Uporabi preprost trik za mladosten videz, preden bo prepozno

Oglasno sporočilo

Če meniš, da so sijoča koža in gosti lasje stvar genetike, se motiš. Preberi zgodbo o dveh sestrah, od katerih se lahko le ena pohvali, da izgleda bistveno mlajše. Preveri, kako je to dosegla.

Če želiš izgledati mlajše, ne naredi te napake

Večina ljudi je prepričanih, da so gladka, mehka in mladostna koža, napeta lička in bujni lasje privilegij redkih izbrancev matere narave. Zato se prepustijo usodi in ne izkoristijo v celoti svojega potenciala. Ključ do mladostnega videza se skriva dobesedno v tebi, govoriva o tem, da se uspešno zoperstaviš znakom staranja:

vse izrazitejšim gubam,

bolj povešenim licem,

ohlapni koži,

redkejšim lasem,

krhkim nohtom.

Tvoj videz in tvoje dobro počutje sta močno odvisna od snovi, o kateri bova spregovorila v nadaljevanju. Ker v največji meri prav ti odločaš o tem, kakšen vpliv ima ta "čudežni element" na tvoje telo, ne spreglej pozitivnih sprememb, ki ti jih lahko prinese.

Obisk pri specialistu plastične kirurgije

Za rezultate, ki ti jih bodo vsi zavidali, ne potrebuješ obiska klinike plastične kirurgije. To ti zagotavlja dr. Matic Fabjan, soustanovitelj Estetike Fabjan, ene izmed najbolj prepoznavnih klinik plastične kirurgije. V zadnjih dveh desetletjih so pomagali že več kot 10.000 pacientom, tudi največjim zvezdam slovenske estrade.

Dr. Fabjan je znan po svojem delu plastičnega kirurga, manj znano pa je dejstvo, da je velik del svoje kariere posvetil iskanju načinov za odpravljanje znakov staranja brez nožev in igel. Je velik zagovornik zdravega načina življenja, uravnotežene prehrane in športa.

Aktivno življenje je najboljše "anti-aging" zdravilo.

Ali ima dr. Fabjan za svoje trditve konkretne podatke? V svoji karieri je spoznal veliko življenjskih zgodb in se iz njih marsikaj naučil. Najbolj dragocena so pričevanja ljudi iz najožjega sorodstva, ki kljub primerljivemu življenjskemu slogu svoja leta zelo različno nosijo.

Dve sestri, 20 let razlike v letih?

V kliniki sta se pri dr. Fabjanu oglasili dve nenavadni ženski. Prva ženska, recimo ji Ana, je rezervirala posvet glede morebitnih tretmajev in možnih ukrepov za nazolabialne gube in izrazito povešeno kožo okoli čeljusti. Prišla je s svojo starejšo hčerko, vsaj tako se je zdelo na prvi pogled.

Ko sta se predstavili, je dr. Fabjan ostal brez besed.

Ana je drugo žensko, recimo ji Maja, predstavila kot svojo sestro. Maja je bila videti veliko mlajša od Ane, kar je dr. Fabjana zelo presenetilo. Predvideval je dvoje:

med Ano in Majo je velika razlika v letih, denimo 20 let, Maja je že kar nekaj časa preživela pri plastičnem kirurgu, pa tega ni povedala Ani.

Katere razlike v videzu je opazil dr. Fabjan?

Maja bi po mladostnem videzu lahko bila Anina hči, pa vendar je Maja od Ane mlajša samo dve leti. To je Ano vidno frustriralo, jo spravljalo v nelagoden položaj in ji povzročalo bolečino. Dejstvo je, da Ana pri svojih 63 letih sploh ne izgleda stara za svoja leta. Je pa res, da se je opazilo:

izrazite gube okoli oči in ust ,

, povešeno kožo na licih, vratu in okoli čeljusti.

Te težave so izredno pogoste za ženske Anine starosti. Večina ljudi bi jih ocenila za normalne. Pa vendar vsega naštetega za Majo ne bi mogli reči.

Kaj je bil dejansko vzrok za tolikšno razliko v videzu?

Dr. Fabjan ne želi ničesar prepustiti naključju ali ugibanjem, zato je sestri natančno povprašal o njunem življenjskem slogu. Če Ana in Maja ne bi bili v sorodu, bi vse skupaj najbrž pripisal genetiki. Maja tudi ni opravila nobenega lepotnega posega, niti pomlajevanja s hialuronskimi polnili ali laserskimi tretmaji pri kozmetičarki ne. V čem je torej trik za njen mladosten videz?

Kaj sta sestri počeli enako?

Da bi ugotovil, kaj je razlog za Majin sijoči izgled, je dr. Fabjan obema sestrama postavil nekaj vprašanj o njunem življenjskem slogu. Zanimalo ga je, kakšno je njuno vsakdanje življenje in kaj je značilno za njuno dnevno rutino.

Kar je izvedel, ga je samo še bolj presenetilo.

Navade, ki so značilne tako za Ano kot za Majo:

nikoli nista kadili,

redko sta pili alkohol,

obe sta imeli razmeroma zdravo prehrano,

v mladih letih sta obe precej časa namenili sončenju,

obe sta imeli dva otroka,

obe sta bili na podobnih službenih položajih s podobno ravnijo stresa.

Dve sestri, ena ključna razlika med njima

Kljub primerljivima življenjskima zgodbama je dr. Fabjan takoj opazil, da:

Anin obraz deluje upadel in utrujen, koža je videti izsušena, polna gub in zamašenih por;

Majo krasita mladosten videz in čudovita, sijoča koža, ima samo nekaj smejalnih gubic.

