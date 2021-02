Preverite, s katerim trikom lahko trajno zgladite kožo

Procesu staranja se ne moremo izogniti, lahko pa ga upočasnimo in se nanj dobro pripravimo. S primerno nego kože lahko svoj videz pomladite za kar deset let. Veliko žensk se odloča za uporabo botoksa, ki je lahko zelo boleča, draga in neprijetna. V poplavi kozmetičnih izdelkov lahko najdete cenejše in preprostejše rešitve, ki vašo kožo napnejo , zgladijo in ji nudijo botoks učinek. Spoznajte trik, ki bo postal obvezen del nege vaše kože.

Imate svojo jutranjo rutino?

Za doseganje rezultatov z nego kože doma je potrebno imeti potrpežljivost in redno rutino. Na jutranjo rutino se je potrebno navaditi, prav tako kot smo navajeni na umivanje zob ali pitje jutranje kave. Obraz je potrebno dobro očistiti, umiti z mlačno vodo, kožo osušiti in nato nanesti kremo, ki vaši koži odgovarja in ji nudi vse, kar potrebuje. Izberite kremo, ki vsebuje kar pet izdelkov v enem. Dnevno, nočno in vlažilno kremo, kremo proti gubicam in še odlično podlago za make-up. Z uporabo kreme Lux-Factor 4D Hyaluron prihranite čas in denar, vaša koža pa dobi zaščito, vlažnost in nego v le nekaj minutah. Za osupljive rezultate v le od dveh do štirih tednih vključite še uporabo kristalnega valjčka, ki bo kožo zmasiral in vam pomagal kremo proti gubicam dobro nanesti.

Spoznajte kristalni valjček, ki ga je uporabljala že kitajska cesarica

Stara zgodba pravi, da je pred tisočletji kitajska cesarica uporabljala valj iz kamnov, da bi ohranila sijaj svoje kože. Kristalni valjček zmanjšuje napetost obraza, izboljšuje tonus kože in je odlična pomoč pri prodiranju kozmetičnih izdelkov globlje v kožo za boljšo absorpcijo. V svojo rutino nege vključite uporabo kristalnega valjčka in z njim masirajte obraz, krema proti gubicam se bo na ta način bolje vpila in delovala hitreje.

Se tudi vi sprašujete, kdaj je primeren čas za začetek uporabe pomlajevalnih izdelkov? Nega kože je pomembna v vseh obdobjih. Strokovnjaki priporočajo nego s pomlajevalnimi izdelki že po 25. letu starosti oziroma takoj, ko opazimo prve znake staranja. Koža mora biti vedno zdrava in navlažena, zato se uporaba vlažilnih krem priporoča že po dopolnjenem 20. letu starosti. S pravočasnim ukrepanjem in nego kože lahko staranje upočasnimo in zmanjšamo njegove znake, koža pa nam bo še dolga leta hvaležna.

Izberite kremo, ki jo uporablja kar 30.000 Slovenk Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je navdušila mnoge znane Slovenke, zaradi njenih naravnih sestavin in odličnih rezultatov pa jo priporočajo tudi strokovnjaki. Patentirana anti-wrinkle formula stimulativno deluje na kožne celice od znotraj navzven, pri čemer z vključitvijo četrte dimenzije (4D) kožo zgladi in ustvarja mladostnejši videz z vsakim nanosom. 800 uporabnic je kremo testiralo 30 dni, poglejte njihove rezultate: Videz izraznih in globokih gub ter izraznih linij se ob redni uporabi lahko zmanjša do 80 odstotkov.

Koža je lahko do 60 odstotkov bolj navlažena.

Izboljšata se struktura in tonus kože.

Primerna je za vse tipe kože, tudi za najbolj občutljivo. Po enem mesecu uporabe kreme Lux-Factor 4D Hyaluron uporabnice niso želele uporabljati nobene druge kreme proti gubam.

Ne zaupate nakupovanju prek spleta?

Svoj nakup lahko opravite 100-odstotno varno, saj vam na vsako vaše naročilo nudimo kar 30-dnevno jamstvo. V primeru nezadovoljstva lahko izdelek vrnete, mi pa vam povrnemo kupnino.