Popolna kombinacija stila in udobja

V modnem svetu sodelovanje blagovnih znamk ustvarja zlitje različnih ustvarjalnih vizij, rezultat pa so inovativni in edinstveni izdelki. To pritegne pozornost ljubiteljev mode, saj se jim ponuja nekaj novega in nepričakovanega. S to idejo so podjetje Alma Ras in mladi nadarjeni oblikovalki Mateja in Neira združili moči ter ustvarili edinstveno kolekcijo MATEYANEIRA X ALMA RAS.

Alma Ras, poznana po izdelavi finega spodnjega perila in spalnih oblačil iz kakovostnih in prefinjenih materialov, in MATEYANEIRA, katere kolekcije temeljijo predvsem na kostimih, prevelikih jaknah s poudarkom na ramenih in poslovno-elegantnih kombinacijah, sta se dogovorili za sodelovanje. Tako je nastala kolekcija, ki združuje udobje, stil in funkcionalnost ter je namenjena vsem generacijam.

Foto: Alma Ras

Foto: Alma Ras Glavni navdih za to kolekcijo je bil preprost – oblačila morajo biti nosljiva v različnih življenjskih situacijah. Tako so nastali kompleti, ki so popolni za potovanja, vsakodnevna opravila ali celo počitek doma, ne da bi pri tem izgubili svojo prefinjenost in pozornost do detajlov.

Kolekcijo sestavlja deset skrbno oblikovanih kosov, ki so na voljo v treh barvah – umazano beli, črni in bordo, ki je hit letošnje sezone. Izberete lahko kose v želeni barvi, da ustvarite lastno kapsulno garderobo ujemajočih se kompletov z desetimi ključnimi kosi ali pa se odločite za drzen pristop "mix and match", da izrazite svoj edinstven slog.

Foto: Alma Ras

Estetika in funkcionalnost Foto: Alma Ras

Kolekcija prinaša novosti v obliki poudarka na ramenih, kjer so uporabljene specifično oblikovane naramnice, ki so praktične in estetsko privlačne. Nekateri kosi omogočajo celo odstranitev naramnic, kar olajša vzdrževanje, ponuja pa tudi dve različici stilov, v katerih jih je mogoče nositi. Eden najpomembnejših vidikov te kolekcije je izbira materialov, kombinacija bombaža in elastana pa je odlična za udobje in vzdržljivost.