Top praznične ideje in oblačila za hladnejši del leta

Hladnejši del leta zaznamujejo topla oblačila in plastenje, bolj ko se bližamo najlepšim praznikom leta pa tudi "norost" iskanja pravih daril za naše najbližje. Ne pustite božičnih priprav za zadnji trenutek in svojim najdražjim podarite izvirno presenečenje, ki si ga želijo videti pod božičnim drevescem. Preverite pestro ponudbo unikatnih naglavnih trakov, kap, šalov, rokavic, puloverjev in jop!

Dedolesovi izdelki za otroke in odrasle imajo preprosto radi zimo in so dokaz, da ste lahko tudi v tem času videti elegantno, modno in šik. Oblačilnim kombinacijam dodajte nekaj posebnega z dodatki Dedoles in naj postanejo polnopraven član vaše garderobe.

Naglavni trakovi Dedoles za boj proti mrazu

Se še spomnite časa, ko je bilo za otroke obvezno nošenje pletenih naglavnih trakov? Ta dodatek bo služil vsem tistim, ki ne marajo kap, vendar ne želijo trpeti zaradi ozeblih ušes. Ta trendovski dodatek z zabavnimi vzorci Dedoles vas ne bo le ogrel, ampak bo tudi poskrbel za dobro razpoloženje.

Mehki in udobni pleteni naglavni trakovi z oblogo iz flisa vas bodo ogreli med zabavnimi zimskimi aktivnostmi, lahko pa jih nosite tudi kot dizajnerski kos med sprehodom po mestu. Topli naglavni trakovi so na voljo v značilnih zimskih motivih, kot so zimska pravljična pokrajina, sivi gozd, zasnežena pokrajina, pingvin ali zimske jagode.

Tople kape Dedoles za ženske, moške in otroke

Kakšna bi bila zima brez tople pletene kape? V Dedolesu so ustvarili popolne kose, ki nam grejejo glavo. Ne ščitijo nas le pred mrazom, ampak so tudi kot nalašč za boljše razpoloženje celotne družine. Dedolesova zimska kapa: to je topla podloga in igriv cof na vrhu, bleščeče barve in značilen zimski dizajn, ki razveseljuje tako majhne kot velike ljubitelje snežne zabave.

Od zdaj naprej bodo smučanje, sankanje, hoja po gozdu ali igra v snegu zaznamovani z udobjem. Dedolesovi oblikovalci so tako za ženske kot za moške zasnovali motive zimskih jagod, zasnežene pokrajine, sivega gozda ali točenega piva. Otroci bodo uživali v motivih snežaka, jelena ali zimskih jagod s ptico.

Šal kot eleganten dodatek

Vrat v hladnejših mesecih potrebuje kakovostno zaščito. Z Dedolesovimi šali vas nikoli več ne bo zeblo. Vsakdo bo našel svoj najljubši barviti motiv – ženske, moški, pa tudi naši malčki.

So vam všeč pingvini, pande, pivo, snežaki, jeleni ali medvedi? Poiščite temo, ki je popolna za vas. In pozor: topli šal lahko kombinirate tudi s kapo ali naglavnim trakom ter tako ustvarite elegantno zimsko kombinacijo.

Pletene rokavice vas ščitijo pred mrazom

Zima, sneg in mraz za vaše roke ne bodo več težava. Z mehkimi in toplimi pletenimi rokavicami Dedoles bo vašim rokam udobno, kot si tudi zaslužijo. Poleg tega vam posebna tkanina na konicah palcev in kazalcev omogoča nadzor nad zaslonom na dotik mobilnega telefona. Ne bo vam več treba skrbeti, da jih nenehno slačite in oblačite.

V ponudbi bodo vsi našli najljubšo barvno kombinacijo in velikost, ki jim ustreza. V Dedolesu niso pozabil niti na malčke in so zanje ustvarili tri pare rokavic, od katerih je vsaka drugačna, a skupaj sta popoln par. Rokavice lahko kombinirate s šalom, kapo ali naglavnim trakom ter preživite udobno in vznemirljivo zimo.

Ideja za darilo: puloverji in jope znamke Dedoles

Vsi omenjeni Dedolesovi naglavni trakovi, tople kape, šali in elegantne rokavice so vsekakor priročna ideja za praznična darila za vaše najbližje. Tako kot puloverji in jope, ki jih krasijo praznični motivi.

S pletenimi zimskimi oblačili znamke Dedoles boste nekomu narisali nasmeh na obraz! Vsak kos iz zimske kolekcije ima svoj čarobni božični duh in bo očaral tako dame kot gospode. Lahko celo sestavite ujemajoča oblačila za par. Uživajte v občutku mehkobe in topline v mrzlih zimskih dneh.

Puloverji Dedoles so popolno darilo za vsakogar – so udobni, mehki, elegantni, poskrbeli pa bodo tudi za nasmeh na obrazu obdarovanca. Uniseks kroj se popolnoma prilega vaši postavi in ne povzroča draženja. Mehka bombažna in akrilna vlakna s sposobnostjo hitrega sušenja bodo ves čas nošenja poskrbela za udobje. Pozabite na nadležno srbenje, ki ga povzročajo nekateri puloverji. Poleg tega vam bo kakovostna tkanina prihranila čas, saj je ni treba likati. Preprosto izberite pravo velikost – ponujamo velikosti od S do 2 XL.

So vam všeč skandinavski vzorci, snežaki, pande ali točeno pivo? Izbirajte med skoraj ducatom izvirnih modelov in razveselite sebe in svoje ljubljene.

Ostanite topli, ostanite lepi

Kaj pa, če bi svojo boljšo polovico presenetili s toplo jopo? Dolg kroj, ki sega pod kolena, ter mehak bombažni in akrilni material bo poskrbel, da ji bo toplo in udobno ves dan. Rokavi so na zapestju ozki, tako da v notranjost ne prepuščajo mrzlega vetra. Po kateri velikosti boste posegli? Izbirate lahko med tremi možnostmi – XS/S, M/L ali XL/XXL.

Oblikovalci družbe Dedoles so pripravili edinstvene barvne kombinacije in vzorce, ki se ujemajo z drugimi kosi Dedoles, kot so pleteni šali, kape, rokavice in drugi novi izdelki iz zimske kolekcije. Ustvarite popolno zimsko kombinacijo in širite toplino in nasmehe kamorkoli greste.