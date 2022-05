Pred nakupovanjem preglejte svojo omaro

Zalandove vplivnice svetujejo, da se pred novo sezono najprej lotite čiščenja svoje omare. Najboljše je, da ohranite kakovostne osnovne kose, ki gradijo vašo garderobo. Premišljena izbira osnovnih oblačil višjega cenovnega razreda vam bo zagotovo služila še leta. Tako je popolnoma dovolj, če v omari obdržite od 10 do 20 ključnih kosov, nato pa skrbno izberete sezonske dodatke, ki jih narekujejo modne smernice.

"Predlagam dobre osnovne kose, ki jih lahko z različnimi detajli in dodatki kombiniramo na 100 različnih načinov," svetuje Alja Perne, ki pravi, da bo letošnje poletje bolj barvito kot običajno.

Alja Perne.

Tudi vi prisegate na umirjene barve?

Mogoče ste že slišali, da bodo pomlad in poletje 2022 zaznamovale barve. Se tudi vi kot večina vplivnic Zalanda najdete med pripadnicami umirjenih barv? Potem si to sezono obarvajte z modnimi dodatki, nakitom in torbicami živih barv. Zalandove vplivnice odprtih rok pozdravljajo žive barve.

Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za paket modnih dodatkov v vrednosti 180 evrov

Zalando podarja:

1x paket modnih dodatkov: očala Ray Ban, brisačo za na plažo Espadrij l´originale, torbo za na plažo in klobuk Even&Odd,

1x paket modnih dodatkov: brisačo za na plažo Espadrij l´originale, torbo za na plažo in klobuk Even&Odd, in

1x paket modnih dodatkov: torbo za na plažo in klobuk Even&Odd.

*Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Več v pravilih in pogojih.

"Res sem navdušena nad letošnjo kolekcijo, sploh nad izbiro škornjev in oblek," je povedala Gaja Prestor, ki si je v trgovini Zalando letos izbrala nekaj zelo živahnih in pisanih kosov oblačil.

Gaja Prestor

Namesto stresa izberite navdih

Izbor oblačil zelo stresen, zato je izjemno priročno pobrskati kar med izborom vplivnic v spletni trgovini Zalando. Tam vas čaka izbor vplivnic in vplivnežev, ki so med dva tisoč različnimi znamkami izbrali svoje najljubše.

"Glavno vodilo mode je, da nam dopušča lastno kreativnost in eksperimentiranje," še pravi Patricija Kumer.

Patricija Kumer