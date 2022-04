Slovenska oblikovalka, ki ji je uspelo priti do hollywoodskih zvezd

Marjeta Hribar zadnje tedne polni slovenske medije z udarno novico, da so nominiranci za glasbeno nagrado grammy v darilni vrečki prejeli tudi njen nakit. Kasneje so njena darila romala tudi v vrečke oskarjevih nagrajencev, te dni se dogovarja, kako bo junija sodelovala na podelitvi glasbenih nagrad MTV.

Štiridesetletna Marjeta Hribar je doma na Izlakah, na hribu nad glavno cesto Trojane−Izlake. Iz njene delavnice pogled sega le do bližnjega hriba, a njena vizija je precej daljnosežna. "Zdaj se res vse skupaj bere, kot da sem 'pop star', a jaz sem še vedno zelo resnično na tleh. Samo poglejte mojo garažo, delavnico, vrata, ki so res stara, a vse to sem jaz, in tukaj je moje srce."

Pot od domače izdelovalke nakita do svetovne zvezdnice je trajala kar nekaj časa, in ko je bilo dovolj zrela, je stopila izven zasavskih okvirjev.

Marjeta Hribar po izobrazbi ni oblikovalka, študirala je teologijo, ki je ni dokončala. Od nekdaj je oblikovala nakit, a kot oseba, ki jo korenine prednikov močno držijo na zasavsko zemljo, polno premoga, je želela nakitu dodati lokalno zgodbo. "Šest let se ukvarjam že s tem, a prvi dve leti sem zgolj raziskovala, kako bi premog, ki je še vedno živa stvar, zaprla tako, da bi ostal celota."

Premog ima značilni vonj in nekaj tega nosi tudi nakit Marjete Hribar. "Živela sem v rudarski komuni in ta vonj še vedno prepoznam. Moj nakit nekateri gledajo z mislijo na preteklost, mladi v njem vidijo nekaj trendovskega, trajnostnega kot počasno modo." Foto: Ana Kovač

Prvi premog je dobila še iz rudnikov, kasneje pa žal ne več, saj so se zasavski rudniki zaprli in morala je najti nove vire. Na pomoč so ji priskočili okoliški ljudje, saj se je glas o "oni, ki dela nakit iz premoga" tako razširil, da ga ima zdaj vedno dovolj na zalogi.

"Zadnjič me je poklical en gospod, da so kupili hišo v naših krajih in ko so podrli eno steno, so za njo našli sobo premoga. Vprašal me je, ali bi si želela to pogledati, saj morda najdem kaj tudi zase. Smejalo se mi je ob pogledu na zaklad."

"Moj nakit ima že toliko značaja v premogu, da sem zanj zgolj ventil." Foto: Ana Kovač

Včasih mora po svoj zaklad kar sama, v gozd nad Kisovcem. "Od premoga uporabim vse, od najmanjšega drobirja do velikih kosov. Ko vidim kakšen velik kos, zavriskam. Včasih v njem najdem še kakšno okamnino ali zlati prah. Premog je nastal pod različnimi pogoji in tako so tudi različne strukture."

Premog je deset milijonov let stara okamnina, ki ima lastnosti lesa in kamna. Ker je še vedno živ material, je morala Mateja Hribar najprej najti način, kako bo ohranila njegovo obliko. "V starih časih so premog veliko obdelovali, a ga niso znali zaščititi. Trenutno imam dovolj sredstev, sestavin, s katerimi lahko zaščitim premog do te mere, da ga zavarujem pred razpadom."

"Sem mamica in zato ves čas aktivna, veliko namreč Foto: Ana Kovač Njeni prvi izdelki so bili uhani in zelo velik prstan. "Ko je lokalno okolje potrdilo moje delo, sem resnično začutila, da sem na pravi poti. Premog je močno začrtan v naše okolje. Črnega nakita še nismo imeli, Slovenci pa imamo takšen značaj, da nam črn nakit ustreza. Nismo glasni, ne kričimo, ne želimo izstopati, a imamo močan značaj, in vse to zajema premog."

Prvo prepoznavnost je dobila z oblikovanjem krone za izbor Miss Slovenije 2018 in 2019, sledilo je sodelovanje s podjetjem Alpina.

Njene prve stranke so bili izseljenski Slovenci, saj so z njenim nakitom odnesli košček Slovenije s sabo. Foto: Ana Kovač

"Sodelovanje z Alpino je bilo zame zelo pomembno, do takrat je Alpina že sodelovala z uveljavljenimi imeni. Posebej mi je bilo všeč, da so leto kasneje v podjetju vzpostavili sodelovanje s študenti s fakultete za dizajn. Zanje je to pomenilo novo izkušnjo. Za Alpino sem naredila omejeno kolekcijo in vesela sem, ker me je pred nekaj dnevi poklicala gospa, ki je rekla, da so čevlji uničeni, a kamenčki se še kar svetijo."

