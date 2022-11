Slovenska oblikovalka med najboljšimi na milanskem tednu nakita

Oblikovalka tekstilij in oblačil Andreja Kragelnik se je uvrstila med finaliste tedna nakita v Milanu (Milano Jewelry Week), ki velja za največjo tovrstno prireditev v tem delu Evrope. Na razstavi neodvisnih oblikovalcev The FaB by Artistar Jewels se je predstavila z dvema kosoma tekstilnega nakita iz svoje kolekcije Coral.

Andreja Kragelnik se je milanskega tedna nakita udeležila na povabilo organizatorjev, ki so njene izdelke opazili na majskem slovenskem tednu nakita, so sporočili iz slovenjgraškega društva ustvarjalcev D.tajl, katerega članica je.

Izmed 150 sodelujočih so jo uvrstili med najboljših pet

Razstava The FaB by Artistar Jewels predstavlja izbrane neodvisne oblikovalce in znamke. V preteklosti so na njej razstavljala velika imena, kot so Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali in Gillo Dorfles. Med 150 sodelujočimi na razstavi je žirija, sestavljena iz mednarodno priznanih oblikovalcev, kreacije Andreje Kragelnik uvrstila med pet najboljših kosov milanskega tedna nakita.

Andreja Kragelnik Foto: Slovenski teden nakita Coral collection, ki po oceni društva D.tajl ponuja nakit, ki se obleče, je linija tekstilnega nakita, ki navdih črpa iz narave, organskih linij, nežne surovosti in predanosti. Oblikovalka je navdih za kolekcijo črpala iz organske oblike koral ter raznovrstnih oblik prepletanja korenin in vej v lokalni flori. Kosi nakita "predstavljajo osvobajanje iz tesnobe: vzdih – sprostitev – očiščenje", piše na spletni strani slovenskega tedna nakita.

Oblikovalka tekstilij in oblačil Andreja Kragelnik je magistrirala na ljubljanski Naravoslovnotehniški fakulteti, v tekstilnih tehnikah pa se je izpopolnjevala tudi na estonski akademiji za umetnost. Pred petimi leti je razvila tehniko, v kateri izdeluje svoj tekstilni nakit kolekcije Coral. Je prejemnica priznanja Perspektivni na Mesecu oblikovanja, na sejmu Heimtextil v Frankfurtu pa je prejela posebno nagrado za oblikovanje sedeža. Je vodja konceptualnega butika D.tajl in lastnica blagovne znamke oblačil Dva potepuha.

Milanski teden nakita, na katerem se je tokrat med 20. in 23. oktobrom predstavilo več kot 750 oblikovalcev z vsega sveta z več kot osem tisoč kosi nakita, velja za enega večjih in prestižnejših dogodkov na svetu.

Po uspešni predstavitvi v Milanu bodo izbrani kosi nakita na ogled v konceptualni trgovini D.tajl v Slovenj Gradcu.

Preberite še: