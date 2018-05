To je krema, na katero stavi Natalija Verboten

Oglasno sporočilo

Postavna Natalija Verboten, ki jo trenutno spremljamo tudi v vlogi sodnice v šovu Nova zvezda Slovenije, je vsako leto videti bolje. 41-letnica nam je zaupala, kaj je skrivnost njenega mladostnega videza.

Intenzivna pomlajevalna krema, ki zares deluje

"Že več kot leto dni sem zadovoljna uporabnica kreme proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron. Na obrazu imam izredno občutljivo kožo in zato sem zelo pozorna, ko izbiram kremo za nego obraza. Moram priznati, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema proti gubicam zadetek v polno! Že po 2 tednih redne uporabe sem namreč opazila razliko – gubice so bile manj vidne, koža pa bolj čvrsta, navlažena, osvežena in sijoča. Danes si svojega lepotnega rituala brez kreme Lux-Factor, ki je tudi odlična podlaga za ličila, več ne morem predstavljati," še dodaja Natalija Verboten.

Zakaj je krema Lux-Factor 4D Hyaluron prava izbira?

Koži na obrazu vrača svežino in mladosten videz ter najbolj učinkovito gladi gube, vsebuje pa tudi izredno kakovostno mandljevo olje, ki na naraven način nahrani kožne celice, spodbudi njihovo delovanje in tako izboljšuje strukturo kožo ter poskrbi za enakomeren tonus kože. Kremica je primerna za vse tipe kože, tudi tisto najbolj občutljivo, in prav tako NI testirana na živalih.

Idealna kombinacija 100 % naravne hialuronske kisline in senzacionalne 4D Anti-Wrinkle formule proti gubicam zagotavlja, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema varna in dokazano učinkovita terapija proti gubam. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D Hyaluron kremi proti gubam prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S slednjim poskrbijo za naravni botoks učinek in mladosten videz kože. Patentirana formula 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, idealna kombinacija učinkovin ščiti pa kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je ob redni uporabi kreme 4D Hyaluron napeta in sijoča.