Pet nasvetov za k(o)ronsko nakupovanje

Nakupovanje oblačil razen v prezasedenih spletnih trgovinah od konca zime sploh ni bilo mogoče. Na začetku to seveda ni bila nobena težava, a ko so tedni minevali, smo začeli čutiti drugače. Otroci so vse prerasli in še letni čas se je zamenjal, tako da nakup ni bil več le modna muha, ampak je postal potreba. Pa še nekaj smo ugotovili: pogrešamo človeški stik, nasmeh in nasvet svoje najljubše prodajalke.

Da boste lažje in hitreje nakupili vse potrebno, vam ponujamo pet nasvetov za nakupovanje oblačil v teh novih časih.

1. Izogibajte se velikim trgovskim središčem

Zdravniki od nekdaj opozarjajo, da se je v času gripe in sezonskih obolenj pametno izogibati velikim nakupovalnim središčem, kjer se virusi hitro širijo. Zdaj je to postala nova splošna norma. Kupujte v manjših trgovinah v svojem lokalnem okolju. Tako se izognete veliki množici ljudi, ki poveča možnost za prenos bolezni, hkrati pa vse potrebno nakupite veliko hitreje. Predlagamo vam nakup oblačil v trgovinah MANA, ki je z 89 trgovinami po Sloveniji prisotna v skoraj vsakem slovenskem kraju.

Trgovine MANA so pogosto poleg živilske trgovine, ki jo tako ali tako tedensko obiščete, ali pa so v središčih večjih oziroma manjših mest. Do njih se marsikdo lahko napoti peš ali s kolesom. Tako pazimo na okolje, naredimo nekaj za svoje zdravje in po nepotrebnem ne uporabljamo javnega prevoza. Velika večina trgovin MANA ima samostojen vhod neposredno z ulice, kar pomeni, da se izognete številnim nepotrebnim stikom in tveganjem, povezanim s tem.

2. Premislite, kaj potrebujete, in si pripravite seznam

Včasih smo s seznamom nakupovali samo hrano. Da bo vaš nakup hiter, uspešen in varen, pa predlagamo, da se tudi na nakupe oblačil prej pripravite. Najprej temeljito preglejte omare in razmislite, kaj potrebujte. Potem preglejte ponudbo na spletu in raziščite, kaj je pametno kupiti. Vabimo vas, da si na spletni strani www.mana.eu ogledate široko ponudbo oblačil MANA. Otroke varno pred računalniškim zaslonom povprašate, kateri vzorček ali barva jim je bolj všeč. Tako jih ni treba jemati s sabo v trgovino in po nepotrebnem mučiti z nameščanjem obrazne maske.

Vi pa lahko v miru pregledate ponudbo in v mislih naredite modne kombinacije. Nekaj lepih pomladnih kombinacij si lahko ogledate tudi v svežem katalogu MANA, ki je pravkar izšel. Predvsem pa vam predlagamo, da pred nakupom že na spletu preverite surovinsko sestavo oblačil. Tako bo odločitev za nakup premišljena, nakupovanje pa lažje, varnejše in hitrejše, saj ne bo treba iskati etikete s surovinsko sestavo. Naj vam prišepnemo, da v MANI najdete ogromno izbiro oblačil iz naravnih vlaken, predvsem bombaža.

3. Nakupujte za vso družino na enem mestu

Otroci potrebujejo nova, dovolj velika, lepa in praktična oblačila. Moški nikoli ne potrebujejo ničesar, zato ženske vemo, da jih moramo kar same opremiti. Ženske pa potrebujemo nekaj praktičnih kombinacij, primernih za prihajajoči letni čas, za različne priložnosti in predvsem za našo dušo (pssst!). Če boste za otroke kupovali v eni trgovini, za moža v drugi, zase pa v naslednjih treh, ne boste porabili le ogromno časa, energije, volje in denarja, ampak se boste po nepotrebnem izpostavljali veliko bolj, kot če v eni trgovini modno in ugodno oblečete vso družino.

Trgovine MANA se ponašajo s sloganom Živimo modno in super ugodno, oboje pa še kako drži. Vsaka od 89 trgovin MANA po vsej Sloveniji ima široko ponudbo, ki ugodno obleče vse družinske člane – od dojenčka do babice. Ponudba obsega otroška oblačila, ženska in moška ležerna, športna in trendovska oblačila, na razpolago pa so velikosti od najmanjših do največjih. Na svoj račun v MANI pridejo tudi tisti z močnejšo postavo ali srečke nosečke.

Ja, MANA ponuja tudi ljubka, praktična in cenovno dostopna oblačila za nosečnice. In teh bo menda v prihodnjih mesecih precej.

4. Naredite zalogo!

V času samoizolacije smo imeli dovolj časa, da smo temeljito premislili o svojem načinu življenja. Ogromno ljudi je ugotovilo, da je preživljanje časa z družino izjemno dragoceno in da je delo na vrtu ali sprehod po bližnjem gozdu mnogo bolj izpolnjujoč kot pa zadrževanje v velikih trgovskih središčih. Zdaj se številni otroci vračajo v vrtce in šole, mi pa v službe, zato bomo potrebovali primerna oblačila. Na enem mestu, hitro, ugodno in varno opravite vse nakupe za prihajajočo sezono.

Da bo to lažje, je MANA pripravila lepo in ugodno ponudbo bombažnih majic: otroških po NAJ ceni 2,99 evra ali 3,99 evra, izbrane modele potiskanih ženskih in moških majic s kratkimi rokavi pa so znižali na 5,99 evra. Ponudbo majic in drugih oblačil preverite tudi v novem katalogu MANA, ki velja do 20. maja 2020.

5. Nasmejte se!

Veste, kaj smo še ugotovili v preteklih tednih? Da klepet s sosedo čez ograjo na varni razdalji sploh ni tako napačen. Da smo veseli, ko na drugi strani ulice pomahamo znanemu obrazu, ki smo ga pogrešali v službi. Čeprav varno skrite pod maskami, vas v MANINIH trgovinah pričakujejo vaše priljubljene prodajalke. V anketah javnega mnenja Slovenci priznavamo, da ima MANA najbolj prijazne in ustrežljive prodajalke. Take, ki nas sprejmejo s pozdravom in nasmehom, pa tudi če se smejejo samo z očmi, kot rada reče Tyra Banks. Take, ki vedo, kakšna oblačila imate radi, in vam hitro razkažejo novo kolekcijo ter povedo za vse ugodnosti. In take, ki točno vedo, katero velikost nosi vaša babica, ki ji morate iz trgovine prinesti udobno trenirko.

Zato vas vabimo v MANO. Vsaka trgovina MANA je seveda opremljena tudi z razkužilom za roke in pleksizaslonom za varno plačevanje na blagajni.