Nova nega za gube in podočnjake - pomladite se v 60 sekundah

Glow&Go™ Instant Lift Serum za obraz 30 ml za hitro zategovanje obraza je učinkovita nega proti gubam in podočnjakom, ki deluje takoj po nanosu in daje vidne rezultate.

Učinki so začasni in trajajo od osem do 12 ur, zato se ta serum uporablja kot izdelek za ličenje, ko želite biti videti deset let mlajši. Laboratorij iz Italije je razvil inovativno elastično formulo na osnovi biopeptidov, rastlinskih matičnih celic in kolagena, ki kožo napne takoj po nanosu. Uporablja se lahko vsakodnevno, saj je serum popolnoma biokompatibilen s kožo in nima negativnih učinkov.

Kako deluje?

Glow&Go™ Instant Lift Serum za obraz 30 ml je kozmetika nove generacije in se vse pogosteje uporablja ter ima vlogo vezave vode. Ob nanosu na kožo poveča njen volumen ter zapolni gube in vlaži kožo. Hialuronska kislina v koži ustvari visoko elastično mrežo za vezavo kolagena, ki je sestavni del dermisa (kožne plasti). Koža je videti napeta in sijoča, z nanosom seruma Glow & Go pa ne izgubljamo mimike, zato naš izraz ostaja.

Prednosti sistema Glow&Go™ Instant Face Lift: • Brez nelagodja in bolečine/brez igel, oteklin, stranskih učinkov. • Bolje nadzorovana uporaba (mogoči popravki do idealnih rezultatov). • Učinki so vidni takoj po uporabi brez čakanja na rezultate. • Boljša integracija v dermis za popoln rezultat s kremo po serumu. • Ne izgubljamo mimike/ne blokira mišic. • Cenejše, varnejše in preprostejše od invazivnih metod.

Kako uporabljati Glow&Go™ Instant Face Lift Serum?

Serum Glow & Go se nanese na predhodno očiščen obraz in doseže učinek liftinga v samo eni minuti po nanosu. Kožo je treba očistiti s posebnim ioniziranim čistilom za takojšnjo nego kože Glow&Go™, da jo pripravite na delovanje aktivnih sestavin seruma. Serum se nanese v zelo majhni količini, tako da lahko 30-mililitrsko pakiranje uporabljate do dva meseca. Po nanosu seruma je treba kožo hitro posušiti, najbolje s pahljačo. Deset minut po nanosu seruma predlagamo nanos kreme za takojšnjo nego kože Glow & Go™ za trajne učinke proti staranju.

Serum v kombinaciji s kremo koži povrne tonus ter jo naredi svilnato, regenerira in osveži, posledično pa je koža takoj po nanosu videti čvrstejša in mehkejša.

Glow&Go™ Instant Serum za dvig obraza je na voljo tudi v Sloveniji, naročite ga lahko tudi prek spleta na povezavi: Glow&Go™ Instant Face Lift Serum 30 ml. Več informacij lahko dobite na www.instantskincare.it

ali na telefonski številki 070 922 722.





