Modna zapoved jeseni: katere maske so najbolj trendovske?

Ultimativna modna zapoved te jeseni so zaščitne maske, ki bodo najbolje odražale vašo osebnost in vaš osebni modni slog. Ste bolj za zadržano modno zapoved ali spadate med prave narekovalce trendov? Izberite pravo zaščitno masko za svoj slog.

Poživite jesen z barvno zaščitno masko.

Zaščitne maske so postale del našega vsakdana, saj predstavljajo zaščito, ki pomaga pri omejevanju širjenja kapljic, ki jih povzročita kihanje in kašljanje. Zaščitne maske varujejo nos in usta, ko ste v neposredni bližini drugih ljudi. Z varno uporabo zaščitne maske zavarujemo sebe in druge ljudi, s katerimi smo v interakciji.

Zaščitne maske pa so lahko veliko več kot samo zaščita. V letošnji sezoni napovedujejo tudi pravi bum pri novih modnih smernicah – postale so namreč ultimativni modni dodatek vsem vašim jesenskim stajlingom. Ne nazadnje pa so tudi odličen način za razkritje svojega razpoloženja ali značaja.

Pralne, praktične in zabavne

Zunanji sloj atraktivnih pralnih zaščitnih mask s filtrom je izdelan iz pletene poliestrske tkanine (200 g/m2). Je trpežen, lahek in zagotavlja dvojno zaščitno pred kapljicami. Poslikan je s procesom sublimacije.

Na notranji strani je všit mehak in udoben žep iz hipoalergenega 100-odstotnega bombaža (135 g/m2). Namenjen je vstavljanju filtrov, ki dodatno ščitijo pred bakterijami in virusi. V nosnem delu maske je vstavljen upogljiv element, ki omogoča prileganje. Ob straneh so prišite elastike, ki jih lahko primerno nastavite in so namenjene namestitvi za ušesa.

Prednost mask podjetja Gemco je tudi ta, da jih lahko operete v pralnem stroju pri 90 stopinjah Celzija in jih potem tudi zlikate. Vse, kar morate storiti, je to, da sčasoma zamenjate le filtre.

Pralne zaščitne maske so v primerjavi z maskami za enkratno uporabo bolj prizanesljive do okolja. Izberete lahko različne za številne modne kombinacije in seveda za različne priložnosti. Kakšni vzorci se bodo najbolj podali vašim jesenskim opravam?

Zaščitna maska kot darilo

Zaščitne maske so lahko tudi odlično darilo - praktično in nadvse zabavno! Podarite jo za rojstni dan, obletnico ali kar tako. Z njo lahko izrazite svoja čustva ali celo poudarite kakšno edinstveno značilnost vašega obdarjenca.

Personalizirana zaščitna maska

Maske pa lahko letos postanejo tudi odlično poslovno darilo, saj nanje lahko dodate personalizirano sporočilo, dizajn ali celo logotip. Preverite ponudbo za personalizirano zaščitno masko.

Še vedno priporočamo, da za svojo varnost poskrbite z dovolj veliko varnostno razdaljo do drugih.





