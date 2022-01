Rebeka Dremelj je preizkusila serum proti gubam, ki deluje v eni minuti

Oglasno sporočilo

Čeprav je njen obraz videti skoraj popolnoma napet, imamo vsi tiste majhne drobne gubice in nepopolnosti na koži ali jutranje podočnjake oziroma sledi utrujenosti, ki jih želimo odstraniti. Rebeka si je upala v svoji zgodbi na Instagramu pokazati vse te majhne nepravilnosti, da bi preizkusila, ali Glow&Go Instant Face Lift Serum res deluje.

Italijanski proizvajalec trdi, da serum takoj napne kožo, zmanjša ali odstrani gube in podočnjake ter koži da lesk in mlajši videz, rezultati pa so vidni od osem do 12 ur.

Ali je res tako, je preverila Rebeka, ki je najprej očistila obraz, ker se serum nanaša na čisto in suho kožo. Nato je serum po navodilih proizvajalca zmerno nanesla na predel okoli oči in takoj začutila zategovanje:

"Na koži čutim, da se zateguje. To bi res lahko imelo učinke, saj čutim, kako deluje na kožo, in učinki so postali vidni po približno desetih sekundah!" Že po eni minuti je koža zasijala, majhne gube in podočnjaki so izginili, koža pa je bila videti mlajša in lepša. "Nisem se pomladila za deset let, a zdi se, da res deluje. Koža je napeta, okrog oči ni kolobarjev, na koži ne čutim neprijetnosti, prav tako se moj obraz ni izgubil zaradi mimike."

Rezultat je viden takoj - že po eni minuti boste videti mlajši in lepši:

briše gube in sledi utrujenosti,

kožo osveži in regenerira,

odstrani temne kolobarje okoli oči,

izenači ten kože,

poveča sijaj kože.

Preizkusite ga sami z brezplačnim testerjem

Serum deluje na Rebekinem obrazu, a kakšne rezultate lahko pričakujemo na globokih gubah? To lahko preverite na svoji koži, če imate gube in podočnjake.

Laboratorij iz Italije je razvil inovativno elastično formulo na osnovi biopeptidov, rastlinskih matičnih celic in kolagena, ki je popolnoma biokompatibilna s kožo in nima negativnih učinkov. Glow&Go je nova generacija kozmetike in se uporablja vse pogosteje, saj ima vlogo vezave vode in ob nanosu na kožo poveča njen volumen, zapolni gube in kožo vlaži. Hialuronska kislina v koži ustvari visoko elastično mrežo z vezavo kolagena, ki je sestavni del dermisa (kožne plasti). Koža je videti napeta in sijoča, z nanosom seruma Glow&Go pa ne izgubimo mimike, zato naš izraz ostaja enak.

NOVA NEGA ZA GUBE IN PODOČNJAKE

Nova nega za gube in podočnjake - pomladite se v šestdesetih sekundah - Glow&Go Instant Face Lift Serum za hitro zategovanje obraza začasno zmanjša gube in podočnjake, učinki pa so vidni od osem do 12 ur.

• Brez nelagodja in bolečine/brez igel, oteklin, stranskih učinkov.

• Boljša nadzorovana uporaba (mogoči popravki do idealnih rezultatov).

• Učinki so vidni takoj po uporabi brez čakanja na rezultate.

• Boljša integracija v dermis za popoln rezultat s serumsko kremo.

• Ne izgubite mimike/ne blokirate mišic.

• Cenejše, varnejše in enostavnejše od invazivnih metod.

Serum Glow&Go lahko naročite takoj na povezavi ali na telefonski številki 070 922 722 po ceni 69,90 evra. Zadostuje za od dva do tri mesece uporabe.





Naročnik oglasnega sporočila je INTERNATIONAL HEALTH, D. O. O.