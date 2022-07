Potrebujete pomoč pri pakiranju kovčkov? Preverite seznam obutve, ki je obvezna za letošnje počitnice!

Oglasno sporočilo

Zadnji čas je, da končno razmislite o vseh poletnih kombinacijah, ki jih boste nosili to poletje. Če vas kmalu čaka pakiranje in odhod na poletni dopust, preverite naš seznam priporočenih poletnih modelov obutve, s katerimi boste ne glede na vašo destinacijo videti stilsko dovršeno in moderno, neskončno udobje teh modelov pa vas bo osvojilo že v prvem trenutku. Mi smo vso obutev, ki jo bomo nosili to poletje, našli v Deichmannu in prepričani smo, da vam bo naš izbor zelo všeč!

Gremo na plažo!

Sonce in morje sta osrednja točka našega poletnega dopusta. Tudi če je treba čisto vse druge čevlje pustiti doma, naj bo v vašem kovčku obvezno par udobnih in kakovostnih natikačev. Plaže si prav tako ne moremo zamisliti brez praktičnih in vodoodpornih natikačev, ki jih v Deichmannu letos lahko poiščete v različnih barvah, materialih in modelih, spadajo pa med najbolj zaželeno poletno obutev za vsakogar.

Nam so bili še posebej všeč črni z dodatkom pisanih biserčkov, ki jih lahko idealno skombiniramo z džinsom ali kakšno od lahkotnih poletnih oblekic. Skupaj s kopalkami bodo tile natikači naš priljubljeni letošnji poletni modni dodatek!

Enostavnost, udobje in stil

Brez ravnih sandalov si preživljanja vročih dni s poletnimi temperaturami na mestnih ulicah ne moremo predstavljati. To malce elegantnejšo različico odprte obutve smo v Deichmannu poiskali v celotnem spektru privlačnih barv, zlasti pa nam je bil všeč model v kombinaciji naravnih materialov in bež barve, ki bo videti odlično, ko naša koža lepo porjavi na soncu.

Poleg elegantnih sandalov lahko v Deichmannu poiščete tudi sandale z debelejšim podplatom oziroma platformo, ki so letos še posebej v trendu, zlasti pa jih obožujejo najstnice in vse ženske, ki letos želijo preizkusiti najnovejše modne trende!

Za brezskrbno pohajkovanje!

Stare mestne ulice, kamniti prehodi, strme poti do plaže ali pa dolgi sprehodi ob sončnem zahodu – ne dovolite, da vam nepričakovana podlaga pokvari užitek na dopustu! Par lahkotnih, platnenih supergic je vedno dobra ideja, ko načrtujemo potovanje, ker se v njih noga ne bo utrudila. Ravno zato ni nobene potrebe, da se odpoveste izletu ali odhodu na prekrasno, ampak oddaljeno plažo.

Pohajkujte na strmih, kamnitih ulicah in raziskujte zgodovino mesteca, kjer prebivate, brez strahu, da bi vam spodrsnilo, pri tem pa bodite v stilu, mladostni in razigrani. Črne platnene supergice z najbolj ljubkim dodatkom se bodo idealno kombinirale z vsemi stajlingi in so ene izmed najbolj iskanih čevljev te sezone!

Večerne zabave z nepozabnimi preplesanimi nočmi

Če so nori in nepozabni večerni izhodi sestavni del vašega poletnega dopusta, ne pozabite s seboj vzeti tudi vsaj enega para sandalov s peto. Poudarite svojo zagorelo kožo z izborom sandalov v zapeljivih pastelnih ali neonskih niansah.

Trendovske barve, kot so zelena, ciklama ali nežni odtenki rožnate, modre in rumene, so sestavni del letošnje Deichmannove kolekcije in zagotovo se boste tako kot mi tudi same zaljubile v enega izmed udobnih parov sandalov, salonarjev slingback ali sandalov s platformo. Ne glede na to, kje boste preživljale dopust, s takšnim parom čevljev boste komaj dočakale priložnost za večerno zabavo, kjer jih boste lahko pokazale!

Naj to poletje prinese zasluženo priložnost za oddih, odklop od vsakdana ter vsaj nekaj časa na morju in soncu. Načrtujte počitnice brez skrbi, vso obutev, ki jo potrebujete, pa lahko poiščete v najbližjem Deichmannu!

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN, D. O. O.