Ana je bila videti stara, Maja pa je bila že na videz bolj samozavestna in srečna, predvsem pa je imela v sebi tisto pozitivno iskrico.

To nima nikakršnega smisla! V čem je trik?

Dr. Fabjan je želel priti skrivnosti do dna, zato je Majo, sestro, ki je bila videti kot Anina starejša hči, prosil, da mu korak za korakom opiše svoj dan – od trenutka, ko se zbudi, do trenutka, ko gre spat. In končno je dobil svoj odgovor!

Kaj povzroča staranje? Preden pa ti razkrijem Majino skrivnost za mladosten videz, naj ti zaupam, zakaj se sploh začnejo pojavljati znaki staranja. Gre za težavo, ki nastopi po 25. letu starosti. To je čas, ko tvoje telo počasi začne izgubljati potencial za tvorbo svežega kolagena. Ne, kolagen ni čudežni prah iz stekleničke, ampak temeljna sestavina tvojega telesa. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu.

Kolagen najdemo povsod: v kosteh, sklepih, vezivnih tkivih, laseh, nohtih, zobeh.

Kolagen predstavlja kar 30 % vseh telesnih beljakovin, tudi tistih v mišicah in notranjih organih. S staranjem procesi razgradnje v telesu začnejo prevladovati nad procesi izgradnje. Pri tem odigra ključno vlogo kolagen – količina kolagena v telesu odloča o tem, ali bo tvoja koža napeta, elastična in mladostna ali pa povešena, zgubana in brez energije.

Majine top 4 navade, ki so zavrle staranje

Kako je staranje prelisičila Maja? V pogovoru se je izkazalo, da je Maja vsak dan počela 4 ključne stvari, ki so pomagale zaščititi njen videz pred staranjem. Zanimivo je, da tega še sama ni vedela, dokler ni svojih navad opisala dr. Fabjanu.

#1 Silika

Čeprav Maja ni bila vedno pozorna na svoje zdravje, je zadnja leta jemala naravno zelišče, imenovano njivska preslica, da bi ji pomagalo pri čiščenju in razstrupljanju telesa. Njivska preslica vsebuje visok odstotek silicija, ki je ključen pri nastanku silicijevega dioksida ali silike. Silika je nujna za pravilno presnovo kalcija v telesu za močnejše kosti, lase, kožo in nohte. Igra ključno vlogo pri izgradnji kolagena in elastina.

#2 MSM

Majin zajtrk je velikokrat vseboval polnovredne žitarice, mleko in sadje. Gre za bogat vir naravnega prehranskega žvepla, ki ga poznamo tudi pod imenom MSM. MSM je pomembna sestavina pri tvorbi kolagena, elastina, hrustanca in keratina. Pomaga k zdravi koži, lasem in nohtom, zato MSM pogosto imenujemo tudi mineral lepote.

#3 Hialuronska kislina

Maja je uporabljala vlažilna sredstva za nego kože z visoko vsebnostjo hialuronske kisline. Hialuronska kislina je znana po tem, da igra pomembno vlogo pri uravnavanju vode v tkivih in deluje kot neke vrste lubrikant. Da bo koža ostala gladka, prožna in odporna proti gubam, morajo njene celice zadržati dovolj vlage.

#4 Vitamin C

V Majini prehrani je bilo vedno velika vitamina C. Vitamin C pogosto imenujemo tudi energijski vitamin, ker pomaga spodbuditi celično aktivnost. Pomaga pri absorpciji aminokislin in odigra ključno vlogo pri sintezi kolagena. Z drugimi besedami, vitamin C še dodatno zavira proces staranja.

Zaupaj preverjeni in celostni rešitvi

Dr. Fabjan je iz Majine pripovedi razbral, da je njen življenjski slog vseboval pomembne »anti-aging« navade: Maja je z njimi prispevala k nastajanju naravnega kolagena v svojem telesu. Prav z zadostno količino kolagena je upočasnila procese staranja in zato zdaj izgleda bistveno mlajše od svoje sestre Ane.

Vem, o kolagenu čivkajo že ptički na drevesu. Splošno znano pa je tudi, da so bili številni posamezniki, ki so pričakovali super rezultate, močno razočarani. Večina proizvajalcev je namreč zamolčala, da ključno vlogo odigra raznolikost. Obstaja namreč kar 28 različnih tipov kolagena. Za mladosten videz so bistvenega pomena 4 tipi:

kolagen tipa I,

kolagen tipa III,

kolagen tipa V,

kolagen tipa X.

Gre za rešitev, ki je rezultat domačega znanja in izkušenj. Na račun svoje kompleksne formulacije zadosti potrebam po vseh 4 ključnih tipih kolagena ter poskrbi, da v najkrajšem možnem času opaziš rezultate, ki si jih tako močno želiš. Med drugim tudi zato, ker visokokakovostni kolagenski kompleks velja za 100 % naravno rešitev, poleg različnih tipov kolagena pa vsebuje tudi elemente, ki sva jih spoznala v Majini zgodbi: siliko ,

, MSM ,

, hialuronsko kislino ,

, vitamin C. Hidroliziran kolagen v prahu je narejen po najvišjih evropskih standardih. Je mešanica vseh 4 tipov kolagena in ne vsebuje GSO, težkih kovin ali drugih toksinov. Proizvaja ga vrhunsko podjetje, ki skrbi za napredno proizvodnjo hrane in prehranskih dodatkov v sterilnem okolju. Podjetje je lastnik mednarodno priznanega EKO certifikata.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava d.o.o.