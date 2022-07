Pozdravljeno poletje, adijo povešena koža!

Oglasno sporočilo

Vam dolgi vroči dnevi, dopustniška razposajenost in osvežitev v morju predstavljajo eno najljubših obdobij v letu? Misel na poletna razvajanja marsikoga greje še globoko v zimo. S pasjo vročino pa nastopi tudi čas razgaljenih teles. In s tem tudi čas samopomilovanja zaradi povešene kože. A stran z otožnostjo! S primernim življenjskim slogom in sodobnimi odkritji dermatologije je mladosten videz dostopen prav vsakomur.

Skrbna nega kože se obrestuje

Kože ne negujemo zgolj iz estetskih vzgibov. Konec koncev gre za nadvse pomemben telesni organ, ki je obenem tudi največji. Kdo bi si mislil, da predstavlja okoli 15 odstotkov človekove teže ... Že zato si zasluži posebno pozornost.

Staranje kože se začne takoj po puberteti. Narava ima pač svoje zakonitosti, ki jih ni ugnal še noben človeški um. K sreči pa je proces staranja kože v veliki meri odvisen tudi od naše skrbi za telo – od tega, kaj vnašamo vase in kaj nanašamo nase.

Ali poletje glede nege kože prinese kakšne posebne izzive? Seveda! Pa ne samo zato, ker je takrat naša koža vsem na očeh. Pravi razlog je dejstvo, da si poleti dopustimo več škodljivih navad, ki puščajo vidne posledice na naši koži.

Ne ujemite se v pasti poletja

1. Pazljivo s soncem

Kako lepo je, ko nas sonce toplo poboža! A stanje je še kako resno – brez ustrezne zaščite in časovne omejitve sončenja tvegate razvoj kožnega raka. Na pogled najočitnejša posledica intenzivnega nastavljanja sončnim žarkom je prezgodnje staranje kože. V sončen dan zato vstopajte zaščiteni z visokim zaščitnim faktorjem. Med 10. in 16. uro pa je najbolje, da se soncu karseda izognete.

2. Stran z alkoholom

Pivce po službi, brizganec na plaži, mojito ali trije na večerni zabavi ... Sproščanje ob zmernih (!) količinah alkoholnih pijač se pogosto dojema kot nedolžen odklop. Sploh poleti, ko delovne obveznosti za kratek čas postavimo na stranski tir in si dovolimo kakšno razvado več.

A ne pozabite, koža alkohola ne mara. Alkohol namreč hitreje porabi zaloge vitaminov, kar med drugim zavira nastajanje kolagena, ki je ključen za ohranjanje napete kože. Povzroča tudi dehidracijo telesa, ta pa je vstopnica v svet povešene, uvele kože.

3. Za stekleničko vode je vedno prostor

Voda je eliksir življenja. Pravilo redne hidracije je še toliko pomembnejše ob visokih temperaturah. Lahko bi rekli, da za kožo velja enako pravilo kot za rožice: ob primernem zalivanju ne bo uvela. Zato je voda poleti obvezna spremljevalka prav na vsakem koraku.

4. Stop hitremu hujšanju

Ponavadi gre nekako takole. Poletne oblekice že čakajo, da jih potegnete iz omare. Privoščite si kak sprehod več in morda tudi bolj intenzivno telovadite. Uživate več sadja in zelenjave in izpustite svoj najljubši čokoladni posladek. Do rezerviranih počitnic sta še dva tedna: to poletje bo vaše! Ko pa se pobližje pogledate v ogledalo, se zbudi kritično oko, ki opazi "šlaufek" tu in "šlaufek" tam.

V takšnem položaju je treba ohraniti trezno glavo in se opomniti, da hitre shujševalne kure niso rešitev! Predstavljajo namreč odskočno desko v svet povešene, ohlapne kože. Že, že, da vam bo številka na tehtnici ob bliskoviti izgubi telesne teže všeč, a telo takih grobih posegov v zdravje zlepa ne pozabi.

Kožo na poletje raje pripravimo z nanašanjem primerne kreme. Številne Slovenke stavijo na kremo proti gubam Ageless, ki kožo nahrani, pomirja in napne.

5. Vsaka cigareta šteje

Ne mečimo si peska v oči: telesu škodi prav vsaka cigareta. Tista, ki jo pokadiš ob jutranji kavici v kampu pod borovci. Tista, ki jo uživaško potegneš na obisku pri starih prijateljih. Tista, ki jo na koncertu prižgeš ob kozarcu vina. Vsaka.

V eni cigareti je več kot sedem tisoč kemikalij. Od tega jih je okoli 250 izjemno škodljivih. Mnoge zavirajo tvorbo elastina in kolagena v koži. Posledica je povešena in suha koža, prepredena z gubicami.

6. Nad lakoto z izbranimi prigrizki

Poletna druženja so lahko izziv tudi za presnovo. Čips tu, napolitanka tam, za kosilo pa porcija ocvrtega krompirčka. A kaj, ko ocvrta prehrana, transmaščobne kisline, beli sladkor in bela moka na našo kožo vplivajo naravnost uničujoče!

K sreči pa je ravno poletje čas, ko imamo na voljo široko izbiro svežega sadja. Vitaminsko bombo si poleti privoščite čim večkrat. To bo namreč pravo darilo za vaše telo, vitamin C pa slovi tudi kot najboljši prijatelj napete kože. Pot do sijoče kože s pomočjo dobrih maščob kujejo tudi oreški in semena. Idej za zdrave prigrizke torej nikoli ne zmanjka.

7. Svoji koži privošči le najboljše

Ne nasedajte oglaševalskemu mitu, da učinkujejo le pregrešno dragi kozmetični izdelki. Včasih je najučinkovitejša rešitev veliko bolj na dosegu roke, kot bi si mislili. Krema, ki pomaga do zdrave in napete kože, ni nastala nikjer drugje kot v Sloveniji.

Golden Tree Ageless je produkt dolgoletnega dela raziskovalne ekipe našega odličnega estetskega kirurga dr. Matica Fabjana. Gre za revolucionarno odkritje v kozmetiki, ki je obnorelo številne Slovenke.

Krema se spopade z do zdaj velikokrat spregledano beljakovino, imenovano progerin. Raven progerina z leti strmo narašča, to pa zavira proizvajanje kolagena in elastina, ki sta ključna za strukturo in elastičnost kože. Ob višji vrednosti progerina koža posledično postane tanka, prosojna, ohlapna in povešena. In ravno tega se bojimo, kajne?

Golden Tree Ageless že pet minut po uporabi povzroči videz mlajše, bolj napete kože. Nanesemo jo zjutraj in zvečer. Primerna je tudi za tiste z občutljivo kožo. Izjemni rezultati Golden Tree Ageless so posledica skrbno premišljene formule iz treh klinično dokazano učinkovitih rastlin: Krilata alga Alaria esculenta zniža raven progerina v koži za neverjetnih 79 odstotkov.

zniža raven progerina v koži za neverjetnih 79 odstotkov. Hidroliziran biopolimer akacijeve smole pomaga odpraviti ohlapno kožo.

pomaga odpraviti ohlapno kožo. Izvleček planike ščiti pred oksidativnim stresom in ponovno ustvarja videz napete kože.

Z rednim nanašanjem Golden Tree Ageless in z upoštevanjem preostalih zgoraj naštetih smernic si zagotovite, da se vam bo iz ogledala smejal vaš gladek, sijoč in mladosten obraz. Poskusite!

