Petke se vračajo! Pa jih znate pravilno obuti?

Letošnji modna zapoved je preprosta: obujte pete. To je zagotovilo, da bo vsak vaš stajling, pa čeprav stavite na bolj 'casual' videz, izpopolnjen. Čevlji so odločilni jeziček na tehtnici, ki vaš izbrani stajling spremenijo v pravo modno poslastico ali pa ga prelevijo v pravi modni polom.

Petke so univerzalen dodatek najrazličnejšim stajlingom.

V trgovinah CCC po vsej Sloveniji imajo na voljo bogato izbiro najrazličnejših čevljev s peto - tako za fine gospodične, ki stavijo na prefinjeno eleganco, kot za malo bolj sproščene dame, ki obožujejo džins in sproščeno vsakdanjost.

Kateri čevlji so pravi zame?

Da bi se lažje znašli v tej raznoliki ponudbi, smo za nasvet prosili blogerko Katjo Grudnik, ki je izbrala pet različnih modelov čevljev s peto in pomagala izbrati pravi stajling zanje.

Bodite vidni z vrhunskimi in udobnimi rdečimi sandalami, ki bodo nedvomno priklicale veliko pogledov in bodo zelo hitro postale vaš najljubši par sandal tega poletja.

Katja svetuje: "Rdeče sandale bi kombinirala na črn pajac ali pa dolgo klasično maksi obleko. Naj zasijejo rdeči čevlji in rdeča šminka!"

Top kombinacija:

To so sandale, ki bodo krojile vaše večerne potepe ali bodo prava pika na i tudi vašim poslovnim outfitom.

Katja svetuje: "Vsaka ženska potrebuje klasične salonarčke s paščki. Naši gležnji so tako videti tanjši in bolj ljubki. K takim sandalam priporočam klasično črno oblekico."

Top kombinacija:

To so nedvomno hit letošnje sezone, zato so takšne sandale "must have" vaše garderobe.

Katja svetuje: "Udobne petke so kot nalašč za "športno" vsakodnevno kombinacijo s hlačami iz džinsa. Če je jutro hladno, pa zraven dodaj še kakšen luštkan pulover ali tuniko!"

Top kombinacija:

Barva, ki jo boste zlahka kombinirala tako čez dan kot v malo bolj drzni opravi v večernih urah.

Katja svetuje: "Safari! Prva asociacija, ko pogledam te čeveljce. Dodala bi belo obleko in kavbojski klobuk!"

Top kombinacija:

To je klasičen čevelj, ki vas bo rešil pri najrazličnejših kombinacijah in okoliščinah. To je čevelj, ki bo vsak vaš stajling spremenil v prefinjen modni bonbonček.

Katja svetuje: "Nežen bež odtenek čevljev se poda k vsemu, mogoče bi dodala bolj barvno obleko ter šminko, podobno tej barvi, naj bo vse skupaj nežno in dekliško. Tudi za na poroko so super!"

Top kombinacija:

Prepustite se svojemu slogu

Čevlji s peto bodo vsakemu vašemu outfitu dodali tisti pravi kanček ženstvenosti in glamurja, s katerim boste lahko poudarili svojo osebnost.

Katja obožuje čevlje s peto. Obuje jih skoraj vsak dan in za povsod.

In ko boste naslednjič sestavljale svoje stajlinge, bodite predrzne pa tudi samosvoje. Slepo sledenje modnim trendom ni vedno najboljša odločitev, svetuje Katja, ki svoj slog opiše tako: "Včasih bolj odštekan, včasih športen, včasih arabsko-latinski stil. Rada imam oprijete oblekce in zanimive jakne z resicami." Skratka, sledite svojemu lastnemu navdihu in konec koncev trenutnemu razpoloženju.

In tudi Katja rada plava proti toku, modni trendi je nikoli ne omejujejo.

Do popolnega poletnega stajlinga v trgovinah CCC Poiščite tudi vi svojo zmagovalno obutev poletja v trgovinah CCC, ki prav te dni v Sloveniji praznujejo svoj peti rojstni dan.

Nagradna igra: Podarjamo vam zalogo čevljev za to poletje!

Sodelujte v nagradni igri, v kateri boste prišle na svoj račun vse ljubiteljice modnih čevljev!

Nagrade so:

2 bona za 40 evrov,

5 bonov za 20 evrov.

Vse, kar morate storiti, je to, da nam prek spodnjega obrazca pošljete fotografijo, na kateri so oblačila oziroma stajling iz vaše garderobe, za katerega bi nujno potrebovale nove čevlje iz trgovine CCC.

Vaše fotografije: