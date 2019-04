Stilska preobrazba: prebudite žensko v sebi

Foto: Getty Images

Kolikokrat ste listale revije ali gledale kakšen priljubljen modni profil na Instagramu in z obupom ugotovile, da same nikakor ne znate sestaviti stajlinga, ki bi vam bil dejansko všeč in s katerim bi izstopale? Brez skrbi: to pomlad bo vse drugače. Trgovina CCC se je odločila, da vam bo pomagala odkriti vašo ženstveno plat. Skupaj z modno strokovnjakinjo Brigito Potočki se boste lahko počutile kot dekleta z naslovnice.

Hit pomladi: ženstvene z linijo DeeZee

DeeZee je nova linija čevljev in torbic, ki obljublja barvito, razigrano, predvsem pa zelo ženstveno pomlad in poletje. Pastelni odtenki, elegantne linije in mladostniški videz – to je rdeča nit kolekcije, ki jo preprosto morate vključiti v svoje vsakodnevne stajlinge.

Linijo odlikujejo elegantni klasični salonarji različnih barv in stilov. Poigravanje z različnimi stili in barvnimi kombinacijami je glavno vodilo letošnje sezone, ki še vedno dopušča veliko stilske svobode, vendar v ospredje postavlja predvsem klasiko, v katero se vedno bolj pompozno vrivajo živahni živalski vzorci.

Velika vrnitev živalskih vzorcev



Živalski vzorci predstavljajo detajl, ki nikakor ne sme manjkati v vaših stajlingih - pa naj bo za dnevni outfit za v pisarno ali za bolj lahkotnega v kombinaciji z jeansom.

Klasika za vedno



To je največja vrnitev sezone - ko bodo ženske lahko samo z izbiro prave obutve dodale kanček ženstvenosti svoji podobi. Ste bolj za rdečo ali nevtralno barvo?

Prihaja sezona sandalov!



Ste pripravljene na sezono, ko boste blestele s svojimi novimi sandali? Pri tem pa ne pozabite na glavno pravilo: ne skoparite z barvami!

Trgovina CCC prva izbira te sezone Za mične gospodične ali za samozavestne urbane trensetterke – trgovine CCC imajo vse, kar potrebujete, to pomlad pa so svojo ponudbo obogatili z ženstvenimi čevlji in torbicami iz linije DeeZee. Poiščite svoj najljubši par čevljev in obudite v sebi pravo boginjo pomladi. Izstopajte v slogu in s pravo mero ženstvenosti. Obiščite eno do trgovin CCC v Sloveniji ali pa svoj nakup opravite malo drugače. Odkrijte novost letošnje pomladi: rezerviraj na spletu, prevzemi v prodajalni!

Za bolj samozavesten korak v novo sezono

Pogosto se prav pri kombiniranju različnih kosov oblačil in obutev znajdemo pred dilemo, kako sestaviti stajling, ki bo po eni strani zelo dobro predstavljal naš značaj in hkrati znal poudariti naše atribute. Srečnica, ki bo izžrebana v našem velikem modnem natečaju, bo lahko z dvema prijateljicama prišla prav na posebno stilsko preobrazbo, na kateri vam bomo omogočili:

modno svetovanje z Brigito Potočki, ki vam bo pomagala poiskati svojo ženstveno plat tudi v vsakdanjih modnih kombinacijah,



primer stajlinga za vsako izmed treh nagrajenk, v katerem bodo blesteli čevlji in torbice kolekcije DeeZee,



profesionalno ličenje,



vašo preobrazbo bomo ovekovečili skozi objektiv fotografa in snemalca,



CCC bo vsaki podaril par čevljev linije DeeZee po njihovi izbiri.