Pozabite prstane, zdaj so v trendu ti boleči okraski #foto

A post shared by The Diamond App (@thediamondapp) on Mar 17, 2018 at 7:31am PDT

Tako imenovani dermal oziroma točkovni piercing kožo prebada na le eni točki, na mestu pa ga drži podkožno "sidro". Tovrstno okraševanje telesa ni novost, je pa v zadnjem času začelo nadomeščati enega bolj tradicionalnih običajev - zaročne prstane.

A post shared by Professional Body Piercer. (@piercingsby_billy) on May 17, 2017 at 6:20pm PDT

Kot je za ameriški tabloid People povedal mojster piercinga Billy DeBarry, prstance svojih strank na ta način krasi že več kot desetletje, a je v zadnjem času na družbenih medijih opazil, da so takšni piercingi postali izjemno priljubljeni.

A post shared by modifiedbyroy (@modifiedbyroy) on Jan 30, 2017 at 10:06pm PST

"Dermalni piercingi so varni in na svojem mestu ostanejo več let, če so pravilno nameščeni in če so iz kakovostnega titana," je pojasnil in dodal, da je postopek vstavljanja zelo hiter, prav tako pa jih je mogoče hitro in skoraj brez sledi odstraniti - če mojster prebadanja ve, kaj dela.

A post shared by Tattoos and Piercing (@piercings_by_martine) on Mar 16, 2018 at 3:08pm PDT

Pa bolečina? "Ni tako hudo, kot bi si mislili," je dejal DeBerry, "če stranki postopek pojasniš in ga opraviš hitro, bolečina ni nevzdržna." Spodbudno, kajne?