konjiček, v katerem uživata oba spola, a le kadar ga opravljata ločeno. Ni pač nič nenavadnega, če moški, ko z žensko kupujemo en samcat izdelek, potem ko smo jih videli že vsaj dvanajst tisoč, sredi trgovine doživimo lažji živčni zlom in začnemo histerično iskati najbližji izhod. Malce pretirana trditev, gotovo, vseeno pa se bo v njej prepoznal marsikateri moški.

Z izbranim parfumom ne boste zgrešili

Med spontanim obiskom vedno bolj prazničnega središča prestolnice in degustacijo prvega kuhanega vina v tej sezoni sem se v Ikono po darilo za nežnejši spol odpravil tudi sam. Z nakupom parfuma gotovo ne morem zgrešiti, sem si mislil.

Dišava je namreč neviden podaljšek našega značaja in čarobna podlaga za najrazličnejše življenjske trenutke, tudi tiste, ki bodo še dolgo zaznamovali naše spomine. In prav z vonjem ponavadi prikličemo najlepše in najintimnejše spomine.

Raziščite najljubše vonjave

Pri nakupu parfuma si moramo vzeti čas in že predhodno "raziskati" najljubše vonjave obdarovanca. Predvsem pa upoštevajte temeljno pravilo pri nakupu parfumov: ne preizkusite preveč parfumov hkrati, največ tri ali štiri.

V trgovini Ikona imajo v pritličju butični kotiček z najboljšimi dišavami. Da se ne boste ujeli v zanko in (spet) izbrali napačne dišave, pa bodo poskrbeli prodajalci, ki vas bodo strokovno vodili skozi nakup. Zastavili vam bodo nekaj osnovnih vprašanj in vam ponudili prav tiste vonjave, s katerimi menite, da boste najbolj osrečili svojo drago.

V parfumskem kotičku v trgovini Ikona boste izbirali med prestižnimi blagovnimi znamkami, ki v svetu mode in lepote pomenijo največ: Amouage, Andrea Maack, Clive Christian, Comme Des Garcons, Eight & Bob, Histoires De Parfums, Fath's essentials Jaques Fath Paris, B683 Marc Antoine Barrois, Nasomatto, Zero Molecule, Roja Parfums in še veliko drugih.

Nič ni narobe, če podarite darilni bon. Darilni bon Ikone je darilo, ki skriva neštete možnosti izbire ekskluzivnih znamk na Mestnem trgu 24.

Ikona je tudi raj za moške

Da je Ikona dobra odločitev za izbiro daril za naše lepše polovice, mi je bilo znano. Vseeno sem bil presečen nad tem, da imajo veliko izbiro tudi za moške. Odločil sem se prevetriti svojo garderobo.

Gotovo ne spadam med moške, ki jim je vseeno, kaj imajo oblečeno, vseeno pa temu ne posvečam prevelike pozornosti. Zlata sredina je torej tista najboljša. Ko in če kupujem, kupujem s prav posebno misijo, ki vključuje predvsem racionalnost, preudarnost in hitrost. Torej brez tiste nepotrebne neodločnosti in "sprehajanja" po pisti nakupovalnih središč.

Ponavadi je že tako, da je dovolj le en obhod, ki največkrat zadostuje za oceno, ali bom v trgovini izbral izdelek ali ne. Po posvetu s osebnimi stilisti v Ikoni, ki so resnično dobro strokovno podkovani, sem se odločil za dva stajlinga.

Večna klasika

Ne glede na privlačnost, ki jo s seboj nosijo modni trendi, so klasični kosi tisti, ki smo jih vzljubili pred leti, radi jih imamo še danes, najverjetneje pa bo tako tudi še nekaj let. V kategorijo brezčasne privlačnosti nedvomno spadajo zimski plašči v rjavi barvi, ki jim sledijo plašči v svetlosivih tonih. Osebno sem mnenja, da je za kakovosten plašč vredno odšteti malo več denarja.