"Včasih, ko gledam gala prireditev, in vidim kakšno zvezdnico, si rečem, da če bi imela še moj nakit, potem bi bila popolna." Foto: Ana Kovač Največ besed in pozornosti zadnje čase dobiva z nastopom na mednarodni sceni.

Kako je prišla do grammyjev in oskarjev?

V sodelovanju s Fakulteto za medije in Fakulteto za design je nastala široko zastavljena disertacija, ki sta jo na podlagi Marjetinega dela pripravili dr. Magdalena Grmek in dr. Kristina Pranjić. Tema je bila, kako lahko s pomočjo umetnosti vplivamo na spremembo socialnega okolja, človeškega življenja. Študija je bila predstavljena v Italiji, v enem od njihovih zbornikov. Umetnostne galerije iz New Yorka so kasneje povzele raziskavo in naredile članke. Od tu se je potem začela linija do grammyjev.

Njeni izdelki niso samo na modnih predstavitvah, pogosto so del poslovnih daril. Dewesoft je odnesel njene manšetne gumbe v Nasin center, manšetne gumbe imata tudi Luka Dončić in Primož Roglič. Nekdanji minister za kulturo Zoran Poznič je imel manšetne gumbe, ko se je srečal s papežem Frančiškom.

"Celotna zadeva z grammyji traja teden dni, na dan so tudi po štirje dogodki. Na enem izmed dogodkov so se predstavili tudi novi dizajni, in tam je bil tudi Kuolmi. Na ta dogodek so bile povabljene točno določene zvezde, ki so dobile darilne vrečke. Zdaj, ko so vrečke osebe iz sveta šovbiznisa tudi podprle, prihajajo nova elektronska sporočila in ponujajo se mi razne nove predstavitve. Drugače pa je zelo dolg postopek, preden se ena zvezda odloči, da bo nosila, recimo, moj nakit."

"Mogoče sem res 'pop star', a se zavedam, da vse enkrat mine, in vesela sem, da zdaj delam to, kar imam rada."

Oblikovalka se zdaj dogovarja, da bi junija sodelovala na MTV Music Awards. Med drugim se dogovarja tudi, da bosta na enem izmed naslednjih dogodkov dve medijsko prepoznavni osebi nosili njen nakit, a imen še ni želela razkriti. "Ko bo vse podpisano, bom verjela."

Foto: Ana Kovač

Prometejevo srce

Zasavci govorijo svoj jezik in če se dobro razumejo med sabo, potem nastanejo res dobri projekti. Tako je lansko leto v času prvomajskih praznikov nad Trbovljami zasvetila osemmetrska skulptura iz železa, katere avtor je Zoran Poznič. Rudarja Prometeja v središču "poganja" knapovsko srce, katerega je zasnovala in izdelala prav Marjeta Hribar. Srce je sestavljeno iz dveh polovic.

"Ena polovica je moška in je za vse knape, ki so kopali rudo, druga polovica pa je namenjena ženam, ki so skrbele za tri vogale hiše in velikokrat v tišini garale ter vzgajale nove rodove."

Zasavka zdaj pripravlja posebno kolekcijo nakita za Ljubljanski grad. "Valvasor, ki je mladost preživljal na Medijskem gradu nad Izlakami, v svojih spisih omenja, da so premog oziroma zmajevo kri pogosto uporabljali lekarnarji za zdravljenje bolne živine. Tako ni težko premoga povezati z zmaji, ki jih je polno v slovenski zgodovini."

Ideja za kolekcijo organskih mil je bila zasnovana na podlagi zgodovinskih dejstev, da so si stari rudarji s premogovim prahom umivali zobe. Organska mila so izdelana iz izključno naravnih sestavin z dodatkom vonja citronele in rožmarina. Glede na premog in aktivno oglje, ki je dodano milu, ima ta globinski čistilen učinek. Mila vsebujejo linijo zlate barve, ki simbolično ponazarja zlati prah, ki ga včasih najdemo med plastmi premoga. Foto: Ana Kovač

Način dela

Marjeta oblikuje po fazah, in da nastane kos nakita, potrebuje dober teden. "Najprej premog potopim v naravne smole, da se pore zaprejo. Nato kos premoga brusim, režem na primerne kose in dodajam stare rudarske materiale, kot so nerjaveče jeklo, guma, filc, kombiniram pa tudi baker. Vsakemu kosu se posvetim, zato se še vedno spominjam vseh kosov in točno vem, kako sem kakšnega izdelala."

Ker ne izhaja iz oblikovalskega sveta, je njen slog malo drugačen, poseben. A nikakor ne vzbuja zavisti. "Sem samorastnik v svojem kotičku. Mislim, da smo si vsi enotni v tem, da je različnost za vse dobra. In če komu izmed nas uspe, je to dobro za vse. Takšna združba oblikovalcev je najmočnejša."